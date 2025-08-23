AK Parti İzmir Milletvekili Çelebi: 'Terörsüz Türkiye, devletin kadife eldivenidir' - Son Dakika
Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Çelebi: 'Terörsüz Türkiye, devletin kadife eldivenidir'

AK Parti İzmir Milletvekili Çelebi: \'Terörsüz Türkiye, devletin kadife eldivenidir\'
23.08.2025 14:09  Güncelleme: 15:42
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "'Terörsüz Türkiye', devletin kadife eldivenidir.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "'Terörsüz Türkiye', devletin kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi değildir, öz güvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan nifak tohumlarını, o hançeri çıkarmanın yoludur. 'Terörsüz Türkiye' asla bir acziyet ifadesi değildir" dedi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. 'Terörsüz Türkiye' konusunun konuşulduğu buluşmaya; AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ve meclis üyeleri katıldı. Konuşma yapan Çelebi, 'Terörsüz Türkiye'nin devletin kadife eldiveni olduğunu ifade ederek, "'Terörsüz Türkiye', devletin kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi değildir, öz güvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan nifak tohumlarını, o hançeri çıkarmanın yoludur. 'Terörsüz Türkiye' asla bir acziyet ifadesi değildir. Bu mücadelede en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir. Bu zafer Mehmetçiğe aittir" dedi.

AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Konuşması sırasında başına mavi bere takan Çelebi, "'Mavi bere düşmez yere' der Mehmetçik. Berenin sağa yatık olması dinimize göre sağa yatırılmamızı ifade eder. Arkasındaki ipler kefenimizin iplerini temsil eder. Cumhurbaşkanımızın, 'Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır' ifadeleri çok önemlidir. Bu süreç şeffaf, açık yürütülecektir ve kazanan Türkiye olacaktır" açıklamalarında bulundu.

AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

"MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da "Kıymetli şehit ailelerimiz, en değerli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Bizler de her daim yanınızda olmayı, derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeyi en önemli görevimiz olarak saydığımızı bilmenizi isterim. Bu buluşma vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm şehit ailelerimize sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Çelebi: 'Terörsüz Türkiye, devletin kadife eldivenidir' - Son Dakika

14:50
Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için toplandı
Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için toplandı
14:05
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı’na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye’nin güvencesidir
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye'nin güvencesidir
SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Çelebi: 'Terörsüz Türkiye, devletin kadife eldivenidir' - Son Dakika
