 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre ve Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
16.01.2024 - 10:09,
Abone Ol

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çektiği "Yıkım" adlı fotoğrafını seçen Güler, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin, İstanbul'da ziyarete açılan TCG Anadolu Gemisi, Fatih Camisi ve ayın bir arada yer aldığı "Boğaz'ın şahitliği" fotoğrafına oy verdi.

Abdullah Güler, "Spor" kategorisinde, David Alvaro'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç¸ temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki maçta Celtic taraftarının, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin bayrağı açtığı anda çektiği "Gazze'ye destek" başlıklı fotoğrafına oy vererek, "Bir spor etkinliğinde Gazze'deki katliamın İngiltere başta olmak üzere tüm dünya kamuoyunun gündemine getirilmesini spor etiği ve ahlakı açısından kıymetli buldum." dedi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde İskenderun'da yıkılan Merve Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki Mahmut Salman'a 56'ncı saatte ulaşıldığı anda çekilen Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" fotoğrafını oylayan Güler, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Güler, AA'nın fotoğraf oylamasına bu yıl "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerinin eklendiğini hatırlatarak, Gazze'deki soykırımın fotoğraflarla gözler önüne serildiğini dile getirdi.

AA foto muhabirlerini kutlayan Güler, "Geleneksel hale gelen çalışma bundan sonra da devam edecektir. Bunlar unutulmaz kareler. İnsanlığın geleceğinde de bunlar bir hafıza olarak kayıtlarda yer alacaktır. Gelecek yüzyılımızda, 2023'teki dünyanın en önemli hadiseleri gündeme geldiğinde AA'nın hafızaya kaydettiği fotoğraflar değerlendirilecektir." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Abdullah Güler, AK Parti, Gazze, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:41:02. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement