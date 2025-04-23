AK Parti Genel Başkanvekili Ala\'dan İstanbul\'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin resmi açıklamaların dışında hiçbir söze, yazıya ya da söyleme itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda zaten Türkiye çok önemli tecrübeye sahiptir. Dünya çapında başarılara imza atmıştır. Son yıllarda deprem konusunda aldığımız tedbirlerle biz neyin nasıl yönetileceğini de biliyoruz." dedi.

Ala, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ala, deprem riskini her zaman dile getirdiklerini, hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün devlet kurumlarına sürecin en iyi şekilde yönetilmesi talimatı verdiğini anlatan Ala, "Arkadaşlarımız, sayın bakanlarımızla birlikte de İstanbul'a geldik ve ilgili birimlerden, AFAD Bilim Kurulundan ve kuruluşlardan bilgileri alarak duruma vaziyet ediyoruz. Çok şükür şu anda milletimizi yeise boğacak bir durum söz konusu değil ama tabii durum hassasiyetini koruyor. Gerekli açıklamaları bakanlarımız yaptılar. Biz de şunu söyleyerek vatandaşlarımıza durumu arz etmek isteriz ki devletin bütün kurumları, bütün birimler görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra da periyodik olarak vatandaşlarımız bilgilendirilecektir"

Efkan Ala, vatandaşlar için ne gerekiyorsa onun yapılacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Herkes müsterih olsun ve resmi açıklamaları dikkate alsınlar, bakanlarımızın açıklamalarını dikkate alsınlar. Bundan sonra da periyodik olarak yani belirli aralıklarla vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Bakanlarımız tarafından burada olacağız. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'a inecek. Zaten bugün de başından beri duruma vaziyet etmektedir ve yapılabilecek ne varsa onlar yapılmaktadır. Resmi açıklamaların dışında hiçbir söze, yazıya ya da söyleme itibar edilmesin. Bu konuda zaten Türkiye çok önemli tecrübeye sahiptir. Dünya çapında başarılara imza atmıştır. Son yıllarda deprem konusunda aldığımız tedbirlerle biz neyin nasıl yönetileceğini de biliyoruz."

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Ala, "Bütün kurumların, bütün mekanizmanın, devlet mekanizmasının görevinin başında olduğunu ve 24 saat çalışacağını söylemek isterim." dedi.