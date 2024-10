AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: "365 gündür yanan canların haddi hesabı yok"

Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "365 gündür yanan canların haddi hesabı yok. Zulme maruz kalan her insanın sorumluluğu hepimizin üzerindedir. Hepimiz Filistin'iz, Gazze'yiz, Doğu Türkistan'ız, Arakan'ız"dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkezinde Filistin'de yaşanan soykırımın birinci yılı nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Keşir, Filistin'de yaşanan trajediyi ve zulme maruz kalanların sesi olmayı amaçladıklarını belirtti. Zulme maruz kalan herkesin sorumluluğunun toplumun üzerinde olduğunu vurgulayarak başlayan Keşir, "365 gündür yanan canların haddi hesabı yok. Zulme maruz kalan her insanın sorumluluğu hepimizin üzerindedir. Hepimiz Filistin'iz, Gazze'yiz, Doğu Türkistan'ız, Arakan'ız" dedi.

İsrail'in son bir yılda düzenlediği saldırılarda 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 615 Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Keşir, "Bu rakamlar sadece birer sayı değil, her biri bir can. Bu acıların arkasında yatan insani trajediyi unutmamalıyız" ifadelerini kullandı. Keşir, enkaz altında binlerce kişinin hala mahsur kaldığını ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savaşın ahlakı ve hukuku olduğuna dair ifadelerine değinen Keşir, "Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz" dedi. Keşir, 25 binden fazla çocuğun ebeveynlerini kaybettiğini ve bu çocukların birçok fiziksel ve ruhsal yarayla boğuştuğunu dile getiren " Dünya, bu çocukların hayata tutunabilmesi için daha ne kadar seyirci kalacak?" şeklinde konuştu.

Dünya genelinde artan tepkilere dikkat çeken Keşir, "Gazze soykırımının etkileri nesiller boyunca silinmeyecek. Katil İsrail yaralar açmaya daha ne kadar devam edecek?" diye sordu.

Avrupa'daki stadyumlardan, üniversite kampüslerine kadar milyonlarca insanın seslerini yükselttiğine işaret eden Keşir, "İnsanlığın adalet ve barış talebi güçlü bir şekilde ortaya konuyor" şeklinde konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin soykırım gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusunu ve Türkiye'nin bu sürece müdahil olmasını umut verici bulduğunu söyleyen Keşir, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Filistinli insanların yaşadığı cehennemi tanımladığı sözlerini hatırlatarak, "Ancak çocuk katili Netanyahu, BM kürsüsünde rahatça çıkabiliyor" diye eleştiride bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Keşir, "İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı en güçlü şekilde lanetliyoruz. 5 buçuk milyon üyesi, 600 bine yakın aktif gönüllü çalışanı ile dünyanın en büyük kadın sivil toplum örgütü olan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak, bugün anne ve çocuklar için buradayız" açıklamalarında bulundu. Keşir, "Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim diyoruz. Ancak evladı ölene hiçbir şey diyemiyoruz. Bu acı hepimizin" ifadelerini kullandı.

Son olarak, "Bir yıldır akan kanın durması için bu insanlık davasının takipçileriyiz. Kalıcı barışın tesisi için her türlü çabaya devam edeceğimizi bir kez daha dile getiriyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA