Adayların oy pusulasındaki yeri belli oldu! İşte 4 ismin sıralaması - Son Dakika
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Adayların oy pusulasındaki yeri belli oldu! İşte 4 ismin sıralaması

01.04.2023 15:55

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri kura ile belli oldu. Buna göre pusulada 1. sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce , 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve 4. sırada Sinan Oğan yer alacak.

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala, yarışacak 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Kura çekimini Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Muharrem İnce'yi temsilen Av. Halil İlker Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Sinan Oğan'ı temsilen Av. Kürşat Ergün yaptı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

KURA İLE BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

PUSULA BASIMINA 12 NİSAN'DA BAŞLANACAK

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak. Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.

YORUMLAR (3)
  • Aydın Gökmenoğlu: Bay kemal bu sıralamada bile kaybettin 3 cü oldun Cevap Yaz 16 20 Yayından Kaldır
  • cemal aslan: Bildiğin seçim sonucu sıralaması. Cevap Yaz 17 18 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: 1.SIRAYA DAMGA VURACAZ HEP BERABER Cevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulalarındaki yeri kurayla belirlendi Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulalarındaki yeri kurayla belirlendi Cumhurbaşkanı Adaylarının Birleşik Oy Pusulasındaki Yeri Kura Çekimi ile Belirlendi: Birinci Sırada Erdoğan, İkinci Sırada İnce, Üçüncü Sırada... Cumhurbaşkanı Adaylarının Birleşik Oy Pusulasındaki Yeri Kura Çekimi ile Belirlendi: Birinci Sırada Erdoğan, İkinci Sırada İnce, Üçüncü Sırada...

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adayların oy pusulasındaki yeri belli oldu! İşte 4 ismin sıralaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adayların oy pusulasındaki yeri belli oldu! İşte 4 ismin sıralaması - Son Dakika
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