AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Siyaset asalet, nezaket, vefa ve dava işidir

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, siyasetin asalet, nezaket, vefa ve dava işi olduğunu belirterek, "Parti yetkili kurullarının ortaya çıkardığı belediye başkan adaylarının etrafında, yanında hep beraber koşmak, bir davanın sonucunda hedefe birlikte ulaşmanın en önemli sebebidir ve meselesidir." dedi.
Elitaş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Konya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta Konya'da sandıktan güçlü şekilde çıkacaklarını dile getirdi.
İstanbul'un geçmişte birçok sorunu barındırdığını anlatan Elitaş, şunları kaydetti:
"Çöp dağlarının, susuzluğun olduğu bir İstanbul yaşanıyordu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 1994'te seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Borç batağı ve çöp yığınları içindeki susuzluktan kıvranan İstanbul'un dertlerine derman oldu. Onun liderliğinde Türkiye'de belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık. Bugün eğer Türkiye Yüzyılı'nda artık Türkiye bütün illeriyle yeşil bir hale döndüyse, yaşanılacak bir şehir haline gelmesinde önemli bir gelişme kaydettiyse, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilik hamlesinin Tüm Türkiye'ye yayılmasındandır."
"Siyaset asalet, nezaket, vefa ve dava işidir"
Elitaş, aday belirleme sürecinin son derece objektif ve titiz şekilde gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bir kardeşimiz belediye başkanı adayı olacak. Siyaset asalet, nezaket, vefa ve dava işidir. Parti yetkili kurullarının ortaya çıkardığı belediye başkan adaylarının etrafında, yanında hep beraber koşmak, bir davanın sonucunda hedefe birlikte ulaşmanın en önemli sebebidir ve meselesidir. Bugün birlikte olduğumuz 9 belediye başkanı arkadaşımıza, bugüne kadar yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Onların yerine aday olan kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Bize düşen görev o arkadaşlarımızı dava düsturunu zirveye taşıyabilmek için onların peşinde koşabilmektir. İnşallah, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı ile birlikte sandıkları patlatacağımıza inanıyorum, ümit ediyorum. "
Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan konuşma yaptı.
Başkan adayları
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den ilçe belediye başkan adayları şöyle:
"Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş, Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül, Akşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Kahraman, Altınekin Belediye Başkan adayı Agah Yılmaz, Beyşehir Belediye Başkan adayı Adil Bayındır, Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı, Cihanbeyli Belediye Başkan adayı Mehmet Kale, Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe, Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten, Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa, Güneysınır Belediye Başkan adayı Ahmet Demir, Hadim Belediye Başkan adayı Mehmet Çetiner, Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Çiğdem, Ilgın Belediye Başkan adayı Ömer Apil, Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca, Karapınar Belediye Başkan adayı İbrahim Önal, Kulu Belediye Başkan adayı Abdürrahim Sertdemir, Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak, Seydişehir Belediye Başkan adayı Abdulmuttalip Demirel, Taşkent Belediye Başkan adayı Mehmet Acar, Tuzlukçu Belediye Başkan adayı Nevzat Kolaş, Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer ve Yunak Belediye Başkan adayı Subhan Günaltay."
Cumhur İttifakı'nın MHP'den ilçe belediye başkan adayları ise Akören Belediye Başkan adayı İsmail Aslan, Çumra Belediye Başkan adayı Fatih Demirci, Emirgazi Belediye Başkan adayı Nurişen Koçak, Ereğli Belediye Başkan adayı Hüseyin Oprukçu, Halkapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Bakkal oldu.
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