AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, emeklilere yüzde 49,25 zam önerisini Meclis\'e sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Emeklilerimizin maaş zamlarına ilişkin hazırlamış olduğumuz önerimizi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız. Böylece tüm emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla altı aylık artış oranı yüzde 49,25 olacaktır."dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu andı.

Emeklilere zam meselesinin bir türlü yoluna koyulamadığını belirten Şahin, "Geçtiğimiz temmuz ayında bütün itirazlarımıza rağmen emeklileri resmen yüzüstü bıraktınız. Gıdadan giyime, kiraya kadar her şey güncellendi ama emekli aylığı yerinde saydı. Bu defa da onca tartışmanın üzerine 7 bin 500 liralık maaş 10 bin liraya çıkarıldı. İtirazımız, emeklinin bu maaşla geçinemeyeceğinedir, temel mesele bu." dedi.

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin altında olmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, emekli reformu yapılmasını istedi.

"Her 5 gençten biri işsiz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da gazeteci yazar Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a Allah'tan rahmet diledi.

2023 sonu itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizlik oranının yüzde 20'lere yaklaştığını ifade eden Dervişoğlu, her 5 gençten 1'nin işsiz olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Gençliğin kendi memleketinden, kendi vatanından bugüne ve istikbale dair umutlarını yitirdiği bir ülkede böylesine bir umutsuzluk ve tükenmişlik içinde Hükümet olarak sizler hangi Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyorsunuz? İşsizlik ve buna bağlı gelecek kaygısı gençlerimizi beyin göçüne, eğitim alırken aynı zamanda çalışmaya ve statüsüzleşmeye itmektedir. " diye konuştu.

-"850 bin konutun yapımı ve teslimi planlanmıştır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de şehadetlerinin 23'üncü yıl dönümünde Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunu rahmet ve minnetle andı.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Bülbül, depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1466 kişinin yaralandığını söyledi.

Depremin ardından 19 bin konutun ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini ve ağır hasarlı konutların yıkımının tamamlandığını bildiren Bülbül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) afet, kentsel dönüşüm ve sosyal konut kapsamında kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 25 bin konutu inşa ederek vatandaşlara teslim ettiğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da 520 bine yakın ağır hasarlı yapının tespit edildiğini ifade eden Bülbül, "Hasarlı yapıların yıkımına başlanmakla birlikte depremin hemen ardından temel atma çalışmaları başlamış ve 850 bin konutun yapımı ve teslimi planlanmıştır. Şehirlerimizin yeniden imar, inşa ve ihya etme süreci Elazığ örneğinde olduğu gibi Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizde de başarıyla devam etmektedir." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 400 engelli vatandaşın süresiz ağır engelli raporlarının on yılını doldurması nedeniyle yenilenmesi gerektiğini ancak yenileme başvurusu yapan vatandaşların "süresiz ağır engelli" durumlarının hafifletilerek, raporlarının yenilenmediğini anlattı. Bu vatandaşların haklarının ellerinden alınarak evde bakım maaşlarının kesildiğini ifade eden Temelli, "Bütçe açığını böyle mi kapatmayı düşünüyorsunuz? Engellilerin haklarından tasarruf ederek mi?" dedi.

"Bismil'deki adayı o davada yargılanıyordu"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da ölüm yıl dönümlerinde 5 polis memuruyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu rahmetle andı.

Şehit Gaffar Okkan'ın Hizbullah ve uzantıları tarafından katledildiğini belirten Başarır, "Üzülerek söylüyorum, bu Mecliste partisi olan, milletvekili olan bir partinin Bismil'deki adayı o davada yargılanıyordu. Bu çok üzüntü verici." dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi kapsamında bir çocuğun daha hayatını kaybettiğini ifade eden Başarır, çocukların güvensiz bir şekilde çalıştığını, bakanlığın bu konuda önlem almadığını belirtti.

Emekli aylıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başarır, "İktidar dalga geçiyor, azap çektire çektire artış yapıyor, emeklilerin gerçek durumunu görmezden geliyor. Şimdi, emeklinin durumu, mutfağı belli, geçinemediği belli; bunu anlıyorlar ama parça parça zam yaparak iyi bir şey yaptıklarını sanıyorlar ama emekli çile çekiyor, bu durumda azap çekiyor." diye konuştu.

-"Kentsel dönüşüm en önemli gündem maddemiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Emeklilerimizin maaş zamlarına ilişkin hazırlamış olduğumuz önerimizi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız. Böylece tüm emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla altı aylık artış oranı yüzde 49,25 olacaktır. AK Parti 2002 yılından bugüne kadar her zaman emeklilerimizin yanında olmuştur, bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir."

24 Ocak 2020'deki Elazığ depremini hatırlatan Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüz yüze olduğunu söyledi. Yenişehirlioğlu, "Bu bağlamda kentsel dönüşüm en önemli gündem maddemiz. Kentsel dönüşüm projelerini şehirlerimize hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya yönelik olarak geliştirmeye kararlıyız. Şehirlerimizin ihyası ve depreme dayanıklı kentlerin inşası için çalışmalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Genel Kurulda siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerinin görüşmelerine geçildi.