Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ankara'da oyunu kullandı

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ile Gazi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "4135" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Bakan Göktaş, sandık görevlilerini selamlayarak oy pusulasını ve zarfını teslim aldı. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Göktaş, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

" Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına yürekten inanıyorum"

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, seçim gününün demokrasi bayramı olduğunu belirterek, "Bizler de her vatandaş gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.