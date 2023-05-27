AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Kılıçdaroğlu'nun SMS göndermesi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'ye SMS göndermesine ilişkin, "Seçim sürecinde kendi üyeleriniz dışında başkalarının mesajlarına sesli veya yazılı bir şekilde mesaj göndermenin seçim hukukuna aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavuz, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm vatandaşlara SMS göndermesine atıfta bulunarak, "Bir kısım çevrelerin yazılı ve sesli mesaj gönderdiklerini ve kişisel verileri de ihlal ettikleri suretle bunu yaptıklarını görüyoruz. Ben buradan yine söylemek istiyorum, kişiler üyelerine her türlü mesajı gönderebilir. Ama seçim sürecinde kendi üyeleriniz dışında başkalarının mesajlarına sesli veya yazılı bir şekilde mesaj göndermenin seçim hukukuna aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum. Herkesin buna dikkat etmesinde fayda var. Birileri buna maruz kalmışsa herkesin benzer yaklaşımları göstermesinin doğru olacağını düşünüyoruz" dedi.

Yavuz, şöyle devam etti:

"Son günlerde bir yaygaradır koptu gitti. Sanki sandıklar değişmiş gibi, sanki yeni seçmenler ilave edilmiş gibi, sanki eski seçmen bilgi kağıdıyla oy kullanılamayacak gibi, sanki seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılamayacak gibi birtakım yaygaraların kopartıldığını üzülerek gördük. Seçmen listesi değişmedi. Her ne kadar 48 bin seçmen dahil olsa da o daha önce dahil olmuştu. Sadece seçmen bilgi kağıtları kendilerine teslim edilmişti. Hangi sandıkta oy kullanacağı belliydi."

Hiç kimsenin oy kullanacağı okulun ve sandığın değişmeyeceğini hatırlatan Yavuz, "Dolayısıyla hepimiz daha önce kullandığımız yerde ve sandıkta oylarımızı kullanacağız. Daha önceki seçmen bilgi kağıdı bizde değilse bilgi kağıdıyla gidebiliriz kolaylık olsun diye. Yeni seçmen bilgi kağıdı çıkarıldı. O da eskisinin aynısıdır. Onunla da girebilirsiniz. Seçmen bilgi kağıdınız yok ama kimliğiniz varsa -zaten seçmen bilgi kağıdı hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı gösteren bir kağıt- oy kullanmanız mümkün" diye konuştu.

Engellilerin 14 Mayıs'ta oy kullanırken zorluklarla karşılaştığını ifade eden Yavuz, "Kişiye bakıldığında engelli olduğu ortada ise ondan rapor falan istenmez. 14 Mayıs'ta maalesef istendi. YSK bu durumu çok net bir şekilde karar altına aldı. Kararını vermek suretiyle dedi ki, 'bakıldığında engelli olduğu anlaşılıyorsa zorluk çıkarma.' Engelli olarak bir yakını ile oy kabinine girerek oy kullanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Oy kullanma kabinine sandık kurulu başkanı ve kurul üyelerinin asla giremeyeceğine vurgu yapan Yavuz, "Yaşlı olanlarla okuryazar olmayanlarla kimse giremez. Sadece engellilerle biri girebilir, o da akrabası olacak ve rapor istenmeyecek. Orada tek pusula ve tek zarfın verilmesi gerekiyor. 14 Mayıs'ta gördük ki seçmen oy kullanmak üzere girdiğinde yer yer tek pusula verildi, yer yer çift pusula verildi, yer aynı seçim türünden birçok pusula verildi. Dolayısıyla yanlışlık yapıldı. Bu sefer sanıyorum bu kadar sorun yaşanmaz. Bunu yapmaya kalkışanları da uyaralım, gereken itirazları da yapalım. O gün oraya giden seçmene sadece bir zarf verilecek, bir de mühür verilecek. O pusuladan iki tane olmaz. Dolayısıyla tek zarf, tek pusula, mühür kabine giriyoruz, pusulayı mühürlüyoruz. Zarfa asla mühür vurmuyoruz. Pusulanın da sadece ilgili yerine vuruyoruz. Zarfa koymak suretiyle de oyumuzu kullanalım" dedi.

Zarfın içinde iki pusulanın olmaması gerektiğine dikkati çeken Yavuz, "Tek mühür vurulacak. Zarfın üstüne katiyen herhangi bir mühür vurmamamız, işarette bulunmamamız, yazı yazmamamız, imza atmamamız, parmak izi bulundurmamamız gerekiyor. Zarfın içine herhangi bir kağıt ve ilave bir şey koymamamız gerekiyor. Aksi takdirde oyumuz tamamen geçersiz olur. Ona da dikkat etmemizde fayda var" diye konuştu.

Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Zarfın üstünde YSK logosu var, ilçe seçim kurulunun mührü ve sandık kurulunun mührü vuruluyor. Ama onu biz vurmuyoruz. Sandık kurulu vuruyor. Sandık kurulu bu mührü vurmayı unutursa o zarf da geçerlidir. Bunu da tüm Türkiye'ye aktarmak isterim. 298 sayılı yasanın 98. maddesinde 2017'de ilave edilen bir hükme göre, 'sehven eğer sandık kurulu mührü ihmal edilmişse o zarfın da geçerli olacağı' söyleniyor. Pusulada 101. maddeye göre sadece pusulanın arkasında sandık kurulunun bir mührü vardır. Ama filigran var hepsinde. Yine o değişiklikle bu da geçerli olacak." - ANKARA