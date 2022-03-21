AK Parti'li Çelik: Orantısız güç kullanılmasını kabul etmiyoruz - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki eylemlerde polisin müdahalesi sırasında ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Olaylara müdahalede orantısız güç kullanılmasına asla kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılmasında ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez. Bunlar meşru sayılamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, 15 Mart'ın Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Bu son derece önemli bir gelişmedir. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir gelişmeydi" dedi.

'HERKES TARAFINDAN TAKDİR GÖREN BİR DURUM'20 Mart'ta Suudi Arabistan 'a gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyleyen Çelik, "Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu buradan bir kere daha ifade ediyoruz. Suudi Arabistan'la terörle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olduğumuzu biliyorsunuz. Daha öncesinde yakın zamanda yine Yemen 'deki Türk şehitliğine dönük olarak, Sana'daki Türk şehitliğine dönük olarak insanlık dışı bir eylem gerçekleşmişti. Yemen halkının da asla kabul etmeyeceği bir eylem. Onun da tabii takipçisi olmaya devam ediyoruz. Sorumluların yakalanması ve cezalandırılması için bütün sürece takip edeceğiz" diye konuştu. Ukrayna krizinin MYK'nın en önemli maddelerinden biri olduğunu söyleyen Çelik, " Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye 'ye gelecek, Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesine katılımı için bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Tabii hem Zelenski hem Sayın Putin'le Cumhurbaşkanımız konuşmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak, 24 Şubat- 17 Mart arasında 35 liderle 38 görüşme gerçekleştirdi. Burada Türkiye'nin bu yürüttüğü politikayı herkes güvenilir bir politika olarak muhakkak surette ifade ediyor. Türkiye'nin hem insani konulardaki duruşu hem Montrö Sözleşmesi'ne uygulama konusundaki kararlılığı hem de diplomatik kanalları işletme konusundaki iradesi herkes tarafından takdir gören bir durumda" ifadesini kullandı.'BARIŞIN YEGANE ZEMİNİ DİPLOMASI OLACAKTIR'Türkiye'nin, Ukrayna'daki vatandaşları tahliyesini kararlı bir şekilde yürüttüğünü söyleyen Çelik, "Bu konudaki irade aynı şekilde devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesine katılımında yapacağı görüşmeler bundan sonrası için de süreci belirleme açısından kritik olacaktır" dedi.NATO'nun Ukrayna konusundaki açıklamaları, Rusya 'nın uluslararası hukuka aykırı olan işgali içerisinde diplomasının sesinin çok duyulmadığını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu: "Bazı ortaklarımız ilk başta Türkiye ile verimli ve yeterli bir iş birliği gerçekleştiremedikleri için aslında bu diploma sisteminin parçası olmak ve bu diplomasi zeminde güçlü destek vermek şeklindeki tarihi fırsatları kaçırdılar. Ama şimdi gelinen noktada Türkiye'nin durduğu yer Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik duruş herkes tarafından takdir ediliyor. Bunun daha da genişlemesi lazım, buna daha çok destek verilmesi lazım. Yine bir kere daha görüldüğü gibi barışın yegane zemini diploması olacaktır."'ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASINI ASLA KABUL ETMEYİZ'Adana'daki eylemlerde polisin müdahalesi sırasında ortaya çıkan görüntüler hakkında değerlendirmesi sorulan Çelik, şunları kaydetti: "Kuralımız, prensibimiz açıktır. Biz, mücadelesini her zaman takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimiz içerisinde çeşitli olaylara müdahalede orantısız güç kullanılmasına asla kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılmasında ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez. Bunlar meşru sayılamaz. Zaten Adana'daki tablo ortaya çıktığı zaman İçişleri Bakanlığımız, Adana Valiliğimiz soruşturma açıldığını söylemişlerdir. Bizim açımızdan temel prensip budur. Orantısız güç asla kabul edilemez. Orantısız güç meşruiyet sınırının dışına çıkmış şiddet demektir. Hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı orantısız gücün kabul edilmesi söz konusu değildir. Burada, bakıyorum bazı açıklamalara, bu orantısız güç göstermeyi sistematik hale gelmiş, bir hükümet politikasıymış gibi sanki hükümetimiz, bakanlığımız, partimiz sistematik olarak böyle bir politika uyguluyormuş gibisinden bir iftira kampanyası yürütüyorlar. 28 Şubat yeniden canlanıyormuş, yok eski günler yeniden geliyormuş gibisinden, bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. Türkiye'de 28 Şubat uygulamalarının ortaya çıktığı zamanlarda ortadan kaldıran en güçlü mücadeleyi biz verdik. Birilerinin 28 Şubat benzeri uygulamalara girmesine karşı da yine en güçlü duruşu bir sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.'PROVOKASYONLARI GÖRÜYORUZ'

Çelik, bu eylemlerden yola çıkarak bütün emniyet teşkilatına iftira atmanın son derece yakışıksız bir tavır olacağın belirterek, "Hele bizim hükümetimizin sistematik şekilde şiddet uygulamasına dönük bir yaklaşımımız varmış gibisinden ilzam edenlerin açık ve net söylüyorum, birçoğu 28 Şubat'ta verilen mücadelede katkısı olmamıştır, kenarda durmuşlardır. Fedakarca görev yapanları takdir etmek lazım. Orantısız güç kullananların asla kabul edilemeyeceğini, meşru görülemeyeceğini, bunu topyekün reddettiğimizi ifade ediyorum. Tabii ki provokasyonları görüyoruz. Neredeyse haftada 1 gün izinsiz gösteri yaparak, sokakların sistematik şekilde karıştırılmaya çalışıldığını, hakaret küfür belli bir kampanyayla yapıldığını biliyoruz. Neredeyse üç beş yıldır bir sürü olaya müdahale ederken bu sınırlar içerisinde, büyük bir tahammül ve toleransla bu görevlerini yapıyorlar. Aynı zamanda oranın Suriye'ye olan yakınlığı sebebiyle ortaya çıkan tehditlerle mücadele ediyorlar. Bunları birbirine karıştırmamak lazım" dedi.