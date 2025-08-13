AK Parti\'li Ala: Türkiye\'yi çok daha güçlü bir ülke yapmak boynumuzun borcudur

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 24 yılda AK Parti olarak önemli başarılara imza attıklarını söyleyerek, "Daha fazlası lazımdır. Çok daha hızlı koşmamız gerekir. Türkiye'yi çok daha güçlü bir ülke yapmak boynumuzun borcudur. Gençlerimiz dışarıda değil, içeride, Türkiye'de, Türkiye'nin güçlenmesi için her türlü fırsatı yakalayarak, Türkiye'ye katkıda bulunmalıdır. Biz de bunu sağlamak zorundayız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, partisinin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını, bu süreçte AK Parti hükümetleri olarak çok önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Ala, açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ilk AK Parti kurulduğunda bir cümle söylemişti, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye. Ondan sonra reform üstüne reformlar yapılarak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda muazzam bir dönüşüme imza atılarak Türkiye değişim yaşadı, Türkiye bugüne kadar geldi. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve ekonomik, siyasi, sosyal alanda, uluslararası ilişkilerde, savunma sanayide, eğitimde, sağlıkta elde edilen başarılarla Türkiye bugün, dünyada adından söz edilen bir ülke haline geldi" dedi.

'KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ'

Ala, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefini ve vizyonunu ortaya koyduklarını belirterek, "Biz kendimizle yarışıyoruz. ve önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı reformlarıyla Türkiye'yi, hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye'nin hedefi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girmektir. Türkiye'nin dünyadaki en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülke arasına giren ilk İslam ülkesi olması için gayret sarf ediyoruz, çalışıyoruz. ve bunu gerçekleştirmeyi milletimiz için bir görev ve borç addediyoruz. Onun için de her alanda birçok alanda eş zamanlı olarak gerekli düzenlemeleri yapıp, gerekli reformları yapıp Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Ala, "Terörün hiç kimseye faydası yoktur. Terör herkesin zarar gördüğü bir insanlık dışı eylemdir. Terörün olduğu yerde herkes zararlı çıkar ama terörün olmadığı yerde herkes yararlı, huzur içerisindedir, herkesin yararınadır. Biz 86 milyonun yararına olacak bir biçimde Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmak istiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhur İttifakı olarak da biz bu terörsüz Türkiye konusunda milletimizin önüne yeni bir hedef koyarak, inisiyatifler alarak, bu prangalarından Türkiye'nin kurtulmasını sağlayıcı adımları atarak, yolumuza devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu mesele de çözülür ve örgütün tasfiyesi, silahların bırakılması süreci de tamamlanır. Türkiye 86 milyonun bütününün yararına olacak o hedeflerine bir an önce ulaşır. Sadece bizim değil etrafımızdaki gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de böyle bir güçlü Türkiye'ye ihtiyacı olduğu çok açıktır. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun bir haksızlık dile getirildiği zaman milletten aldığı güçle Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' mottosunu sürekli dile getirmektedir ve dünya da bunu neredeyse ezberlemiştir" ifadelerini kullandı.

'HEM SAHADA HEM DE MASADA OLDUK'

Türkiye'nin bugün bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olduğunu dile getiren Ala, "Bunu en iyi şekilde de Cumhurbaşkanımız hem Birleşmiş Milletler'de, hem diğer uluslararası platformlarda dile getirmektedir. ve liderler diplomasisini de en iyi biçimde yürütmektedir. Önceden bölgemizde olup bitenden Türkiye'nin sonradan haberi olurdu ama şimdi bölgede bir denklem kurulacaksa Türkiye mutlaka masadadır. Çünkü Türkiye sahadadır. Biliyoruz ki bu bölgelerde bir masa kurulur da Türkiye orada yerini almazsa Allah muhafaza, menüde olabilir. Onun için biz bu anlayışla hem başından beri sahada olduk, hem de masada olduk ve bölgeyi ve sorunları yönetmeye gayret ediyoruz" dedi.

'SİYASİ OTOBAN YAPTIK'

Ala, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın 17 ülke ve bölgesinde barış ve huzura hizmet ettiğini, katkıda bulunduğunu söyleyerek, "Biz önceden parasını vererek, bedelini ödeyerek alamadığımız İHA ve SİHA'ları bugün üretir hale geldik. Milli muharip uçağımızı üretir hale geldik ve onları ihraç ediyoruz. Togg'u ürettik ve şimdi bizim gururumuz olarak dolaşıyor yollarda. Biz kurulduğumuz andan bugüne kadar Türkiye'nin altyapısı konusunda muazzam başarılara imza attık ama asıl bir siyasi otoban yaptık bu ülkede. ve siyaset ülkeyi yönetmeye başlayınca, Türkiye'nin uluslararası gücü arttı. Türkiye'nin imkanları arttı. Milleti baskılardan kurtardık. 'Bin yıl sürecek' denen 28 Şubat'ı 10 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çöpe attık ve gençlerimiz şimdi Türkiye'nin geleceği için çalışıyor. İnsanımız da, zihni de bu tür baskılardan kurtuldu" diye konuştu.

'DAHA HIZLI KOŞMAMIZ GEREKİR'

Ala, hedeflere ilişkin, "Ama daha fazlası lazımdır. Çok daha hızlı koşmamız gerekir. Türkiye'yi çok daha güçlü bir ülke yapmak boynumuzun borcudur. Gençlerimiz dışarıda değil, içeride, Türkiye'de, Türkiye'nin güçlenmesi için her türlü fırsatı yakalayarak, Türkiye'ye katkıda bulunmalıdır. Biz de bunu sağlamak zorundayız. Bunun için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde ince reform işçilik gerektiren Türkiye'nin ekonomisinde, sosyal hayatında, siyasetinde, uluslararası ilişkilerinde ihtiyaç duyduğu o düzenlemeleri yaparak Türkiye'ye katkıda bulunacağız" dedi.