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AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK! 10 isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK! 10 isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor

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AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Seçim sonuçlarının masaya yatırılacağı toplantıyla ilgili Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da aralarında bulunduğu 10 isim ve ekipleriyle yollar ayrılacak.

02.04.2024 14:28  Güncelleme: 14:50
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AK Parti'de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek MYK toplantısının ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak. Ankara kulislerine düşen iddiaya göre başarısız neticelerden sorumlu tutulan 10 isim ve ekipleriyle yolların ayrılmasının gündeme geleceği toplantıda Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

AK PARTİ'DE SEÇİM SONRASI İLK MYK

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yerel yöneticilerini seçmek üzerine sandık başına gitti. Sürpriz sonuçlara sahne olan seçimde umduğunu bulamayan AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana yerel seçim sonuçları olacak ve sandıktan çıkan sonuçlar değerlendirilecek.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK! 10 isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "BU GERİLEMENİN SEBEPLERİNİ MASAYA YATIRACAĞIZ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında şunları söylemişti: "Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız."

ANKARA KULİSLERİ EPEY HAREKETLİ

Erdoğan'ın balkon konuşması Ankara kulislerini de hareketlendirdi. İddiaya göre seçim sonrası bugün gerçekleşecek olan AK Parti'nin ilk MYK toplantısında başarısız sonuçlardan sorumlu tutulan 10 isim masaya yatırılacak.

AK Parti'de topun ağzında olan isimler şu şekilde;

AK Parti\'de seçim sonrası ilk MYK! 10 isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK! 10 isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK! 10 isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor - Son Dakika
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