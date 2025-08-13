AK Parti Genel Başkan Vekili Âlâ: "Türkiye\'yi prangalarından kurtarmak için çalışıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " Türkiye'yi prangalarından kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala İhlas Haber Ajansına AK Parti'nin kuruluşu, Terörsüz Türkiye, Yeni Anayasa ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 24 kuruluşuna ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti ilk kurulduğunda konuşmasındaki' AK Parti'yi millet kurdu. Adını biz koyduk.' Cümlesini hatırlatarak "Bu bir paradigma değişimidir. Bu bir bakış açısıdır. Bu nasıl okuduğumuz bir siyaseti özetleyen cümledir. Eğer millet kurdu diyorsanız partiyi öyle davranırsanız o zaman millet arkanızda durur. Nitekim millet de arkamızda durdu. Çeyrek asırdır Türkiye'de inanılmaz başarılara imza attı" ifadelerini kullandı.

"AK Parti kurulduğu andan itibaren Türkiye'nin siyasal alanda, ekonomik alanda, uluslararası ilişkilerinde, statükoyla mücadelesinde hiç tereddüt göstermeksizin hep reformdan, değişimden yana adım attı"

AK Parti'nin sürekli reformcu olmasına dikkat çeken Ala, "Sürekli değişimden yana adım atmasıdır. AK Parti kurulduğu andan itibaren Türkiye'nin siyasal alanda, ekonomik alanda, uluslararası ilişkilerinde, statükoyla mücadelesinde hiç tereddüt göstermeksizin hep reformdan, değişimden yana adım attı. Daha önce tabu olarak bakılan bütün meseleleri el atarak o konularda mesafe kat etti" şeklinde konuştu.

Ala, AK Parti ile millet arasındaki güçlü bağın, kriz dönemlerinde de korunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Biz siyaset yaparken memleketin meselelerine vaziyet ederken vesayet odakları ne diyor diye hiç bakmadık. Hep halk ne diyor diye baktık. Ama bundan hoşnut olmayan vesayet odakları AK Parti'yi iktidardan götürmek için defalarca tuzak kurdular. Plan yaptılar, saldırıda bulundular, ama hiçbirinde başarılı olamadılar. AK Parti'den önce attıkları her adımda yaptıkları her darbe girişiminde başarılı olanlar AK Parti'den sonra defalarca denedikleri o girişimlerinin hiçbirinde başarılı olamadılar. Neden? Çünkü işte Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'Halk ne diyor' diye baktık. Vatandaşın aleyhine olan zararına olan işlerden hep kaçındık. Yani halkın çıkarını halkın faydasını her şeyin önüne koyma anlayışıdır. Siz öyle yaptığınız zaman halk da hem muhtıralarda hem referandumlarda hem 17-25 Aralık, hem 15 Temmuz alçak darbe girişiminde, Gezi olaylarında milletimizde liderinin arkasında AK Parti'nin yanında omuz omuza durdu ve o krizleri hep çözerek yola devam ettik. Her birinin çözümünde de milletimiz kazandı."

"Bütün bunları aslında biz siyasi otobanlar yaparak sağlayabildik"

AK Parti kurulduğundan itibaren dönüşümlere, değişimlere imza attıklarının altını çizen Ala, "Türkiye'nin her tarafına otoban, bölünmüş yollar yaptı, köprüler yaptı, tüneller açtı. Biz Marmaray, Avrasya, 3. köprü, 3. Havalimanı, hızlı tren, savunma sanayinde İHA'lar, SİHA'lar ki önceden parası yani bedeli ödense bile alınamıyordu bunlar. İHA'lar, SİHA'ları biz üretir hale geldik. Savunma sanayinde ihtiyaç duyduğumuzun yüzde 80'ini yerli ve milli bir biçimde yapabilir, tedarik edebilir hale geldik. KAAN'ı ürettik ve ihracatının anlaşmalarını yapıyoruz. Biz dünyaya gemiler ihraç ediyoruz. Her alanda sağlık alanında, eğitim alanında, üniversitelerde çok büyük başarılar elde ettik. Bin yıldır sürecek denen 28 Şubat'ı 10 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla tarihin çöplüğüne attık ve o karabasanı milletin üzerinden kaldırdık. Bütün bunları aslında biz siyasi otobanlar yaparak sağlayabildik. O siyasi otobanlarla milletimizin gönlüyle AK Parti arasına kurduğumuz sarsılmaz bağlarla bunu yapabildik" şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye bölgesel bir güç küresel bir aktörse ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde olduğunu belirten Ala, " Gazze'de ortaya çıkan o zulmü, o soykırımı en yüksek düzeyde dile getirip Birleşmiş Milletleri bütün uluslararası kuruluşları görevlerini yapmaya çağırıyor ve biz yankı buluyorsa işte bu milletle kurduğumuz ilişkinin bize getirdiği güçle oluyor. Onların iradesine sahip çıkmakla elde ettiğimiz atmosferle oluyor. Eskiden bu ülkede herkes konuşurdu. Son sözü bir vesayet odağının temsilcisi söylerdi. Şimdi herkes konuşuyor. Sonsuzu milletin yüzde 52 oyla işbaşına getirdiği Cumhurbaşkanımız, devlet başkanı söylüyor" ifadelerine yer verdi.

Ala, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi işiyle uğraştığını 17 ülke ve bölgesinde huzur, barış ve esenliğe katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

"Türkiye'yi prangalarından kurtarmak için çalışıyoruz"

AK Parti ilk iktidara geldiğinde Avrupa Birliği müzakerelerini başlattığını ve bir çok alanda reformlar yaptığını hatırlatan Ala, "Türkiye'nin önüne hedefi koyan Türkiye Yüzyılı vizyonunu koyan kim? AK Parti. Yani biz kendimizle yarışıyoruz. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmak için çalışıyoruz. Hedefleri nedir Türkiye'nin? Türkiye'nin hedefleri her alanda eş zamanlı, çok alanlı reformlarını yaparak bundan sonra da yüksek gelirli ülkeler grubu ligine çıkarak Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmaktır. Bunun için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Atılması gereken her adımı atacağız. Bütün reformları da yapıp yolumuza devam edeceğiz. Bunun için işte Türkiye'yi prangalarından kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

"Yeni anayasayla bu darbe anayasasından kurtularak Türkiye'nin istikrarını kurumsallaştırıp Türkiye'yi hedefleriyle ulaştırmaya çalışıyoruz."

Türkiye'nin mevcut darbe anayasasının ihtiyacı karşılamadığını vurgulayan Ala "Yeni düzenlemelerle yeni bir anayasa her zaman söylüyoruz. Yeni anayasayla bu darbe anayasasından kurtularak Türkiye'nin istikrarını kurumsallaştırıp Türkiye'yi hedefleriyle ulaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bütün dinamiklerini Türkiye'nin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. O vesayet odaklarıyla da yaptığımız mücadeleler elde ettiğimiz neticelerle hem devletin kurumları güçlendi. Hem milletin siyaset kurumu güçlendi. Hem milletimiz güçlendi hem devletimiz güçlendi. Ama Türkiye'nin daha fazlasına ihtiyacı var. Onun için de bu hedeflere doğru emin adımlarla yürümeyi bir vizyon olarak da milletin önüne koyduk" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya, sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu hep söyledik"

AK Parti kurulduğundan beri Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya, sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu hep söylediklerini vurgulayan Ala, "Defalarca da anayasada değişiklikler yaptık. Ama artık yamalı bohçaya dönmüş. Yapıldığı andan itibaren Özal döneminde de 90'lı yıllarda da 2000'li yıllarda bizim dönemimizde de sürekli maddeleri değişen ama değişme ihtiyacı hiç sonlanmayan bir darbe anayasası var ortada. Biz başından beri 2002'den beri diyoruz ki bu anayasa değişsin. Fırsat buldukça değiştiriyoruz ama topyekun bir sivil anayasayı bu millete armağan edelim. Milletin öngörülü ülkenin öngörülebilirliği artsın. Daha fazla yatırım çekebilsin. Daha fazla istikrar kurumsallaşsın. Bu yaptığımız elde ettiğimiz başarılar artık bir garantiye alınsın. Bunlar için çaba sarf ediyoruz. Burada en önemli hususta sivil bir anayasadır. Onun için de o anayasa çalışmaları devam ediyor. Ama bunu milletimizle beraber parlamentomuzla, diğer partilerle zaman zaman işte dile getiriliyor, o süreçler yönetiliyor" şeklinde konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Ala, "AK Parti'nin daha önceki çalışmaları da bu konuda kayda değer, ciddi çalışmaları var. Biz de o çalışmaları orada yürütüyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız kurulduğu günde açıkladı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla zaman zaman hazırlıklarımızı yaptıkça kendisine arz edip meseleleri değerlendiririz. Ama bu çok kapsamlı bir husus" açıklamalarında bulundu.

"Bu sürecin temel beklentisi burada bir, terör örgütünün tasfiyesi, silahların bırakılması sürecinin ihtiyaç duyacağı temel düzenlemeler olabilir"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunana Ala, "Bu komisyon daha önce tabii milletimiz meclisimizin takdiridir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi meseleye zaten mutlaka vaziyet etmeliydi. Şimdi orada da komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri kendi işlerinde tartışacaklar, kararlaştıracaklardır. Ama bu sürecin temel beklentisi burada bir, terör örgütünün tasfiyesi, silahların bırakılması sürecinin ihtiyaç duyacağı temel düzenlemeler olabilir. O düzenlemeler komisyona sunulacaktır. Devlet birimleri tarafından mekanizmalar tarafından komisyonda kendi takdiridir. Değerlendirmesini yapacaktır" dedi. - ANKARA