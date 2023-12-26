AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Emeklilere 5 bin lira ödeme yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Yaklaşık 5 milyon çalışan emeklimize 5 bin lira ödeme yapılması öngörülmekte. Bunu da kanunlaştırıp birkaç gün içerisinde emeklilerimizin hesabına yatıracağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yılında andı.

Kalemini iyi kullanan Mehmet Akif Ersoy'un iyi bir devlet adamı olduğunu belirten Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağını, İstiklal Marşı'nın okunmaya devam edileceğini söyledi. Özdağ, "Anayasamızın ilk dört maddesi ilelebet payidar kalacak." dedi.

İYİ Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Irak'ın kuzeyindeki PKK saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı yürütülen mücadelenin süreceğini dile getiren Beyaz, milletin terör devletine asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Sağlık sisteminde krizler yaşandığını savunan Beyaz, "Vatandaşlarımız eczanelerde ilaç bulamaz hale geldi. Grip ilaçları başta olmak üzere hipertansiyon, diyabet gibi yaşamsal öneme sahip ilaçlar pek çok eczanede vatandaşlarımız tarafından tedarik edilememekte. Ocak ayından beri ulaşılamayan ilaç sayısı ve türevi 900'ü geçmiştir. Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz, şifa arayan vatandaşlarımızı elinde reçeteyle eczane eczane dolaştıran ve günün sonunda çaresiz bırakan sağlık sistemindeki krizi bir an önce çözüme kavuşturun." diye konuştu.

Ersin Beyaz, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, 2024 yılı için asgari ücretin açlık sınırı baz alınarak yapılması gerektiğini belirterek, "İYİ Parti olarak yılda iki kere olmak üzere asgari ücretteki artışın ocak ayı için en az 17 bin lira, temmuz ayı için en az 20 bin 500 lira olmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyük Türk milleti için şehadet yüce bir dilektir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını hatırlatarak, PKK'yı lanetlediklerini vurguladı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözlerinin milletin karakterini gösterdiğine dikkati çeken Bülbül, şöyle devam etti:

"Mehmetler için, büyük Türk milleti için şehadet yüce bir dilektir. Ne mutlu bize ki cami avlusunda, asker ocağında, düğünde, dernekte, köyde, şehirde, Anadolu'nun en ücra köşesinde, yangında, selde, depremde 'Allah devletimize zeval vermesin' diyen aziz bir milletimiz vardır. Bu milletin adı da Türk milletidir. Türk milleti için yas yoktur, intikam vardır. Mazlumlar, adalet, huzur ve güvenlik için hatta vatansızların dahi aziz vatanda rahat yaşaması için şehit olan kahramanlarımıza sonsuz minnet ve şükran borçluyuz."

Muhammed Levent Bülbül, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yılında andı.

"Bir santim toprağımız için canımızı veririz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Başarır, "Bölücü terör örgütü PKK'yı bir kez daha lanetliyorum. Bunu bildirimizde de yayımladık. Biz CHP'yiz. 85 milyonun, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu ülkenin üniter yapısını, bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar savunuruz. Bir santim toprağımız için de canımızı veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Devleti yönetenlerin, devletin sahibi gibi davranamayacağını kaydeden Başarır, bunu kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Kimsenin şehitler üzerinden siyaset yapamayacağını belirten Başarır, "CHP, ülkenin güvenliği, sınır güvenliği ve bir daha şehit vermemek için kendi teknik politikasını, açıklamalarını tek başına yapacaktır." şeklinde konuştu.

"Alım gücünü artıracak çalışmaları sürdüreceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin 22 yıldır kesintisiz bütçe yaptığını bildirdi.

Bütçe mesaisinin dün sona erdiğini anımsatan Gül, 2024 bütçesinin yatırım ve kalkınma bütçesi olduğunu ifade etti.

Gül, 2002'den bugüne kadar ekonominin 3,5 kat büyüdüğünü, savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80'lere çıkarıldığını söyledi.

Enflasyonu tek haneye düşüreceklerine, esnafın emeklilikteki prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürüleceğine işaret eden Gül, Meclis'te görüşmeleri süren ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinde çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin yer aldığını hatırlattı.

Gül, "Yaklaşık 5 milyon çalışan emeklimize 5 bin lira ödeme yapılması öngörülmekte. Bunu da kanunlaştırıp birkaç gün içerisinde emeklilerimizin hesabına yatıracağız. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun alım gücünü artıracak çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.