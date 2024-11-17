AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Tepebaşı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, " Eskişehir'i yönettikleri gibi Türkiye'yi yönetmeyi söyleyenler, Eskişehir'e ne faydanız oldu da Türkiye'ye ne faydanız olacak? Eskişehir'i bir kenara bırakın, diğer örneklere bakın. İstanbul'da, Ankara'da yaptıklarına bakın. Konser dışında, heykel dışında bu millete sundukları hizmet nedir? Herhangi birisini hatırlıyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Yalçın, Çamlıca Mahallesi'ndeki Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, kongrenin Tepebaşı'na, Eskişehir'e ve tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AK Parti olarak iktidarları döneminde 20 yılı aşkın süredir Türkiye'ye büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu hizmetlerle en yüksek gururu yaşamış bir partiyiz. Bu partinin neferleriyiz. Bunları uzun uzun konuşabiliriz ama son geldiğimiz dönemde, asıl konuşmamız gereken meselenin birlik ve beraberlik içinde, Türkiye'yi yeni bir yüzyıla hazırlamak olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'mız da zaten uzun süredir Türkiye'yi yeni yüzyıla, 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak gerektiğini her türlü konuşmasında dile getiriyor."

Yalçın, "yapılamaz, edilemez" denilen pek çok konunun AK Parti döneminde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

"Üzerine betonlar dökülmüş petrol kuyuları Recep Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde açıldı." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Başörtüsü yasağı Recep Tayyip Erdoğan döneminde kaldırıldı. Bu ülkede eğer Kürtler Kürtçe konuşabiliyorsa Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. Bu ülkede eşitlik, kardeşlik ve adalet kavramları iktidarımız döneminde anlamını buldu. 'Vesayet' dediğimiz düzen iktidarlarımız döneminde yıkıldı. Biz yine bugün aynı şevkle, aynı motivasyonla sadece Tepebaşı'nın, Eskişehir'in, Türkiye'nin değil tüm dünyanın kaderine etki edebilecek bir lidere sahip olmanın özgüveniyle, onun arkasında saf tutan AK Parti'nin dava yoldaşlarıyız."

Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentte 6 Kasım'da düzenlenen "Yükseköğretim Buluşması"nda söylediği "Eskişehir'i nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz." sözlerini hatırlattı.

"Eskişehir'i nasıl yönettiniz de Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz?" sorusunu yönelten Yalçın, "Eskişehir'de köprülü kavşak mı yaptınız? Yol mu yaptınız? Trafiği mi düzenlediniz? Heykelden başka, gondol yerleştirmekten başka Eskişehir'e ne hizmet sundunuz? Bugün Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri arasında bir mukayese yapın, hepiniz açıkça göreceksiniz. Eskişehir, büyükşehir belediyeleri arasında en az yatırım alan, en az altyapı yatırımı alan şehir." değerlendirmesini yaptı.

"Konser dışında, heykel dışında bu millete sundukları hizmet nedir?"

Yalçın, şöyle devam etti:

"Eskişehir'i yönettikleri gibi Türkiye'yi yönetmeyi söyleyenler, Eskişehir'e ne faydanız oldu da Türkiye'ye ne faydanız olacak? Eskişehir'i bir kenara bırakın, diğer örneklere bakın. İstanbul'da, Ankara'da yaptıklarına bakın. Konser dışında, heykel dışında bu millete sundukları hizmet nedir? Herhangi birisini hatırlıyor musunuz? Yollarda metrobüsler yanıyor. İstanbul yeniden çöp şehrine dönmek üzere. Ankara'da herhangi bir kavşak çalışması yapılmıyor. Bir konsere 70 milyon lira para ödemişler, tek bir konsere. Üç yılın içinde ödedikleri rakam 800 milyon lira, sadece Ankara. Vatandaşa çorba mı dağıtıyorlarmış? 800 milyona ne kadar çorba dağıtılır? Ne kadar yemek yapılır? Kaç tane köprü yapılır? Kaç tane yol yapılır? Bununla ilgili hiçbir hesap yaptınız mı? Konser yapmayın demiyoruz, konser de yapın ama burada yapılan şey sadece konser değil. Bir israftan bahsetmiyoruz. Burada açık seçik bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Bir konsere ödemişler 70 milyon. Normal bir hesap yaptığınızda o konserin maliyeti 7 milyonun üzerine çıkmaz. Nerede geriye kalan 60 milyon?"

"Kimin cebine girdi bu paralar?" ifadesini kullanan Yalçın, şöyle konuştu:

"Her konserde maliyeti yüzde 90 şişirmişler. 3 yılda 800 milyon konsere ödedilerse bunun en az 700 milyonu birilerinin cebine gitmiş. Ankaralının parası birilerinin cebine gitmiş arkadaşlar. İstanbul'da 5 yılın içinde, bu konserlere 5 milyar Türk lirası para harcamışlar. 5 milyarın kim bilir ne kadarı kimlerin cebine gitti? Bunları araştırmaya başladığımızda, bunlarla ilgili konuşmaya başladığımızda mağdur edebiyatı yapacaklarmış, geçin onu. Hepimiz biliyoruz ki burada açık bir yolsuzluk var ve suçüstü yakalandınız."

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Demirel de umudun ve icraatın partisi olduklarını söyledi.

Demirel, "İşçi Bayramı'nı da biz ilan ettik, Ayasofya'yı da biz açtık. İnsanların her türlü hayatına dokunduk. 'Geleceğin partisi' diyoruz. Geleceğin partisi, gerçekten AK Parti. İçinde bulunduğumuz yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan ettik. Gaflet ve delalet içinde bir muhalefetimiz var, Allah onlara feraset versin. Ağızlarından çıkanları kulakları duymuyor." dedi.

"Hayata geçirmek için gayret sarf ettiğimiz hemen her projeye engel olmaya çalıştılar"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise altyapı eksikliği nedeniyle olası bir yağışta Tepebaşı'ndaki vatandaşların mağdur olduğunu belirtti.

Milletvekili Dönmez, şu ifadelere yer verdi:

"Yollar, kaldırımlar ve mahallelerdeki temel ihtiyaçlar bile maalesef yıllardır çözüme kavuşturulmuyor. AK Parti olarak hükümetimiz eliyle Eskişehir'imize ve Tepebaşı'mıza kazandırdığımız yatırımlarla bu eksiklikleri gidermeye çalıştık ancak şunu ifade etmek gerekir ki yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. Buralarda hayata geçirmek için gayret sarf ettiğimiz hemen her projeye engel olmaya çalıştılar."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da partilerinin sadece siyasi bir teşkilat değil "millet hareketi" olduğunun altını çizdi.

Siyaset anlayışlarının merkezinde "insan" olduğunu aktaran Gürcan, "Biz 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' şiarıyla yürüdük, yürüyoruz çünkü biliyoruz ki bu milletin hak ettiği laf siyaseti değil, eser siyasetidir. AK Parti demek birliktir, dirliktir, kalkınmadır, adalettir, hizmettir ve umuttur. Bizim davamız, Türkiye'nin davasıdır. Bizim davamız, çocuklarımızın daha güzel bir gelecekte yaşaması için mücadele etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'in "Eskişehir'i nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz." sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunlar 25 yıllık belediye iktidarlarında, koca Eskişehir'de sadece 24 konutun dönüşümünü gerçekleştirdiler. Ne altyapı ne de üstyapı becerileri var bunların. 5 yılda ülkeyi başımıza yıkacak hale getirirler. 21'inci yüzyılda hala suyu kartla alıyoruz. Bildiğiniz gibi, Türkiye'nin teknolojisi en geri kalmış belediyesiyiz. 1990'lı yılların sonunda, zaman Eskişehir'de bizim için resmen durdu. Bu durumu bütün Türkiye'nin yaşadığını düşünün."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise partilerinin "eser ve hizmet" anlayışıyla 23 yıldan bu yana hem tüm yurda hem de Eskişehir'e her alanda büyük kazanımlar sağladığına değindi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya da milletin hizmetkarları olarak bu yola baş koyduklarını, günden güne daha da büyüyerek davalarının omuzlarında yükseldiğini ifade etti.

Programda, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ile partililer de yer aldı.