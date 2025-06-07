AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

07.06.2025 14:40
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AK Parti Genel Merkezi, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi heyetlerini ağırladı.

AK Parti Genel Merkezi, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi heyetlerini ağırladı.

Parti heyetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

AK Parti'yi, Dil ve Kültür Komisyonu Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Fatma Koçyiğit Öner'den oluşan DEM Parti heyeti ziyaret etti.

Balsak, bayramların hoşgörünün, barışın, kardeşliğin önemli bir hukukunu oluşturduğunu söyledi.

Toplum olarak sorunları konuşarak çözmenin yollarını her zaman bildiklerini ifade eden Balsak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeter ki bir arada olalım, kardeşlik hukukuna sahip çıkalım, kararlı, cesaretli olalım. Bu her zaman insanlık için yararlı olan bir şey. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Süreç, Türkiye toplumu, Türkiye halkları açısından çok kıymetli. Bunu kararlı bir şekilde sürdürmek, şeffaf bir şekilde toplumun gözü önünde buna sahip çıkmak önemli. Barış tohumları, Anadolu coğrafyamızda var. Amaç, bunları yeşertmek, filizlenmesini sağlamak olmalı. Sürece tarihi sorumlulukla yaklaşıyoruz. Bu, hepimize düşen bir sorumluluk. Sürecin Meclis temelinde tartışılmasını, çözüm getirilmesini çok önemsiyoruz. Bayramların barışa, demokratik toplumu inşa edecek süreçlere evrilmesini arzu ediyoruz. Umarım, bayramlar bunu daha fazla pekiştirir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da DEM Parti camiasının bayramını tebrik etti.

Mayıs ayında hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle anan Uygur, Önder'in yeni döneme büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir irade ortaya koyduğunu anlatan Uygur, şunları söyledi:

"İsimlerimiz, görüşlerimiz ne kadar farklı olsa da hepimiz Türkiye'yiz, hepimiz kardeşiz. TBMM'de konuşup tartışarak, meselelerimize çözümler üreterek, yeni Türkiye yolunda yolumuza devam edeceğiz. Bayramlar, güzelliklere vesile olsun. Dayanışmamızın, kardeşliğimizin pekiştiği, güçlendiği nice bayramlara Allah hepimizi kavuştursun."

Van Milletvekili Zülküf Uçar da gelinen süreçte oldukça önemli aşama katedildiğini dile getirdi. Uçar, "Umut ediyoruz ki süreç, bu ülkedeki bütün halklara yeni bir bayramı hediye eder. Bunun mücadelesini yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Belgin Uygur da "Gayret aynı. Merkezimizde kardeşliğimiz, 86 milyonun kardeşliği, birliği ve beraberliği var. Bütün enerjimizi bu noktada toplayarak bu hedefe doğru yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

" Gazze'de yaşananlar hepimizi üzüyor"

Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, başkanlığındaki İYİ Parti heyetinin ziyaretinde gönül coğrafyasında kardeşliğin birliğin, beraberliğin devamını istediklerini söyledi.

İslam'ın hep barış ve selamet getirdiğine, Osmanlıda, Türk-İslam coğrafyasında farklı dinlerden, milletlerden insanların bir arada yaşadığına işaret eden Ulusoy, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekti.

Ulusoy, "Gazze'de yaşananlar hepimizi üzüyor. Bir örgütü, ne terör örgütü yapar? Kullandığı metotlar. Bir devleti de kullandığı metotlar terör devleti yapar. O noktada İsrail de terör yöntemleri kullanıyor. Oradaki kardeşlerimize iyi bayramlar diliyorum, inşallah daha güzel bayramları beraber yaşarız." şeklinde konuştu.

"Türk milletinin en büyük serveti milli birliğidir." diyen Ulusoy, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin insan kaynağı olduğunu vurguladı. Ulusoy, bu milli birliğin bozulmaması temennisinde bulundu.

Belgin Uygur da soykırıma uğrayan Gazze'deki şanlı direnişin ferahlıkla neticelenmesi, bu bayramın buna vesile olmasını temenni etti.

Tarihin her döneminde bütün farklılıklarla, bütün inanışlarla 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olmayı başaran bir millet olunduğunu vurgulayan Uygur, "Yeni dönemde de isimlerimiz, görüşlerimiz farklı ama kardeşliğimiz tek, soyadımız Türkiye. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda bu coğrafyada 86 milyonun kardeşliği daha da güçlenecek." şeklinde konuştu.

AK Parti'yi daha sonra Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan başkanlığındaki heyet ile Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz başkanlığındaki Doğru Yol Partisi heyeti de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma - Son Dakika

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