AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı\'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'yi düşman olarak değil, rakip olarak gördüklerini belirterek, "Gönlünde, zihninde millete, hizmete yönelik hiçbir ufuk, fikir, heyecanı olmayan maalesef bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bu bizim çalışmalarımızın da daha kaliteli olmasını engelliyor. Yani isteriz ki sürekli rekabet içinde olduğumuz, bizim sıkletimize uygun bir muhalefetle Türkiye'de siyaset yapalım." dedi.

Büyükgümüş, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen AK Parti Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teşkilat çalışmalarını daha iyi bir noktaya taşımak ve istişare yapmak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti'nin istişareden güç alan, birbirinin sözüyle, heyecanıyla, fikriyle, siyasetin çok daha güçlü bir zeminde yapılacağına inanan bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Büyükgümüş, "AK Parti teşkilatlarının sahada güçlü, kararlı ve heyecanlı bir ruhla yer almasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Biz sadece bir siyasi parti değiliz. Temsil ettiğimiz misyonla, sahada her nerede bir kardeşimiz yardımımıza muhtaçsa orada yer aldığımız varlığımızla, duruşumuzla, bir siyasi parti olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ettiğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Dünyada yaşanan gelişmelerin kurala bağlı, haktan, hukuktan, insan haklarından yana bir düzenin artık lime lime olduğunu gösterdiğini dile getiren Büyükgümüş, adaletten, insanlıktan nasibini almamış, bütün ne kadar değer ve hukuk sistemi varsa hepsinin ayaklar altına alındığı bir çağa girildiğini belirtti.

"Kimsenin Türkiye'de sosyal bir mühendisliğe girişmemesi gerekir"

Böyle bir ortamda Türkiye'nin daha da güçlü olması gerektiğinin altını çizen Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Burada hakkımızı, hukukumuzu, menfaatimizi insanlık namına adaletten yana sözümüzü çok daha güçlü şekilde bir irade olarak ortaya koyuyor olmamız lazım. Böyle yapmazsak Allah muhafaza tarihte örneklerini çok defa gördüğümüz eşitsizliklerle, adaletsizliklerle coğrafyamız bu şekilde kaynamaya devam eder. İşte son birkaç haftadır komşumuzda meydana gelen olayları, bölgemizde yükselen çatışmaları, giderek bir savaşa dönüşen gelişmeleri de günbegün takip ediyoruz. Olaylar yaşanırken bu gelişmeler meydana gelirken kimsenin Türkiye'de sosyal bir mühendisliğe girişmemesi gerekir. Bunun karşısındaki en güçlü duruş her zaman ülkemiz adına vicdanın temsilcisi olan hakkın, hukukun, adaletin temsilcisi olan inşallah AK Parti teşkilatlarımız olmaya devam edecek. Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da geçtiğimiz yıllarda İranlı yöneticilerin ortaya koydukları adaletsizlikler, yaptıkları yanlışlar, yaşattıkları insan hakları ihlalleri bugün geldiğimiz noktada yaşanan acıların dengi olamaz. Biz şu an ona bakacak durumda değiliz. Bizim bakacağımız istikamet o ilkokulda şehit düşen 160 kız çocuğunun tüm dünyada hesabını sormak olacak inşallah."

"Siyonizmin en büyük amacı Müslümanları birbirine düşürmek"

Büyükgümüş, Körfez'de yaşanan çatışma iklimini de hiçbir zaman arzu etmediklerini ifade etti.

Siyonizmin en büyük amacının Müslümanları birbirine düşürmek olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, bölgede siyonizmin böl, parçala, yönet anlayışının hakim olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin daima birlikten, kardeşlikten yana, bölgede barışın, hakkın, hukukun temsilcisi olmaya devam edeceğini aktaran Büyükgümüş, aksi halde bölünen, parçalanan, birlik ve beraberlikte değil, anlık fitnelerle karşı karşıya kalan İslam aleminde acıların daha da derinleşeceğini belirtti.

Ayrımlaştırıcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık şekilde defalarca ifade etmiştir. Bizim 'Şiilik' diye bir dinimiz olamaz. Bizim 'Sünnilik' diye dinimiz yok. Biz elhamdülillah Müslümanız ve iman sahibi olduğumuz için de bunu büyük bir insanlık bakımından hizmet edecek, adaletten yana olacak bir vesile olarak değerlendiririz. Onun için bu sosyal mühendisliklere, bizi birbirimize düşürmeye çalışan bu girişimlere göz açtırmadan sahadaki kararlı duruşumuzu Allah'ın izniyle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Büyükgümüş, Türkiye'nin dünyada, bölgede çatışmalar yaşanırken hakkı, hukuku, adaleti hem masada hem de güçlü bir siyasi iradeyle sahada savunduğunu kaydetti.

"Gayemiz, ümidimiz, duamız büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek"

Türkiye'nin güçlü bir savunma sanayisine sahip olduğuna işaret eden Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman bir çatışma yaşansa Recep Tayyip Erdoğan, bilgisine, öngörüsüne, sahada çözümden yana, adaletten yana olan duruşuyla başvurulan bir lider konumunda. AK Parti teşkilatları olarak liderimizin, genel başkanımız, cumhurbaşkanımızın bu duruşunu, bu iradesini çok daha yüksek bir irtifaya taşımak için mücadele ediyoruz. Yaptığımız her çalışmada, yürüttüğümüz her faaliyette asla ve asla bunu zihnimizden de gönlümüzden de çıkarmamalıyız. Bu bayrakları asarken, bu salonlarda bir araya gelirken, bir esnafın elini sıkıp gönlünü girmeye çalışırken, gençlik teşkilatımız üniversite kampüslerinde bir kardeşimizi bu davaya, bu mücadeleye, fikirlerimize ikna etmek için görüşürken, kadın kollarımız ev ziyaretleri yaparken yaptığımız tüm çalışmalarda değerli arkadaşlar bizim gayemiz, ümidimiz, duamız büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir. Her yaptığımız çalışmada altyapısıyla, üstyapısıyla sağlıktan ulaştırmaya yürüttüğümüz bütün politik adımlarda biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için mücadele ediyoruz."

AK Parti'nin daha adil bir dünyanın, insanca bir yaşamın yeryüzünde yeniden mümkün olması için mücadele ettiğini dile getiren Büyükgümüş, sadece bugün belirli makamlara gelmek için değil, yarınları inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

"CHP bizim düşmanımız değil, rakibimiz"

CHP'li belediye yöneticilerine yönelik soruşturmalara da değinen Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Hepiniz haberlerde izlediniz değil mi baklava kutularını? Biz böyle siyasetin olaylara sahne olmasını isteyen bir parti değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi bizim düşmanımız değil, rakibimiz. Derdimiz, tasamız milletimiz için daha iyisini nasıl üretiriz? Daha iyisini nasıl milletimizle buluştururuz? Bunun için rekabet etmek. Biz düşman değiliz, rakibiz. Ama geldiğimiz noktada çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Gönlünde, zihninde millete, hizmete yönelik hiçbir ufuk, fikir, heyecanı olmayan maalesef bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bu bizim çalışmalarımızın da daha kaliteli olmasını engelliyor. Yani isteriz ki sürekli rekabet içinde olduğumuz, bizim sıkletimize uygun bir muhalefetle Türkiye'de siyaset yapalım. Ama maalesef yola çıktığımız ilk günden itibaren böyle bir tabloyla karşı karşıya gelemedik."

Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, İstanbul ve Antalya'da devam eden soruşturmaları hatırlatarak, burada şikayette bulunanların, şikayet edilenlerin, belgeleri mahkeme ile buluşturanların, itirafta bulunanların CHP'li olduğunu, hiçbir yerinde AK Parti'nin bulunmadığını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bir gün işin savcısı, bir gün hakimi gibi davrandığını ifade eden Büyükgümüş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir siyasi parti, bir avuç yolsuzluğa burnuna kadar batmış bir çetenin aklanması için sadece seferber edilir mi? Bir siyasi partinin gündemi olur, Türkiye'ye söyleyecek sözleri olur, fikirleri olur. Biz de o fikirden, o istikametten etkilenip daha iyisini ortaya koymak için mücadele ederiz. Ama böyle bir anlayışı maalesef karşımızda göremiyoruz. İşte bir grup rant çetesine hakim olmuş, işte şehirlerin kaderini baklava kutularına hapsetmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. Peki diyebilirsiniz ki bu vizyonsuzluk, bu ahlaksızlık bir grubun meselesidir. Kendi içlerinde bunu kenara koyarlar ve yollarına öyle pirüpak devam edebilirler. Bu bir tercih meselesi. Ama geldiğimiz noktada biz ne görüyoruz? Kendilerinin 'hain' ilan ettikleri, 'bunun yaptıklarından utanıyoruz' dedikleri kişilerle dahi hesaplaşacak cesareti olmayan bir muhalefet var karşımızda. Çok utanmışlar Uşak'ta meydana gelen olayda. Çok, yani ne diyeceklerini bilememişler. Ama gereğini yapmak gerekli adımları atmak, orada yoklar. Çünkü herkes yaşananın ne olduğunu, nelerin meydana geldiğini çok iyi biliyor. Türkiye'yi bu pespayeliklerle, bu siyaset anlayışıyla esir almaya çalışanlara karşı sahada kararlılığımızla, cesaretimizle, vakur duruşumuzla ve milletimizle her zaman hakikati paylaşmanın verdiği inşallah o moralle biz yolumuza devam edeceğiz."

"Muhalefet takoz olma misyonunu sürdürüyor"

Büyükgümüş, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların dünya çapında takip edildiğini ve dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ortak üretimler yapılması konusunda teklifler sunduğunu belirtti.

Bir yandan Türkiye'de örnek alınacak çalışmalar yapılırken, diğer tarafta muhalefetin farklı gündemlerin peşinde olduğunu anlatan Büyükgümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel geçtiğimiz aylarda Sinop'a gitmiş. Orada değerli arkadaşlar, dünya çapında bir test merkezimiz var. Sinop'la arkadaşlarımız da var aramızda. Gayet iyi biliyorlar. Oradan bir teklifte bulunuyor Özel. Diyor ki 'bu test merkezinin kapatılması lazım.' Niye? 'Burada yapılan testlerle balıklar ürküyor ve Sinop'a da turistler bu yüzden gelmiyor.' Bakın dünyanın daha gelişmiş füze sistemlerine ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin kapısında ülkelerin 'bizimle de bu teknolojide işbirliği yapar mısınız?' diye sıraya girdiği bir anda Türkiye'nin muhalefeti diyor ki 'bu test merkezini, bu araştırma geliştirme merkezini kapatalım.' ya bunların hep biliyorsunuz, uçakların lastiklerinin önünde bir takoz durur. Sayın Selçuk Bayraktar bunu çok defa ifade etti. O gelişmiş sistemlere rağmen, yapılan onca yatırıma rağmen bir plastik takoz o uçağı orada tutmaya muktedirdir. Maalesef ama maalesef Türkiye'nin içine girdiği bu önemli dönemde muhalefet takoz olma misyonunu sonuna kadar sadık şekilde sürdürüyor. ya böyle bir vizyon olabilir mi? Böyle bir söz söylenebilir mi? Meselenin şu tarafı da var. Merak ettim arkadaşlara da baktık. Sinop'un balık üretimi son 5 yılda 3 kattan fazla artmış. Balıkların ürktüğü filan yok."

Büyükgümüş'ün konuşmasının ardından AK Parti Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı, basına kapalı devam etti.