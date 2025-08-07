AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay\'da konuştu Açıklaması
07.08.2025 15:02
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu süreçte bir al-ver süreci, bir anayasa pazarlığı yoktur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu süreçte bir al-ver süreci, bir anayasa pazarlığı yoktur. Bu süreçte milletimizi mahcup edecek bir durum bulunmamaktadır. Bu süreç bir devlet, millet projesidir. Türkiye'yi küresel bir güç haline getirme ve paradigmayı değiştirme, Türkiye Yüzyılı'nı, Türklerin, Kürtlerin, Arapların yüzyılı yapma projesidir. Onun dışındaki hiçbir propagandaya asla itibar etmeyiniz." dedi.

Yayman, Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kafede, belediye başkanları, parti teşkilatı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Hatay'da yaptıkları çalışmalardan bahseden ve şehrin şimdi Türkiye'de örnek gösterilen vilayetlerden bir tanesi olduğunu anlatan Yayman, "İşte biz buna 'Hatay modeli' diyoruz. Ayrımcılık, particilik gözetmeyen, seçildiği andan itibaren parti rozetini çıkartarak, Türk bayrağı rozetini asan ve herkesi kucaklayan bir belediyecilik modeli, bu belediyecilik modelinin adı da çok kıymetli başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'tür." ifadesini kullandı.

Yayman, Hatay'da kalpleri yan yana getirerek, birbirlerinin ellerini tutup gözlerine bakarak oluşturdukları modelin sadece Hatay ve Türkiye'ye değil, dünyaya da örnek olacak bir model olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

" Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. Katil İsrail devleti, çocukları, kadınları, yaşlıları ve masum insanları katlediyor, bu asla kabul edilemez. Bu dünyanın gözü önünde yaşanan bir soykırımdır, bir insanlık suçudur. İnanıyoruz ki inşallah o katil sürüsü İsrail yöneticileri, İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Aslında Gazze'de yaşananlar bize bir kez daha şunu gösteriyor, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği, 'iç cephe' dediği meselenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz eğer farklılıkları bir zenginlik olarak görürsek, birbirimize saygı duyarsak, birbirimizi seversek o zaman kesinlikle hiç kimse bize müdahale edemez. Onun için Altınözü'ne, Hatay'a büyük bir görev düşüyor, dün olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakı'nın yanında yer almak, dünya lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almak."

Yayman, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlattı.

AK Parti hükümeti döneminde yapılan yatırımları anlatan ve Türkiye'deki sessiz devrimleri yapan liderin adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Yayman, "O niye dünyada güçlü? Çünkü Altınözülüler, Hataylılar ve milletimiz onun yanında durduğu için güçlü. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de bir kez daha biz milletçe kendisini cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz ve Allah nasip ederse, bakın göreceksiniz bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızı başkan yapacağız." diye konuştu.

Yayman, 2011'de temeli atılan ancak Suriye'deki olaylar nedeniyle hayata geçirilemeyen Suriye Dostluk Barajı ile ilgili de çalışma yapacaklarını ifade etti.

Terörsüz Türkiye süreci

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şundan asla şüpheniz olmasın, şehit ailelerimizi, gazilerimizi rencide edecek hiçbir işin, sözün, icraatın yanında olmadık ve olmayacağız inşallah. Sayın bilge lider Devlet Bahçeli'nin el sıkmasıyla başlayan, Cumhurbaşkanı'mızın 'iç cephe' sözüyle başlatılan bu sürecin adı Terörsüz Türkiye'dir. Mecliste bir komisyon kuruldu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'dur. Bu komisyonun bir tek görevi, amacı vardır, PKK'nın silahlarını teslim etmesi, kendini feshetmesi ve buna bağlı olarak sadece Türkiye'de değil, bölgede terörsüz bir bölgenin inşa edilmesidir. Asla propagandalara, asla tezviratlara kulak asmayınız, Cumhurbaşkanı'mızın olduğu yerde yanlış iş olmaz, Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde asla ve kata yanlış iş olmaz, hiçbir tereddüdünüz olmasın arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda birtakım beşinci kol faaliyeti yapıp milleti birbirine düşman etmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu süreçte bir al-ver süreci, bir anayasa pazarlığı yoktur. Bu süreçte milletimizi mahcup edecek bir durum bulunmamaktadır. Bu süreç bir devlet, millet projesidir. Türkiye'yi küresel bir güç haline getirme ve paradigmayı değiştirme, Türkiye Yüzyılı'nı, Türklerin, Kürtlerin, Arapların yüzyılı yapma projesidir. Onun dışındaki hiçbir propagandaya asla itibar etmeyiniz."

Programda, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ilçe belediye başkanları da konuşma yaptı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Yeşildal'ı arayarak programa katılanları selamladı, kente yapılan yatırımları anlattı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
