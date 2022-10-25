AK Parti'de Mahir Ünal'ın arkasında durmadı! "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözleri tepki toplamaya devam ediyor - Son Dakika
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AK Parti'de Mahir Ünal'ın arkasında durmadı! "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözleri tepki toplamaya devam ediyor

25.10.2022 22:21

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli'den sonra kendi partisi de tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası Mahir Ünal, tepkilerin odağına oturdu. İYİ Parti ve CHP'lilerden gelen tepkilerin ardından bugün Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin Genel Başkanı da bu eleştirilere katıldı. Bahçeli, isim vermeden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet'in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BU RESMEN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİDİR

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısındaki konuşmada "AK Parti'de Grup Başkan Vekilliği yapan biri olan Mahir Ünal kalkıyor, bir açıklama yapıyor. Tarih bilmiyorlar, hurafeler ile tarih öğrenilmez arkadaşlar. Gerçeklerle öğrenilir." dedi.

KENDİ PARTİSİNDEN DE TEPKİ GELDİ

Mahir Ünal'a kendi partisi olan AK Parti'den de bir tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Partisi de arkasında durmadı! Mahir Ünal'a bir tepki de AK Parti'den
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Son Dakika Politika AK Parti'de Mahir Ünal'ın arkasında durmadı! 'Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir' sözleri tepki toplamaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de Mahir Ünal'ın arkasında durmadı! "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözleri tepki toplamaya devam ediyor - Son Dakika
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