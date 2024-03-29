AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlere saatler kala yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya, Artvin, Hatay ve İzmir'in AK Parti tarafından kazanılacağını duyurdu. Yavuz, İzmir için yapılan anket sonuçlarını beklediklerini belirtti.

29.03.2024 22:41  Güncelleme: 23:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, artık sadece saatler kalan yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuz, partisinin kazanma ihtimalinin yüksek olduğu illeri duyurarak İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya, Artvin, Hatay ve İzmir'i alacaklarını açıkladı.

Yavuz, tv100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadelere imza attı. Yerel seçimlerdeki son düzlükte önemli açıklamalarda bulunan Yavuz, partisinin kazanacağı illeri duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kazanacakları illeri tek tek saydı: Hiç beklemediğiniz sürprizler olacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

KAZANACAKLARI İLLERİ TEK TEK SIRALADI

Yavuz, "Bundan öncekine oranla daha fazla sayıda belediye gerçek belediyeciliğe kavuşacak, sürprizler de olacak. Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz."

"CHP İLE HAREKET EDENLER KAYBEDECEK"

Ali İhsan Yavuz, CHP ve DEM Parti hakkında da açıklamalarda bulundu. Yavuz, "CHP ile birlikte hareket edenler önümüzdeki seçimlerde de kaybeden olacak dedim ve DEM'in de tamamen irtifa kaybetmesinin hızlanacağına ilişkin öngörüde bulundum. CHP'nin uzun zamandır siyaset yapma biçimi oldukça sorunlu. Biz zaten DEM'i tanıyoruz, biz HDP-DEM'in PKK ile arasına bir türlü mesafe koymadığını biliyoruz. Yani DEM Türkiye'nin ali menfaatlerini gerektiren noktalarda bizimle birlikte hareket etmediğini görüyoruz ama son yıllara CHP'ninde tamamen DEM'leşmeye başladığı için TBMM'de alınan birtakım kararlarda yine DEM'in ekmeğine yağ süren bir anlamda teröre güç ya da cesaret veren yaklaşımlar sergilediğini gördük." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • huseyin ergun: İzmiri unutun. Adamlar eşeği koysak kazanır diyor. Öyle yapıyorlar ve kazanıyor da. Adamlar doğru söylüyor. 197 20 Yanıtla Abuzer Kadayıf: Eşşeğin cinsi farkediyordu mu kardeş Merzifon’un da eşşeği meşhur da ondan sordum :)) 83 31 H celik: Farketmez cinsi geçen seferki tunç c 4 1
  • Ergün Karataş: Bence sen Rüya görüyorsun hemde İzmir'i alacakmış ?? 157 33 Yanıtla Çağatay Kurt: Çok demlenmiş İzmir yani 4 18
  • Gaddar Kerim: Galiba yine HİÇBİR ŞEY OLMASA BİLE KESİN BİRŞEY OLDU. 159 13 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Bu adamı hiç sevmem gramafon gibi değişik bi tip kısaca kalıbının adamı değil 136 24 Yanıtla
  • unal kayaer: Bence eksik bile soylemis. Bu listeye adana, eskisehir, Bilecik, Tekirdağ ve Kırşehir eklenecek. 42 107 Yanıtla Hugs70: Eskişehir alır ama anladın sen 37 8 Çağatay Kurt: Tekirdağ ı aldık bile büyük farkla kardeş 2 17
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