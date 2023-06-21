AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Genel af gibi bir gündemimiz kesinlikle yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin yöneltilen sorulara yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun gündeme getirdiği "29 Ekim 2023'te af gelebilir" iddiasına da yanıt veren Dağ, "Genel af gibi bir gündemimiz kesinlikle yok. Milletvekilimizin bir yere verdiği beyanatmış, bizim öyle bir gündemimiz yok" dedi.

"SEÇİM SONUÇLARI BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ"

Seçim sonuçlarıyla ilgili konuşan AK Partili Dağ, "Bizim için mutluluk verici. Milletimize teşekkür ediyoruz. Meclis ayrı, Cumhurbaşkanlığı ayrı gibi tablo çizenler vardı, muhalefetin kampanya döneminde olduğundan farklı gösterme gibi durumları oldu. Kendi açımızdan değerlendirme yapıyoruz, 2018 ile bugünün bir değerlendirmesini yapıyoruz. Bu seçimde Cumhur İttifakı 49,5 aldı, ilk turdu. Bu, 4 puanlık oy Millet İttifakı'nda mı toplanmış, hayır. 2018'den sonra kurulan ve her iki ittifakta da olmayan partilere oylar gitmiş. Biz kendi durumumuzu masaya yatırıyoruz, yerel seçimlere hazırlanıyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

"VATANDAŞIMIZ NET BİR ŞEKİLDE İRADESİNİ KOYDU"

Muhalefet cephesi kendi seçmenini açık bir şekilde kandırdı. Ümit verip aslında bu noktada bir güç ortaya koymamasına rağmen koyuyormuş gibi göründüğünü görüyoruz. DEVA, Saadet değil belki ama CHP seçmeni büyük bir sorgulama içinde. Vatandaşımızın net iradesini koyduğu, bizim de sorumluluğumuzu artıran bir süreç. 21 yıl sonra milletimiz bir 5 yıl daha verdi, 6 Şubat depreminden sonra bu şansı verdi, yaraların sarılması konusunda bize güvendi. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız üst düzey bir irade ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"ADIM ADIM ÇALIŞARAK YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANACAĞIZ"

AK Parti'nin 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazır olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Dağ, "Her seçime hazırız. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız, otobüs üzerinden yerel seçime hazırlanın dedi. Bu, büyük bir liderlik. O gün, ben genel merkezdeydim, bir arkadaşımızla seçim sonuçları belli olunca bir iki konuda talimatını almamız lazımdı. Bize bile bunu verdi. Büyük bir liderimiz var, kendisi de yorulmuyor. Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. MYK'da strateji ekibi de belirlendi. Toplantı yapıldı, adım adım ve il il çalışarak bu seçimlere hazırlanacağız. Ankara, İstanbul, İzmir diye bakınca, milletimiz İstanbul'da part time çalışan, İzmir'de şovmen, Ankara'da da işi gücü reklam olan belediye başkanından kurtulacak" dedi.