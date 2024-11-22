AK Parti\'li İnan, partisinin Urla kongresinde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "İzmir Körfezi'ni resmen foseptik çukuruna çevirdiniz. Şehrin kanalizasyonunu İzmir Körfezi'ne boşaltarak mı İzmir'i seveceksiniz." dedi.

Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Urla İlçe Kongresi'nde konuşan İnan, partilerinin Türkiye'yi hep ileriye götürdüğünü söyledi.

Gençlik kolları kongrelerinin devam ettiğini belirten İnan, "Şehir şehir, ilçe ilçe geziyoruz. 23 yılın sonunda hala partimize çok büyük bir ilgi var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir muhabbet var. Buna şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan demokrasi mücadelesiyle iş başına gelmiş, bu yüzyılın en büyük lideridir." diye konuştu.

İnan, son 25 yıldır CHP tarafından yönetilen İzmir'in hak ettiği yerel yönetim hizmetlerini alamadığını savundu.

"O kavanoz 25 senelik ihanetinizin yansımasıdır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için kentte yaptığı toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılmadığını aktaran İnan, şöyle konuştu:

"İzmirliler yaşananları çok iyi takip ediyor. Sonra çıkmış İzmir milletvekillerine İzmir'i sevmekten bahsediyor. Yesinler sizin İzmir sevginizi. İzmir Körfezi'ni resmen foseptik çukuruna çevirdiniz. Şehrin kanalizasyonunu İzmir Körfezi'ne boşaltarak mı İzmir'i seveceksiniz. İzmir'in geleceğinden tam 25 sene çaldılar. Hatırlayacaksınız Sayın Murat Kurum Bakanımız İzmir Körfezi'nden alınan bir kavanoz numuneyi TBMM'ye getirdi. İşte sizin İzmir sevginiz o kavanozun içindeki sudur. O kavanoz Cemil Tugay'ın belediyeciliğinin resmidir. O kavanoz 25 senelik ihanetinizin yansımasıdır. O kavanoz bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin özetidir."

CHP'li belediyelerde yolsuzluk, rüşvet ve adam kayırmanın olduğunu iddia eden İnan, milletin bütçesinin konser uğruna şarkı söyleye söyleye soyulduğunu savundu.

CHP'li belediyelerin hiçbir faaliyet yapacak güçlerinin kalmadığını anlatan İnan, "Örneğin Selçuk Belediyesi gelirlerinin yüzde 60'ını Meryem Ana'daki otopark gelirlerinden sağlıyor onlara göre. Buradan söylemek istiyorum. Selçuk gibi bir belediyede böyle güzel bir turizm dolu ilçede bir otoparka bel bağladıysan zaten belediyecilik noktasında vay halinize diyoruz. Otoparkı kullanmak için izinleri de zaten yok. Belediye Başkanı, Barselona seyahatinden döner dönmez aklına ilk iş otopark paraları gelmiş. Zaten siz işinizi düzgün yapsanız izinsiz otoparka da ihtiyacınız kalmaz." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ise CHP'li belediyelerin yarımada bölgesindeki ilçelerde hala kanalizasyon sorununu çözemediğini anlattı.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da konuşma yaptığı kongrede Barış Bükülmez yeni ilçe başkanı seçildi.