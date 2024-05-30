Aile ve Gençlik Fonu'na 9 Bin 485 Başvuru Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Aile ve Gençlik Fonu'na 9 Bin 485 Başvuru Yapıldı

Aile ve Gençlik Fonu\'na 9 Bin 485 Başvuru Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gençlere kredi desteği sunmak amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 9 bin 485 başvuru yapıldı. Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği sağlanmasının yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunulacak. Proje pilot illerde başlatıldıktan sonra diğer illere yaygınlaştırılacak.

30.05.2024 12:21
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere kredi desteği sunulması adına hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 9 bin 485 başvuru yapıldı.

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi.

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayısı 9 bin 485'e ulaştı.

"Pilot illerin belirlenmesinde depremin etkilediği alan genişliği göz önünde bulunduruldu"

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yazılı soru önergesini de yanıtladı.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat itibarıyla alınmaya başlandığını hatırlattı.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile yeni evlenecek gençlerin evlilik süreçlerinde ihtiyaç duyacakları ekonomik destek ile evlilikte karşılaşabilecekleri olası iletişim sorunlarına yönelik danışmanlık ve eğitim programlarının sunulmasının amaçlandığını belirten Göktaş, "Projenin ilk defa uygulanacak olması nedeniyle pilot illerin belirlenmesinde depremin etkilediği alan genişliği göz önünde bulundurularak Adıyaman, Gaziantep (Sadece Islahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başlatılması planlanmıştır." ifadesini kullandı.

Göktaş, pilot uygulama sonrasında gerçekleştirilecek değerlendirme ile öncelikli olarak depremden etkilenen diğer iller olmak üzere ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Aile ve Gençlik Fonu'na 9 Bin 485 Başvuru Yapıldı - Son Dakika

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