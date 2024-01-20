AK Parti Fatih Belediye Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün oldu.

AK PARTİ FATİH İLÇESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Mehmet Ergün TURAN, 1967 yılında İstanbul'da doğdu ve aslen Trabzonludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu. Birçok projenin mühendislik ve uygulama süreçlerini yönetti.

BÜROKRASİ VE SİYASİ HAYAT

Kamu hizmetine olan katkıları çerçevesinde, 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu.

2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği ve ardından 2009-2014 döneminde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlenen Mehmet Ergün TURAN, 18 Nisan 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na atanarak bu görevde önemli çalışmalara imza attı.

30 Kasım 2018 tarihinde TOKİ Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Ak Parti'den Fatih Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Ergün TURAN, 31 Mart 2024 Seçimi için tekrar İstanbul Fatih İlçesinden Ak Parti tarafından aday gösterilmiştir.