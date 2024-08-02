AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Açıkkapı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını İsrail'in kaybettiği bir gün olarak nitelendirdi ve Filistin'e desteklerinin süreceğini belirtti. Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği takas operasyonunu da örnek bir iş olarak değerlendirdi.

02.08.2024 15:11
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, ülkesi ve milleti için mücadele ettiğini söyledi.

Suikastı, " İsrail'in kaybettiği gün" olarak nitelendiren Açıkkapı, "Bundan sonra da birçok İsmail Heniyye, İsrail'e karşı daha büyük mücadeleler verecektir. Filistin, Gazze özgürlüğüne kavuşacaktır. Her dönem olduğu gibi liderimizle, siyasi kadrolarımızla birlikte Filistin davasına, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attığını hatırlatan Açıkkapı, "MİT, mütevazi davranıyor ama yapılan iş büyük ve örnek bir iştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ejder Açıkkapı, Türkiye'nin, jeopolitik konumuyla dünyada denge olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini belirtti - Son Dakika
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