AK Parti'li Karahocagil: "Hükümetimiz laf değil, hizmet üretmiştir" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Hükümetimiz laf değil, hizmet üretmiştir"

13.10.2022 15:34
AK Parti'li Karahocagil: "Hükümetimiz laf değil, hizmet üretmiştir"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin "İlk Evim, İlk İşyerim" projesi ile düşük gelirli vatandaşları düşündüğünü, onları ev, arsa, iş yeri sahibi yapmak için laf değil hizmet ürettiğini söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin "İlk Evim, İlk İşyerim" projesi ile düşük gelirli vatandaşları düşündüğünü, onları ev, arsa, iş yeri sahibi yapmak için laf değil hizmet ürettiğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İlk Evim, İlk İşyerim" projesi kapsamında, 500 bin konut, 1 milyon arsa ve 50 bin iş yerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine uygun ödeme şartları ile verileceğini anlattı.

AK Parti'li Karahocagil, "Cumhurbaşkanımız ve onun liderliğinde hükümetimiz bu yüzyılın projesinde de düşük gelirli vatandaşını düşünmüş, onları ev sahibi yapmak, onları arsa sahibi yapmak, onları iş yeri sahibi yapmak için yine laf değil hizmet üretmiştir." dedi.

Amasya'daki TOKİ çalışmaları hakkında bilgi de veren Karahocagil, ilk etapta, Merkezde 180 konut, Merzifon'da 150 konut, Suluova'da 251 konut, Taşova'da 100 konut Gümüşhacıköy'ünde 100 konut, Göynücek ilçesinde 125 konut ve Hamamözü ilçesinde 157 konut ile 7 ilçenin tümünde konut yapma imkanının projelendirildiğini açıkladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Hükümetimiz laf değil, hizmet üretmiştir' - Son Dakika

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