AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: \'Ana muhalefetin Türkiye\'de 1 milyon üyesi yok\'

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti'nin 11 milyon 131 bin üyesinin olduğu bir Türkiye'de ana muhalefet partisinin 1 milyon bile üyesi yok" dedi.

AK Parti Samsun Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları, partililer ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Kongre öncesi konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti 14 Ağustos 2001 yılında kurulduğunda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen erdemliler hareketiyle kurulduğunda, inanın Türkiye'nin 22-23 yılda kazanacağı bu kazanımlar o yıllarda hiç kimse tarafından tahmin edilmiyordu. Üzerinden 9 ay geçti AK Parti iktidar oldu ve AK Parti 3 Kasım 2002'den bu yana Türkiye'yi bir dünya ülkesi haline getirdi. Bir marka devlet haline getirdi. Dünyanın imrendiği sadece Orta Doğu'nun değil dünyanın marka ülkelerinden biri haline getirdi. Bunu AK Parti yaptı" diye konuştu.

'ANA MUHALEFET PARTİSİNİN TÜRKİYE'DE 1 MİLYON ÜYESİ YOK'

AK Parti'nin 11 milyon 131 bin üyesinin olduğunu hatırlatan Yılmaz, "AK Parti herhangi bir siyasi hareket değil bugün 11 milyon 131 bin üyesi olan ve kurulurken de milletin bağrında milletin ihtiyaç duyarak kurdurduğu bir siyaset hareketi. Sayın Cumhurbaşkanımız 'AK Parti'yi millet kurdu. Biz kurmadık' dedi. 'Biz milletin isteğini yerine getirdik. Tabelasını biz astık' dedi. Fuat Bey çok iyi bilir kurucu il başkanımız olarak. AK Parti sadece milletin kurduğu bir parti olmaktan öteye AK Parti yerli ve milli bir siyaset hareketi. Bizim gençlik kollarındaki üye sayımız 1 milyon. Arkadaşlar ana muhalefet partisinin Türkiye'de 1 milyon üyesi yok biliyor musunuz? AK Parti'nin 11 milyon 131 bin üyesinin olduğu bir Türkiye'de ana muhalefet partisinin 1 milyon bile üyesi yok. İşte milletin kurduğu sadece tabelasını kuranların aslı ve yerli ve milli olan bir siyasi hareket olan AK Parti gelecekte de Allah'ın izniyle ömrümüz olduğu sürece ülkemizi dünyanın çok daha iyi bir noktasına getirecek bir siyasi harekettir. Kardeşlerim bugün aslında tevafuktur. Biraz önce il başkanıma sordum. Arkadaşlar hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Gençlik kolları deyip geçmeyin. AK Parti'nin AK Parti'ye AK Parti yapan iki temel öge var. Bunlardan bir tanesi gençliğe verdiği önem bir diğeri de kadına verdiği önemdir. Gençliğe verdiği önemin en güzel göstergesi bugün kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Beyoğlu'nda ilçe başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanımız ilçe başkanlarının içinden çıkıp cumhurbaşkanlığı kademesine kadar geldi. İşte AK Parti'yi AK Parti yapan kavramlar konuşulacak olursa en önemli, içerikte buradan anlam kazanır diye düşünüyorum" dedi.

'AK PARTİ GENÇLİĞİNİN BU ÜLKENİN YAPI TAŞI OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Konuşmasında gençlere seslenen Yılmaz, "Siyasetin malzemesi insandır. İnsan da son derece duygularıyla birlikte hassas Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir yaratıktır. İnsan kendisine tepeden bakılmayı, insan kendisini küçümsemeyi küçümseyen bir bakış açısını anında hisseder ve anında incinir ve kırılır. Sizden rica ediyorum. Sizden rica ediyorum. Tevazuyu bırakmayın. Karşınızdaki insana değer verin. Bu değeri vermediğiniz zaman hemen anlar ve söylediklerinizin hiçbirinin bir değeri olmaz hale gelir. İkincisi konuşurken, vatandaşın gözlerinin içine bakın. Onunla bizzat göz teması kurun ve bu temasınızda samimi olduğunuzu ifade edin. Yandan çarklı değil, konuşmuş olmak için değil, samimi bir şekilde gözünün içine bakarak konuşun. Gözünün içine bakarak konuşurken de tevazu sahibi olun. Son olarak da şunu rica edeceğim, ne olur gayretli olun. Bu ülke sizden çok şey bekliyor. Ben AK Parti gençliğinin bu ülkenin yapı taşı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, görevini Orhan Murat Kumaş'a devretti.