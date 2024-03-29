AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, artık sadece saatler kalan yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuz, partisinin kazanma ihtimalinin yüksek olduğu illeri duyurarak İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya, Artvin, Hatay ve İzmir'i alacaklarını açıkladı.
Yavuz, tv100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadelere imza attı. Yerel seçimlerdeki son düzlükte önemli açıklamalarda bulunan Yavuz, partisinin kazanacağı illeri duyurdu.
Yavuz, "Bundan öncekine oranla daha fazla sayıda belediye gerçek belediyeciliğe kavuşacak, sürprizler de olacak. Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz."
Ali İhsan Yavuz, CHP ve DEM Parti hakkında da açıklamalarda bulundu. Yavuz, "CHP ile birlikte hareket edenler önümüzdeki seçimlerde de kaybeden olacak dedim ve DEM'in de tamamen irtifa kaybetmesinin hızlanacağına ilişkin öngörüde bulundum. CHP'nin uzun zamandır siyaset yapma biçimi oldukça sorunlu. Biz zaten DEM'i tanıyoruz, biz HDP-DEM'in PKK ile arasına bir türlü mesafe koymadığını biliyoruz. Yani DEM Türkiye'nin ali menfaatlerini gerektiren noktalarda bizimle birlikte hareket etmediğini görüyoruz ama son yıllara CHP'ninde tamamen DEM'leşmeye başladığı için TBMM'de alınan birtakım kararlarda yine DEM'in ekmeğine yağ süren bir anlamda teröre güç ya da cesaret veren yaklaşımlar sergilediğini gördük." dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaptığı konuşmada, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak, İstanbul'un İSKİ skandalının CHP'yi sandığa gömdüğünü ve bu para kulelerinin CHP'yi sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de sandığa gömeceğini söyledi.
ABD, İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik operasyon için milyarlarca dolar değerinde askeri mühimmat ve savaş uçağı transferine izin verdi. Silah paketi, MK-84 ve MK-82 bombaları ile 25 adet F-35'i içeriyor. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam eden ABD, yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Döviz ihtiyacımızın azaldığı, döviz finansmanına erişim imkanının arttığı bir dönemdeyiz.
Kocaeli'de katıldığı iftar programında pandemi sonrasında dünyanın dengesinin bozulduğunu belirten eski Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya ekonomik olarak küçülüyor, çünkü üretim miktarları azaldı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Neşe G. öldürüldüğü yerde anıldı. İlçedeki bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, dün eşi tarafından öldürülen Neşe G. için anma töreni düzenledi. Neşe G'nin öldürüldüğü yerde ve saatte toplanan grup, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Gruptakiler, mum yakıp alana çiçek bıraktı. Vedat G. ile boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Neşe G. dün Terzialiler Mahallesi'nde sokakta karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Vedat G. yanında bulunan tabanca ile eşine ateş etmişti. Neşe G, olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Vedat G. ise bugün tutuklanmıştı.
AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya'daki STK'ların yöneticileriyle bir araya geldi ve yeni dönem için destek istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattında çalışan işçilerle iftar yaptı. İmamoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, metro yapılarının İstanbul için önemli olduğunu belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca İmamoğlu, Sultanbeyli'deki halk buluşmasında İstanbul ve Sultanbeyli'ye hizmetlerini anlattı ve oy istedi.
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