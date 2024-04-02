AK Parti'de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek MYK toplantısının ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak. Ankara kulislerine düşen iddiaya göre başarısız neticelerden sorumlu tutulan 10 isim ve ekipleriyle yolların ayrılmasının gündeme geleceği toplantıda Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.
Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yerel yöneticilerini seçmek üzerine sandık başına gitti. Sürpriz sonuçlara sahne olan seçimde umduğunu bulamayan AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana yerel seçim sonuçları olacak ve sandıktan çıkan sonuçlar değerlendirilecek.
Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında şunları söylemişti: "Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız."
Erdoğan'ın balkon konuşması Ankara kulislerini de hareketlendirdi. İddiaya göre seçim sonrası bugün gerçekleşecek olan AK Parti'nin ilk MYK toplantısında başarısız sonuçlardan sorumlu tutulan 10 isim masaya yatırılacak.
AK Parti'de topun ağzında olan isimler şu şekilde;
Son Dakika › Politika › AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK! 10 isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kilis Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Hakan Bilecen, görevi Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Ramazan, Bilecen'e başarılar diledi. Bilecen ise teşekkür konuşmasında Kilis'in kazandığını belirtti ve seçimin bittiğini vurgulayarak parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını takacağını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü ve olayla ilgili bilgi aldı.
Sarıoğlan'da yapılan seçimlerde mevcut başkan Bekir Ayyıldırım, 3 bin 523 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yerel seçimler sonrası çarşı esnafını ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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