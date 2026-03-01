AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu: "Avrupa\'daki Türkler yükseliyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programında, "Ne yaparlarsa yapsınlar sizi değiştiremediler. Avrupa'daki Türkler yükseliyor" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Fransa'nın Bordeaux kentinde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programına katıldı. Avrupa'daki Türk toplumuna yönelik dikkat çeken mesajlar verdiği konuşmasında Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan selamlarını ileterek başladı. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ramazan muhabbetlerini sizlere getirdim. Belki aranızda değil ama gönlü bu sofradadır" dedi.

"Esas gurbet değerleri kaybetmektir"

Ramazan'ın bir medeniyet olduğunu vurgulayan Soylu, Avrupa'daki Türklerin kimliklerini ve kültürel bağlarını koruduğunu söyledi. "Esas gurbet fiziki uzaklık değildir. Esas gurbet aileni, inancını, geleneğini kaybetmektir. Siz bunu kaybetmediniz" diyen Soylu, Avrupa'daki Türk toplumunun ekonomik ve sosyal hayatta güçlü bir konuma ulaştığını belirtti. Soylu, "Her yerde söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim: Avrupa'daki Türkler yükseliyor. Çalışkanlığı var, dayanışması var, güçlü aile yapısı var" dedi.

Avrupa için 'dönüşüm' vurgusu

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Soylu, Ukrayna-Rusya Savaşı, enerji krizi ve pandemi sonrası dönemin Avrupa'yı ciddi bir sınamayla karşı karşıya bıraktığını söyledi. "Dünya büyük bir alt üst oluş yaşıyor" diyen Soylu, Avrupa'nın hem güvenlik hem demografi alanında yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Gazze'de yaşananlara da değinen Soylu, uluslararası sistemin ciddi bir "vicdan testi" verdiğini söyledi.

"İstiyorlar ki tek tip olalım"

Küresel ölçekte bir "tek tipleştirme" anlayışı olduğunu savunan Soylu, "İstiyorlar ki tek tip olalım. İstedikleri gibi giyinelim, istedikleri gibi konuşalım, istedikleri gibi inanalım. Ailelerimizi küçültelim, komşuluğu unutalım istiyorlar" dedi.

Avrupa'daki Türklerin bu sürece rağmen kimliğini koruduğunu belirten Soylu, "Ne yaparlarsa yapsınlar sizi değiştiremediler" dedi.

"Menderes köprü dedi, nükleer santral dedi. O gün hayal denilen projeler bugün hayata geçti"

Soylu, Türkiye'nin kalkınma sürecine de değindi. Rahmetli Adnan Menderes'in İstanbul Boğazı'na köprü ve nükleer santral projelerini gündeme getirdiğini hatırlatan Soylu, o dönemde bu vizyonun engellendiğini söyledi. "Menderes köprü dedi, nükleer santral dedi. O gün hayal denilen projeler bugün hayata geçti" diyen Soylu, Boğaz köprüleri, büyük altyapı yatırımları ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin bu vizyonun devamı olduğunu ifade etti.

Gezi olaylarına da değinen Soylu, Türkiye'nin büyük projelerinin çeşitli dönemlerde tartışmalara konu olduğunu ancak yatırımların sürdüğünü belirtti. Savunma sanayiinde millilik oranının yükseldiğini vurgulayan Soylu, Türkiye'nin enerji ve savunma alanında daha bağımsız bir noktaya geldiğini söyledi.

"Siz uç beylerisiniz"

Soylu, Avrupa'daki Türkleri "uç beyleri" olarak nitelendirerek, onların hem Türkiye'nin hem de bulundukları ülkelerin geleceğinde önemli rol üstlendiğini ifade etti. "Buraya bir teşekkür için geldim" diyen Soylu, "Ciğerin yırtılıncaya kadar 'Allah sizden razı olsun' demek için geldim" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Bordeaux'da temaslar

Süleyman Soylu, Fransa programı kapsamında Bordeaux ve çevresinde bir dizi temas gerçekleştirdi. Soylu, Milli Görüş Camii ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, cemaatle bir araya geldi. Bordeaux ve Çevresi Türk Kültür Merkezini de ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlarla buluştu. Soylu, ayrıca Gironde 4. Seçim Bölgesi Ulusal Meclis Milletvekili Alain David, Cenon Belediye Başkanı Jean-François Egron ve Lormont Belediye Başkanı Jean Touzeau ile görüştü. Fransa'daki sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelen Soylu, Posoflular Derneği'ni ve UID Brive Şubesi'ni ziyaret etti. Soylu, programı kapsamında Türkiye'nin Bordeaux Başkonsolosluğunu da ziyaret ederek, Başkonsolos Ayşe Şebnem Manav ile görüştü. - BORDEAUX