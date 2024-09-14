AK Parti: Çözüm Yine Biziz

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Araştırmaların sonuçları bende. Vatandaş diyor ki çözüm yine AK Parti. Bırakmıyor AK Parti'yi." dedi.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen programa katılan Şen, Mart 2025'te il kongreleri tamamlanarak mayıs ayında büyük kongrenin yapılacağını söyledi.

Şen, 31 Mart seçimlerinde bekledikleri sonuçları alamadıklarını ifade ederek, "Ama biz şuna inanırız, 'Olanda hayır vardır.' Cumhurbaşkanı'mızın seçimden sonra yaptığı ilk MYK toplantısındaki ilk cümlesi budur, 'Olanda hayır vardır.' Bu hayır nedir? Nasıl olacaktır? Nasıl tecelli edecektir? Bunu zaman içinde göreceğiz. Ama ben şöyle kestiriyorum ki 2028'de hayır doğacak bundan. Dolasıyla yediğimiz yemeği, içtiğimiz suyu, gördüğümüz rüyayı, yaptığımız konuşmayı, her şeyi 2028'e göre yapacağız." diye konuştu.

Mustafa Şen, 31 Mart seçimlerinde ikinci parti olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet olabilir. Bir yerde hata yaptık. Milletimiz böyle takdir etti. Milletimizin takdirini yeniden kazanmak için ne yapacağız? Bir yerlerde yanlış yapmışız demek ki. Bu yanlışları bulacağız, düzelteceğiz. Doğruları yapacağız. Milletimiz bizi her zaman olduğu gibi tekrar birinci parti yapacak. 20 tane gol attın. Bir tane gol yedin diye insan moralini bozar mı? Karalar bağlar mı? Hayır. Ne yapacaksın? Başında dünyanın en iyi teknik direktörü var, bir dahaki maçlara bakacaksın. Öbür liglere, öbür senelere bakacaksın. Nasıl yapacaksın? Basit. Oyuncu değişikliği yapacaksın. Daha iyi bir oyun planı yapacaksın. Sonra daha iyi bir strateji, daha iyi antrenmanlar ve maç senin. Senin zaten alışık olduğun bir şey bu. Herkesten iyi bildiğin bir şey. Biz de böyle yapacağız. Kongre süreci budur. Oyuncu değişiklikleri yapacağız. Cumhurbaşkanı'mız birkaç toplantıda söyledi. Dedi ki 'Bazı arkadaşlarımızın yorulduğunu görüyoruz. Yorulan arkadaşlarımızdan müsaade isteyeceğiz. Onlara teşekkür edeceğiz.' Şu an Teşkilat Başkanlığımız bütün il, ilçe ve beldeler için bu çalışmayı yapıyor."

Çalışmalar sonucunda herkesin değişmeyeceğini dile getiren Şen, "Kurum kültürü ölür. Kurum kültürü olmayan bir kurum ayakta kalamaz. Gelenekler, hafızalar devam edecek." ifadesini kullandı.

"Bizim muhalefet partilerinin derdi yok"

Şen, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerini eleştirerek şunları söyledi:

"Bakın İstanbul'a. Allah rızası için sıfırdan geliştirilmiş ve başlanmış bir tane İstanbul ölçeğinde iş yok. Destekçileri veryansın ediyorlar. Diyorlar ki 'Su bu, su. Bu su, elektrikten nasıl daha pahalı olabiliyor? Hadi oldu, boş evde bu kadar nasıl olabilir?' Neden böyle? Çünkü dert yok. Bizim muhalefet partilerinin derdi yok. İzmir. Deniz öldü. Bir gölden, dereden, bir su birikintisinden bahsetmiyorum. Allah'ın denizi öldü. AK Partisizlikten milleti korkutmuş olmayım. Hayır, sadece örnekleri gösteriyorum. AK Parti yerel iktidarda olsaydı, yani belediyeler bizde olsaydı ve Cumhur İttifakı orada olsaydı İzmir Körfezi öyle olur muydu? Ege Denizi öyle ölür müydü? Deniz kenarı olan bir şehir ozon kokar, oksijen kokar, deniz kokar. İzmir başka bir şey kokuyor. Balıklar öldü. Yüzbinlerce, milyonlarcası öldü. Deniz öldü çünkü. Sayın başkan diyor ki 'Bakan gelsin, temizlesin.' İyi de bakan mı kirletti orayı? Siz orada ne yapıyorsunuz yıllardır? Bir 5 sene ne yaptınız? Ondan önceki 5 sene ne yaptınız? İzmir halkı size niye oy verdi?"

Ankara Büyükşehir Belediyesini de eleştiren Şen, "Ankara da aynısı. Ankara ölçeğinde, başkent ölçeğinde yapılmış, sıfırdan yapılmış bir tane proje yok. Başkentimiz oldu baş köy. Ankara'da trafik yoktu. Bazıları Melih Bey'e kızıyor. Melih Bey Ankara'ya çok büyük hizmetler yaptı. Şimdi görüyor onu herkes. Biz şehirlerimizi, ülkemizi bu halde bırakmayacağımıza göre ne yapacağız? Daha çok çalışacağız. Milletimizin daha çok içinde olacağız. Daha çok derdini dinleyeceğiz." dedi.

"Dinleyeceğiz ve çözeceğiz, çözüyoruz"

Şen, fiyatlar ve emekli maaşlarına ilişkin eleştirilere değinerek şunları kaydetti:

"Diyorlar ki 'Fiyatlar şöyle.' Doğru söylüyor. Vatandaş sert de söyleyebilir, yumuşak da söyleyebilir. Dediği doğru mu? Doğru. Fiyatlar yüksek ama düşürüyoruz. Doğrultuyoruz hatayı, düzeltiyoruz. ya da emekli maaşları. Vatandaş doğru söylüyor. Evet, artırdık. Kat olarak 20 sene öncesine göre oranlarsanız yüksek ama bugünkü fiyatların aşağısında, düşük kalıyor. Vatandaş da bunu söylüyor. Doğru söylüyor. Biraz sert söylüyor. Ne yapalım, o da onun karakteri. Bir şey diyemezsin. Dinleyeceğiz ve çözeceğiz, çözüyoruz. Nitekim araştırmaların sonuçları bende. Vatandaş diyor ki çözüm yine AK Parti. Bırakmıyor AK Parti'yi. Vatandaş AK Parti'yi bırakmazken, seçmen AK Parti'yi bırakmazken AK Parti seçmeni nasıl bırakabilir? Böyle bir hakkı yok. O yüzden sokaklarda olacağız. Kahvelerde olacağız, iş yerlerinde olacağız. Evleri ziyaret edeceğiz. Parkları ziyaret edeceğiz ve beraber olacağız. Dert hepimizin derdi. Ülke hepimizin ülkesi. Bu bayrak hepimizin bayrağı."

Programa, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Giresun Milletvekili Ali Temür ve Nazım Elmas, Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.