Eskişehir\'de 45 Bin Vatandaş Aşırı Riskli Binalarda Oturuyor

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, 45 bin vatandaşın aşırı riskli binalarda oturduğunu belirterek, "Eskişehir'de 150 bin konut depreme dayanıklı değil, kentsel dönüşüm gerekiyor. 25 yılda sadece 24 dairede dönüşüm yapıldı. Rakibim de bu durumu kabul etti" dedi.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Eskişehir'in sorunlarını dile getirmek, vatandaşların beklentilerini anlatmak ve projelerinden bahsetmek için ulusal bir televizyon programında gazeteci Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Ahmet Hakan ile kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, mevcut belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'i eleştirirken, yerel seçimlerin ardından hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Eskişehir'de iktidarla uyumlu bir belediyenin kente çok büyük hizmetler katacağını ifade eden Hatipoğlu, Eskişehir'de CHP belediyelerinde 'Ben bir şey yapayım, o güzel olsun. Mümkünse hükümet bir yatırım yapmasın çünkü vatandaşa çok hizmet ettiğinde belediyeyi benden alırlar' gibi bir anlayış var diyerek, "Biz kampanyamızın lansmanımızı henüz yapmadık. İnşallah mart ayının ilk haftası lansmanımızı ve vaatlerimizin tamamını söyledikten sonra o ay içinde hemşehrilerimiz, bize bugün gösterdikleri teveccühün daha fazlasını göstereceklerdir diye düşünüyorum. Yani seçimi önde kapatacağız, bu konuda çok iddialıyız. Yılmaz Büyükerşen 25 yıldır belediye başkanı olarak seçildi. Kendisine yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, kendisi ilk olarak Demokratik Sol Parti'den (DSP) seçildi. DSP o zamanlarda iktidar ortağıydı. Hatta 2'nci döneminde de DSP'den seçildi. İktidarla uyumlu bir belediye başkanı olduğu için ilj 2 döneminde çok çalıştı, çok güzel işler yaptı. Ondan sonra da hükümet ve belediyenin uyumsuz olmasından, partilerin farklı olmasından dolayı Eskişehir çok şey kaybetti. Burada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Eskişehir'e yapılacak yatırımlarla ilgili engellemeler var. Hükümetin yapmak istediği yatırımlar var ve büyükşehir belediyesinin engellemeleri var. Mesela, Eskişehir'de trafik sorunumuz var ve zamanında yapılan çevre yolu artık şehrin içinde gibi duruyor. Bizim, ulaşımda kent merkezini görmeden geçilebilecek Ankara, Eskişehir ve Bursa istikametinde bir otoyol ihtiyacımız var, Kuzey Çevre Yolu olarak biliniyor. Şimdi mesela bununla ilgili benim rakibim hanımefendi, geçen hafta bir açıklama yaptı. Dedi ki, 'Kuzey, güney çevre yollarının yapılmaması, bu şehre büyük bir haksızlıktır. Sanıyorum ki çevre yolu olmayan tek şehir biziz. Bu şehre bu zulmü affetmiyorum.' Yani, 'Hükümet olarak kuzey çevre yolunu niye yapmıyorsunuz? Ben sizi affetmiyorum' diyor ama hükümetimiz 2008 yılında belediyeye ÇED Raporu için başvurmuş ama belediyenin raporunun altında çevre yolu yapılmasın diye olumsuz atılan imzanın altında kendi imzası var. Ayşe Ünlüce o zaman genel sekreterdi. Eskişehir'de CHP belediyelerinde 'Ben bir şey yapayım, o güzel olsun. Mümkünse hükümet bir yatırım yapmasın çünkü vatandaşa çok hizmet ettiğinde belediyeyi benden alırlar' gibi bir anlayış var. Bununla birlikte zamanında şehir hastaneleri için 'Ne gerek var? Öbür hastaneler var zaten şehrimize böyle bir şeye gerek yok' deniyor ve gecikme yaşanması için her türlü engellemeler yapılıyor. Bütün yazışmalar burada mevcut" dedi.

"Muhtemel bir depremde 45 bin vatandaşımızın hayatını kaybetme riski var"

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yaklaşık 150 bin konutun depreme dayanıklı olmadığını ve 45 bine yakın vatandaşın muhtemel bir depremde hayatını kaybetme riski taşıdığını ifade eden Hatipoğlu, "Yılmaz Büyükerşen vizyoner bir insan. Benim 'dekor belediyeciliği' olarak tanımladığım bir şekilde kente davet ettiği insanlara en güzel yerleri gösteriyor, döndüğünüzde 'Eskişehir neymiş!' diyorsunuz ama ben size Eskişehir'in başka bir tarafını anlatayım. Eskişehir'de kentsel dönüşüm gerekiyor. Yaklaşık 150 bin konut depreme dayanıklı değil. 25 yılda sadece 24 dairede dönüşüm yapıldı. Rakibim de bu durumu bir kabul etti. '10 yıldır planlamasını yapıyoruz. Son noktaya geldik, önümüzdeki ay ihaleyi vereceğiz' dedi. Eskişehir'den fay hattı geçiyor. Bazı mahallelerde yüksek riskli olduğu için kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi. Bunca yıldır yapılmadı. Biz yatay mimari şeklinde 5 kata imar vereceğiz. Tarım alanları imara açmaya karşıyım. Binlerce konut yapılacak mahallelerim var, orayı imara açacağım. Vatandaşın cebinden 1 liradan çıkmadan dönüştüreceğiz, vatandaşın 1 dairesi varsa 1 dairesi daha alacak. Ayrıca yeni binalar alacak. Şu anda 45 bin vatandaşımız aşırı riskli, 200 bin vatandaş ise riskli bölgede oturuyor. Depremde 45 bin vatandaşımızın hayatını kaybetme riski var" şeklinde konuştu.

"Sadece 'Yapamazlar' diyorlar"

Hatipoğlu, "Eskişehir'de 3 büyük kuruluşa saha araştırması yaptırdım. En büyük sorunlar kentsel dönüşüm, trafik ve su sorunları çıktı. Bunların yüzde 70'i belediyecilik hizmetinden kaynaklı. Trafiği rahatlatmamız için 15 adet katlı kavşak yapmamız lazım. 25 yıldır şehir içinde 1 tane katlı kavşak yapılmadı. Bunları yaparken, tramvayı bazı bölümlerde yer altına alacağız. Su var yapamazsınız diyor. Mühendisler parmak ısırıyor. İstanbul'da denizin içinden geçiriyoruz. Trafik master planı yaptık, 7 yıl içinde masrafını amorti edecek. Çok büyük yatırımlar ile trafiği düzelteceğiz. Su problemini de çözeceğiz. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ)Eski belediyeye kaynak aktarıyor. Geçen yıl 80 küsür milyon lira kaynak aktarılmış. Birinci önceliği vatandaşa katkı sağlamak olan yerde belediyeye kaynak aktarıyorlar, belediyenin açığını suyla kapatıyorlar. Suya yüzde 40 indirim yapacağız. Ayrıca su pahalı, kirli ve suyu alabilmek için su doldurma noktalarına gidiyorsun. Bunun çözümü için hızlı bir aplikasyon yapacağız. Onlar sadece 'yapamazlar' diyor. 'Yarınlara inanın' diyor. 10 yıldır çalışmamışsın, 5 yıldır bir çivi bile çakmamışsın, vatandaş neyine inansın" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR