Afyonkarahisar'da trafik kazası! AK Partili aday, seçim gezisini yarıda bırakarak yaralılara yardım etti

Kılıçdaroğlu'nun o vaadi, Erdoğan'ı küplere bindirdi: Böyle bir safsata dünyada görmedim

Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, bölgeye seçim gezisine giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan, iki aracın karıştığı trafik kazasını görünce konvoyunu durdurarak yardıma koştu.

ACİL SERVİS EKİPLERİ GELENE KADAR MÜDAHALE ETTİ

Dr. Arslan, çarptıktan sora bariyerlere vurarak durabilen ve ikiye bölünen Tofaş araçtaki yaralıları çıkarıp ardından araç içerisinde sıkışan ve durumu ciddi olan Elmas Ulucan isimli bir yaralıya 112 Acil servis ekipleri gelinceye kadar müdahale etti.

YARALIYA KALP MASAJI YAPARAK HAYATTA KALMASINI SAĞLADI

Arslan, Ulucan'a suni teneffüs yapıp, ardından kalp masajı yaptı. Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ekipmanlarını alan Arslan, yaralıya müdahaleye devam edip, sonrasında ambulansa konulmasına yardımcı oldu.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan diğer şahısların isimleri de belli oldu. Kaza, B.Ö.'nün kullandığı 03 AEK 370 plakalı otomobilin önünde seyreden U.Ç., isimli şahsın kullandığı 34 DDF 197 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu yaşandı. Kazada, sürücü B.Ö., ile aynı araçta yolcu olarak bulunan E.U., R.U., Ş.U., M.U., E.U., yaralanırken, Elmas Ulucan ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

"MESLEĞİMİZİN GEREĞİNİ YAPTIK"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Dr. Hasan Arslan, gerçekleştirdiği müdahale ile sonrasında yaşananlar ile ilgili şunları söyledi; "Olaya tesadüfen oradan geçerken müdahale etmek zorunda kaldım. Mesleğimizin gereğini yaptık. 112 Acil Servis gelene kadar oradaki stabilizasyonu sağlamaya çalıştık. Sağlık ekiplerimiz geldikten sonra da beraber hastaların müdahalelerini ve sabitlemelerini yaptıktan sonra nakillerini sağladık. Burada üzüldüğüm bir olay müdahale ettiğimiz bir hanımefendinin vefatının hastaneden bilgisini aldım. Onun dışında diğer yaralılarımızda hafif yaralar vardı. Tabi hastanedeki kontrolleri sonrasında daha doğru söylenebilir. Bu aslında acı bir tesadüftü. Her doktorun her sağlık personelinin yapacağı gibi bizde müdahalemizi olay yerinde gerçekleştirmiş olduk."