Ahmet Misbah Demircan büyükelçi olarak atandı

Bazı büyükelçiliklere atama yapılmasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 10 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Eski Beyoğlu belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan, Tunus Büyükelçisi oldu. Demircan, Türkiye ve Tunus arasındaki güçlü bağları daha da geliştirmek için çalışacaklarını belirtti.
Alınan kara üzerine Ahmet Misbah Demircan Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.
Demircan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın takdirleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunus Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi olarak atandım. Şahsımı bu görevle onurlandırdıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim.
Ülkemiz ve Tunus arasındaki kadim, güçlü bağların timsali başta al rengi, hilal ve yıldızıyla bayraklarımızdır. Bu yakınlık, ortak tarih ve kültürümüzden hareketle halklarımız arasındaki duyguların tezahürüdür. İki dost ülke arasındaki bu güçlü münasebetleri daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız."
15 yıl boyunca AK Parti Beyoğlu belediye başkanlığı görevini yürüten Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra
1967 yılında Kasımpaşa'da doğdu. Aslen Rizelidir. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Siyasî Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.
Profesyonel iş yaşamına turizm sektöründe başladı. Sonuç odaklı çalışma perspektifini uluslararası organizasyon tecrübesiyle geliştirdi. Hizmet sürekliliğini sağlamaya odaklanan bir çalışma modeli oluşturdu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde (TÜRSAB) çeşitli görevlerde bulundu.
28 Mart 2004'te Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini üç dönem sürdürdü. Belediye Başkanlığı'nın birinci döneminde; Beyoğlu'nda faaliyet gösteren 185 sivil toplum kuruluşunu aktif olarak yönetime katmak amacıyla Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi'ni kurdu. Paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla çok sayıda sosyal proje gerçekleştirdi. Geride bıraktığı 14 yılda Beyoğlu'ndaki turizm yatak kapasitesini 6.000'den 45.000'e yükseltmeyi başardı.
II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Hilafetine Aykırı Bakışlar ve Bir Sistem Tartışması isimli kitapları kaleme almıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Son Dakika › Politika › Ahmet Misbah Demircan büyükelçi olarak atandı - Son Dakika
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