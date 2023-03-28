AK Parti'li Eroğlu: Hatay Havalimanı sosyal baskı neticesinde oraya yapıldı - Son Dakika
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AK Parti'li Eroğlu: Hatay Havalimanı sosyal baskı neticesinde oraya yapıldı

28.03.2023 22:51
AK Parti'li Eroğlu: Hatay Havalimanı sosyal baskı neticesinde oraya yapıldı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Hatay Havalimanı yapılmadan önce kendisinin buraya havalimanı yapılmasını uygun bulmadığına yönelik görüş bildirdiğini belirterek, "Antakya'dan 'Biz İskenderun tarafına havaalanı istemiyoruz, bu tarafa istiyoruz' diye çok büyük bir baskı geldi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Hatay Havalimanı yapılmadan önce kendisinin buraya havalimanı yapılmasını uygun bulmadığına yönelik görüş bildirdiğini belirterek, " Antakya'dan 'Biz İskenderun tarafına havaalanı istemiyoruz, bu tarafa istiyoruz' diye çok büyük bir baskı geldi. Dolayısıyla sosyal baskı neticesinde oraya havaalanı yapıldı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin de bir sunum gerçekleştirdi. Keskin, depremlerden hemen sonra 6 Şubat- 11 Mart itibarıyla gerçekleştirilen uçuş trafiği hakkında bilgi vererek, "Tahliye amaçlı sivil hava araçlarıyla 6 Şubat- 11 Mart tarihleri arasında 566 bin 282 gelen ve 760 bin 947 giden olmak üzere bölgede toplam 1 milyon 327 bin 229 yolcuya hizmet verilmiştir. 16 bin 411 ton insani yardım malzemesi de deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırılmıştır" dedi.

Deprem bölgesindeki havalimanlarının hasar durumları hakkında da konuşan Keskin, " Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa GAP havalimanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve kuruluşumuz tarafından yapılan incelemelerde yapısal bir hasar tespit edilememiştir. Kahramanmaraş ve Malatya havalimanlarındaki az hasarlı binaların deprem performans analizi ivedilikle yaptırılacak ve gerekmesi halinde güçlendirme çalışmaları başlayacaktır" diye konuştu.'PİST EŞİĞİ YAKLAŞIK 1000 METRE KAYDIRILDI'Hatay Havalimanı'ndaki hasara ilişkin, Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve DHMİ tarafından hasar incelemesi yapıldığını aktaran Keskin, "Yapılan incelemelerde havalimanlarımızdaki üstyapı tespitleri, pist, apron, taksiyolları, çevre güvenlik yolları ve duvarının hasar gördüğü tespit edilmiştir. Hasar gören üstyapı tesislerine deprem performans analizi ivedilikle yaptırılacak. Hasardan dolayı pist eşiği yaklaşık 1000 metre kaydırılmış olup pistte kalan 2 bin 80 metresinde geçici onarım çalışmaları gerçekleştirilerek trafiğe açıldı" dedi.Keskin, deprem kapsamında yapılan ve yapılmasını öngördükleri harcamanın yaklaşık 3.34 milyar lira olduğunu söyledi.Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, Hatay Havalimanı'nın baştan sona tekrar incelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Hatay Havalimanı konusunda ben bakanken Hatay Devlet Su İşleri'nden (DSİ) görüş istendi. Esasen biz de burada havaalanı yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştik, onu da açıkça ifade edeyim. Ama Antakya'dan 'Biz İskenderun tarafına havaalanı istemiyoruz, bu tarafa istiyoruz' diye çok büyük bir baskı geldi. Dolayısıyla sosyal baskı neticesinde oraya havaalanı yapıldı. Burası taşkına maruz kalabilir diye DSİ tarafından bazı kanallar da açıldı. Özellikle yağışın havaalanına intikal etmemesi için bunların, etraftaki gerekli ıslahların tekrar bir kontrol edilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.'GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEKTİR'

Depremsellik açısından 28 havalimanının incelendiğini aktaran Keskin, "Bu 28 havalimanında '2007 Yılı Deprem Yönetmeliği'nden önce projelendirilen binaların deprem performans analizleri 2019 yılından itibaren yapılmaktadır. 28 havalimanımızda, güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan halihazırda toplam 53 binanın güçlendirme proje ve yapım çalışmaları devam etmekte olup deprem performans analiz çalışmaları devam eden binaların analiz sonuçlarına göre güçlendirme çalışmaları devam edecektir. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip tüm havalimanlarının depreme dayanıklı yapı stokuna sahip olması planlanmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika AK Parti'li Eroğlu: Hatay Havalimanı sosyal baskı neticesinde oraya yapıldı - Son Dakika


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