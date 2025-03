AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasını öngörüyoruz" dedi.

Güler, AK Parti grubunda 18 maddelik Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun (2: 55) Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

Güler, şöyle konuştu:

"Kanun teklifimiz ile kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi, Türkiye Varlık Fonu'yla ilişkin denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi, aileye yönelik sosyal desteklerinin arttırılması, kaynak israfının önüne geçilmesi, bazı kabahatlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın ve etkinliğinin arttırılması, anayasa mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütler gidermesi amacıyla düzenlemelerimizi hayata geçirmiş olacağız. Bu 18 maddelik yürütme yürürlük maddesi ile beraber kanun teklifimiz ile Kanun teklifimizin bir sayıda yuğun başkanın kararını almasının olimpik, paraolimpik sporcuların dan yetiştirilmesi için, beslenme, barınma, yol giderleriyle sporculara sağlanacak harçlık desteğini düzenleyen 216a maddesinin ikinci fıkrasının anayasa mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle ortaya çıkacak hukuki boşluğun doldurulması amacıyla birinci maddemizi bu şekliyle düzenliyoruz. Çünkü yaklaşık 8000 civarındaki sporcumuz bu desteklerle beraber spor, tip faaliyetlere devam ediyorlar. Bir zaafiyet doğmaması için bu desteğimizi kanun düzenleme olarak da kanun teklifimizde yer veriyoruz. Diğer maddelerimizde serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odalarının ve serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavir odaları birliğinin genel kurul toplantıları için üyelere taahhütlü postayla çağrı yapılması iş yükü ve kaynak israfına yol açtığından bunu mevcut günümüzün gelişen teknolojik altyapı desteğiyle beraber taahhütlü postayla davet usulü yerine toplantı duyurularının odaların resmi internet sitesi üzerinde yapılmasını öngörüyoruz. Ayrıca meslek ruhsatını başkasına usulsüz olarak kullandıran veya başka meslek mensuplarının adını kullanarak işlem yapanlara da meslekten çıkartma cezası getiriliyor. Disiplin cezalanma uygulanmasının kesinleşmesi sonrası başlayacağı düzenlenerek mükellef mağduriyetlerin de önüne geçmeye amaçlıyoruz."

Güler, Devlet Hava Meydanları İşletmesi personeline performans prim ödemesi getirildiğini belirterek, "Kontrolden daha fazla ödeme alınması yoluyla milli maliyetlerin arttırılması, döviz girişi sağlanması ve personel maliyetin azaltılması da teklifimizde yer almaktadır. Şu anda hali hazırda uygulanmak duran doğum yardımı sistemi değiştirilerek doğum yardımı tutarlarının arttırılması, ailelerimizin mali yükünün hafifletilmesi ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanması ilişkinde düzenlemeyi burada öneriyoruz. Özellikle ülkemizdeki doğurganlık oranının düşmesi nedeniyle çocuk sayısını arttırma noktasında desteklerimizin 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle başlayacağı birinci çocuk için defaaten 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yıl süreyle 60 ay bin 500 TL, üç çocuk ve üçüncü çocuktan sonradan yine 5 yıl süreyle 60 ayda ödenecek 5 bin TL ödemeler başlamış idi. Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarlığında yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe dengeleri de dikkat alınarak 3 bin TL'lik tutarı 4 bin TL'ye çıkartıyoruz" dedi.

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin iddialarına değindi. Güler, "Eline tutuşturmuş belgeyi, uyduruk bilgileri grup toplantısında okumuş. Belge sunun demişler. Maalesef yutkunmuş, belge falan yok. Ama arkadaşlar ben size bir belge sunacağım şimdi. Kendisi Bursa Cumhuriyet Başsavcılığını ve savcıları göreve davet etti değil mi? Özel kalemdeki yolsuzluklardan dolayı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 20 Ağustos 2024 tarihinde Bursa'ya ziyaret ediyor. 3-4 günde orada kalıyorlar. ve o tarihte Bursa Büyükşehir Belediyesi özel kalemi tam 3 tane fatura hazırlıyor, ödeme belgesi. Bakın arkadaşlar şunları gösterelim. Kendisi belgeye bilgi sunamıyor. Ancak elinde tutuşturulmuş bilgiler okuduğu için ben belgelerde sunuyorum ki hukukçu kimliğimizle delilsiz belgesiz konuşmayalım. Temmuz ayında şehrimize gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberliğindeki heyetin konaklama, yeme içme, ulaşım birçok giderin ödemesi. Kaç lira? 3 tane fatura. Toplam ne kadar? 4 milyon 229 bin 415 TL Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu hususlara dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı göreve davet etmişti. Ben o görevini CHP Genel Başkanı bizzat davet ettiğine göre bu belgelerin herhalde incelenmesini istiyor, arzu ediyor" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel'in Beykoz Belediye Başkanlığı önünde 'siyasi operasyon yapılıyor' sözlerine yönelik Güler, "Mesela desinler ki Beykoz Belediyesi'ne sosyal tesislerine alınan meyve, sebze ve gıda ürünleri faturalandırılmış şekliyle beraber bir tankerle, petrol tankeriyle taşınmış. Bu nasıl olmuş mesela diye sorsalardı da Sayın Özgür Özel de cevap verseydi. Mesela bir tankerle Beykoz Belediyesi'ne sosyal tesislerine bir buçuk milyon TL'lik bir gıda ürünü nasıl taşınmış bunu mesela izah etseydi. Mesela Sayın Özel şunun da cevabını verseydi. 15 aylık çünkü bundan sorulmuş arkadaşlar soruşturma gizli belediye başkanına sorulmuş. Ben bilmiyorum demiş. Ne hikmetse. 15 aylık toplamda 277 tane araç kiralanmış. Bedeli ne kadar? Bir milyar 200 milyon lira. Bilmiyorum demiş belediye başkanı. Yani aracın değerinden daha çok ortalama 4,5 milyon TL'ye gelecek şekilde 15 aylığına bir araç kiralanmış. Aracın değeri 3-3,5 milyon TL ama 15 aylık kirası 4,5 milyon TL" diye konuştu.

Güler, emekli Cumhurbaşkanı maaşına yönelik soruya, "Bu düzenleme şu an mevcutta emekli olan cumhurbaşkanlarını kapsıyor. Diğer emekli cumhurbaşkanlarının maaşlarını. Arkadaşlar bu kanun teklifimizde de var. Maalesef pandemiyle beraber çok uzun dönem Cumhurbaşkanımızın maaşı ve emeklilik hakları eski cumhurbaşkanlarımız bir ödenekle karşılanıyor. Biz bunu şu anda değiştiriyoruz değerli arkadaşlar. Biz mevcut şu andaki kanunumuz uygulama açısından onu da ifade edeyim sizlere. Cumhurbaşkanımızın maaşını arkadaşlar 3055 sayılı Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların ödenek ve yolluklarıyla temsil ödenekleri hakkındaki kanuna taşıyoruz" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin terörsüz Türkiye söylemi kapsamında PKK ve diğer bütün örgütlerin silah bırakması gerektiğine ilişkin soruya Güler, "Biz Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Bey'in de ifade ettiği gibi detaylı bir şekilde terörsüz Türkiye hedefine ulaşacak şekilde hem yurt içinde bizim iç cephemizi güçlü kılarak toplumsal barışımızı önemseyerek hem de komşularımızla yani bizim yakın komşumuz olan Irak'ta ve Suriye'de oradaki ulusal birliğin, toplumsal düzenin bir an önce kurulması ve her türlü terör örgütünün o bölgelerde faaliyet yürütmemesi adına her türlü güvenlik tedbirinin alındığı ve biz de biliyoruz ki buradaki ana gövde, muhatap, esas kuruluş merkezi PKK'dır ve onun devamındaki diğer gruplar ve oluşumlardır. Eğer silah bırakma noktasında ve terörsüz Türkiye ve şiddetten uzak bir bölge istiyorsak hem Irak'ta hem Suriye'de hem bölgelerimiz bölgemizde bizim mutlaka bu tür yapılanmaların tamamının kendisini tasfiye etmesi ve silah bırakması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA