Ağıralioğlu: Parti değil memleket vadediyoruz

Politika

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kurdukları parti ile vatandaşlara particilik değil memleket sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Bunca parti varken size ne gerek var diyenlere parti değil, bir memleket vadediyoruz" dedi.

Samsun'a il başkanlığı açılışı için gelen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda, iktidarın geldiği yılda çözmeyi vadettikleri sorunların günümüzde de devam ettiğini belirten Yavuz Ağıralioğlu, "2000 yılında olan ne varsa şimdi hala var. 2000 yılında çözmeyi vadettiğiniz sorunlar hala duruyorsa biz bu 23 yılın hesabını kime soracağız? Biz ümitlendik. Çözsünler diye bekledik. Biz şimdi bir parti değil, bir memleket mücadelesine bismillah demek için buralardayız" diye konuştu.

'ANAHTAR PARTİ MEMLEKETİN YENİDEN AYAĞA KALKMA İRADESİDİR'

Kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'da vatandaşlarle buluşmaktan gurur duyduğunu belirten Ağıralioğlu, "Bir milletin yeniden tarihlere, çağlara meydan okumaya karar verdiği yerdeyim. Söz konusu olan vatansa binilecek bir bandırma vapuru, çıkılacak bir Samsun vardır. Milli mücadelenin kalbindeyim. Bir milletin yeniden biz varız diyebildiği, yeniden ayağa kalkabildiği, yeniden doğrulup bir devlet, bir vatan inşa edebildiği iradeyi haykırdığı yerdeyim. Samsun'dayım. Anahtar Parti sadece bir parti değildir. Anahtar Parti, size daha iyi ülke hayalinize söz verip de yerine getirememişlerin mesuliyetiyle huzurlarınızdadır. Biz sadece bir parti değiliz. Sizin ülkenize, hayallerinize, çocuklarınızla ilgili endişelerinize, memleketinizin geleceğiyle ilgili düşüncelerinize katkı sağlasınlar diye oy verdiklerinizden, destek olduklarınızdan, hissenize düşmüş fakirliğin hayal kırıklığının da üstüne kurduk biz partimizi. Dolayısıyla Anahtar Parti bir parti değil, memleketin yeniden ayağa kalkma iradesidir. Bunca parti varken size ne gerek var diyenlere parti değil, bir memleket vadediyoruz. Anahtar Parti geçmişi doğru muhasebe eden, gelecekte yapması gerekenleri bir parti durumuna kurban etmeden yapabilmeyi milletine borcu bilenlerin iradesini temsil ediyor. Bu millet artık son kez demekten yorulmuştur. Bu millet artık siyasetçi ağırlamaktan, uğurlamaktan yorulmuştur. Bu millet artık parti kurmaktan, parti kuruluşlarında ümitlenip hayal kurmaktan, sonra hissesine düşen hayal kırıklığından yorulmuştur. 20-25 sene aralıklarla sizi kurtaracağız diye gelenlerden sonra, onlardan kurtulmak için başka birilerini aramak mecburiyetinden yorulmuştur" ifadelerini kullandı.

'BU PARTİYİ HEVESİMİZDEN DEĞİL MECBURİYETİMİZDEN KURDUK'

"Vatandaşlara verilen sözler yerine getirilmiş olsaydı bu partiyi kurmayıp iktidara dua edecektik" diyen Ağıralioğlu şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi 2000'li yıllarda sorunları olan bir memlekette, salonları böyle coşkuyla doldurarak kurulmuştur. 2000'li yıllarda yaşanan sıkıntılardan sonra size bu yaşatılanlar, sizin hakkınız değildir. AK Parti bugünkü sorunların tamamına derman olacağım diye gelmiş, salonlarda böyle coşkuyla buluşmuş. 23 yıldır sizi iktidarda tutan bu millet size bu kadar kredi vermişken, siz milletinize ne verdiniz? 2000 yılında enflasyon vardı, düşüreceğiz dediniz. 2000'li yıllarda yüksek faiz vardı, indireceğiz dediniz. Yolsuzluk vardı, yasaklar vardı, yoksulluk vardı, halledeceğiz dediniz. Adaletsizlik vardı, çözeceğiz dediniz. Memleketinizi dünyayla rekabet edecek kadar güçlendirmeye söz verdiniz. 23 yıl oldu. Biz şimdi sizin milletinize verip de tutamadığınız sözlerin mesuliyetiyle parti kuruyoruz. Bizim kurduğumuz bu parti heveslerimizin değil mecburiyetlerimizin partisidir. Eğer siz sözlerinizi tutmuş olsaydınız, eğer siz milletimize vermiş olduğunuz sözleri tutabilmiş olsaydınız biz bugün bu salonda size dua ediyor olacaktık."

Konuşmalarının ardından Yavuz Ağıralioğlu'na Samsunspor forması hediye edildi.