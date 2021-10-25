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AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi - Son Dakika

AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi

25.10.2021 18:20
AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için serbest bırakılma çağrısında bulunan büyükelçilere "İstenmeyen adam" talimatı vermesi sonrası ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ülkelerin iç işlerine saygı duyulduğu belirtildi. Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiliğin bu açıklamasını olumlu olarak karşıladı. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur" dedi.

Aralarında ABD'nin büyükelçisi David M. Satterfield'in de bulunduğu 10 büyükelçi, hapisteki Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Büyükelçilerin bu çağrısı Türkiye'de sert tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçiler için "İstenmeyen adam ilan edilecekler" sözlerinin ardından ABD cephesi geri adım attı.

"TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIZ"

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet edilerek Türkiye'nin iç işlerine karışılmayacağı iletildi. Ayrıca büyükelçilerin, ülkelerin iç işlerine saygı duyduğu hatırlatıldı.

10 büyükelçinin geri adımına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi

ALMANYA VE FRANSA DA ABD'NİN AÇIKLAMASINA KATILDI

Almanya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD Büyükelçiliğinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiği açıklamasını retweet ederek, aynı görüşü paylaştı. İki ülkenin Ankara'daki resmi büyükelçilik Twitter hesaplarından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." paylaşımı retweet edildi.

İLK BİLGİLER OLUMLU YÖNDE

ABD'nin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiliğin bu açıklamasını olumlu olarak karşıladı.

10 büyükelçinin geri adımına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi

ÖMER ÇELİK: REDDETTİK, REDDEDECEĞİZ

Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir. Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık iç işlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir. Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır."

10 büyükelçinin geri adımına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi

"MUHALEFET NE YAPACAK?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde, 10 büyükelçi iç işlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı. Türkiye'yi masada dizayn etmeye çalışan bu tür girişimler, bugün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır. Bakalım muhalefet etmeyi her milli meselede Türkiye'nin karşısında konumlanmak zanneden, devletin esaslı ve ilkeli duruşunu her fırsatta eleştiren muhalefet ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

10 büyükelçinin geri adımına AK Parti'den ilk yorum: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi
AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi

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Son Dakika Politika AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den 10 büyükelçinin geri adımına ilk yorum geldi: Cumhurbaşkanımız güçlü bir duruş gösterdi - Son Dakika
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