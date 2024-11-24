AK Parti'li İnan, partisinin Bornova İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li İnan, partisinin Bornova İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti\'li İnan, partisinin Bornova İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, hizmet gelince akla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin geldiğini belirterek, "Fakat hizmetsizlik, beceriksizlik ve Türkiye'yi her türlü ayak oyunlarına tabi tutmak deyince de aklı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin...

24.11.2024 17:18
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, hizmet gelince akla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin geldiğini belirterek, "Fakat hizmetsizlik, beceriksizlik ve Türkiye'yi her türlü ayak oyunlarına tabi tutmak deyince de aklı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisi geliyor." dedi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Bornova Kongresi'nde konuşan İnan, başta terör örgütü tarafından görevleri başında şehit edilen öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıldır Türkiye'yi hep ileri götürdüğünü belirten İnan, "Son 23 senede sıkıntıları Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çözdük. Hizmet gelince akla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti geliyor. Fakat hizmetsizlik, beceriksizlik ve Türkiye'yi her türlü ayak oyunlarına tabi tutmak deyince de aklı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kendisi geliyor. Sürekli sorun üreten bir CHP mekanizması var." şeklinde konuştu.

İnan, teşkilat olarak İzmir'in sorunlarının çözülmesi için hep çözüm odaklı mücadele verdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin ilçede gençler için 25 yıldır bir çalışma yapmadığını öne süren İnan, şunları kaydetti:

"Bornova'nın yeni seçilen belediye başkanına öncelikle hatırlatmak isterim. Bornova İzmir'in bir ilçesi, 30 ilçeden bir tanesi. Bornova İstanbul ilçesi değil, her gün soluğu İstanbul'da almaya neden lüzün görüyorsunuz? Bunu da anlamış değiliz. Kendisini İstanbul'un ilçe belediyesini sanan yeni Bornova Belediye Başkanı bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile uyumlu çalışamıyorlar. Gerçi sadece Bornova değil, İzmir de seçilen Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının hiçbiri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile uyumlu çalışamıyor. Nedense tüm çözümü İstanbul'da arıyorlar. Ama buradan Ak teşkilatlar olarak hatırlatmak isteriz. İstanbul'un yerel yönetimler olarak İzmir'in uydusunu yapamazsınız. Buna asla biz fırsat vermeyiz."

İnan, Bornova'nın yıllardır hizmet beklediğini hatırlattı.

İnan, İzmirlilerin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını, ama hizmet yapmada CHP yerel yönetimlerin gereğini yapmadığını ve İzmir Körfezi'ni foseptik çukuruna dönüştürdüklerini dile getirdi.

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Etkinlikte AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da birer konuşma yaptı.

Kongrede tek aday olan Cihan Dağlıer, yeni ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li İnan, partisinin Bornova İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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