AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenledi

AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, ABD\'deki üniversitelerde Filistin\'e destek yürüyüşleri düzenledi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) olarak ABD'nin üniversite kampüslerinde devam eden Filistin'e destek gösterilerine 31 üniversitede yürüyüşler düzenleyerek destek olduklarını bildirdi. İnan, yaptığı açıklamada, ÜNİAK'ın dün 17 üniversitede, bugün ise 14 üniversitede eş zamanlı destek ve tepki yürüyüşleri gerçekleştirdiğini belirtti. ABD'deki üniversitelerde düzenlenen gösterilerde 2 bin öğretim görevlisi ve öğrencinin gözaltına alındığını ifade eden İnan, ÜNİAK'ın yürüyüşlere pazartesi günü itibarıyla devam edeceğini duyurdu.

03.05.2024 16:33
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) olarak ABD'nin üniversite kampüslerinde devam eden Filistin'e destek gösterilerine 31 üniversitede yürüyüşler düzenleyerek destek olduklarını bildirdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek ve Türkiye'den bir ses olmak amacıyla ÜNİAK'ın dün 17 üniversitede, bugün ise 14 üniversitede eş zamanlı destek ve tepki yürüyüşleri gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail'e lanet sloganları atarak yürüyen üniversiteli gençlerin, yürüyüş sonrası sosyal medyadan da #CampusesSayStop ve #FreePalestine ile hashtag çalışmaları gerçekleştirdiğini bildiren İnan, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen gösterilerde iki haftada 2 bin öğretim görevlisi ve öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.

İnan, ÜNİAK'ın yürüyüşlere pazartesi günü itibarıyla devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları ÜNİAK, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek yürüyüşleri düzenledi - Son Dakika

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