AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, artık sadece saatler kalan yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuz, partisinin kazanma ihtimalinin yüksek olduğu illeri duyurarak İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya, Artvin, Hatay ve İzmir'i alacaklarını açıkladı.

Yavuz, tv100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadelere imza attı. Yerel seçimlerdeki son düzlükte önemli açıklamalarda bulunan Yavuz, partisinin kazanacağı illeri duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

KAZANACAKLARI İLLERİ TEK TEK SIRALADI

Yavuz, "Bundan öncekine oranla daha fazla sayıda belediye gerçek belediyeciliğe kavuşacak, sürprizler de olacak. Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz."

"CHP İLE HAREKET EDENLER KAYBEDECEK"

Ali İhsan Yavuz, CHP ve DEM Parti hakkında da açıklamalarda bulundu. Yavuz, "CHP ile birlikte hareket edenler önümüzdeki seçimlerde de kaybeden olacak dedim ve DEM'in de tamamen irtifa kaybetmesinin hızlanacağına ilişkin öngörüde bulundum. CHP'nin uzun zamandır siyaset yapma biçimi oldukça sorunlu. Biz zaten DEM'i tanıyoruz, biz HDP-DEM'in PKK ile arasına bir türlü mesafe koymadığını biliyoruz. Yani DEM Türkiye'nin ali menfaatlerini gerektiren noktalarda bizimle birlikte hareket etmediğini görüyoruz ama son yıllara CHP'ninde tamamen DEM'leşmeye başladığı için TBMM'de alınan birtakım kararlarda yine DEM'in ekmeğine yağ süren bir anlamda teröre güç ya da cesaret veren yaklaşımlar sergilediğini gördük." dedi.