Üye Girişi
AK Parti'li Özşavlı, HDP'nin, Diyarbakır Milletvekili Güzel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

AK Parti'li Özşavlı, HDP'nin, Diyarbakır Milletvekili Güzel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

11.01.2022 16:18
AK Parti'li Özşavlı, HDP'nin, Diyarbakır Milletvekili Güzel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, bir teröristle çekilmiş fotoğraflarına ilişkin HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalara yönelik, "Gerçekten oldukça uzak, hayal ürünü çarpıtmalarla bu konuyu örtbas edemezsiniz.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, bir teröristle çekilmiş fotoğraflarına ilişkin HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalara yönelik, "Gerçekten oldukça uzak, hayal ürünü çarpıtmalarla bu konuyu örtbas edemezsiniz." dedi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Güzel'e ilişkin, HDP Genel Merkezi'nin, konuyla ilgisi olmayan açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

HDP'nin açıklamalarında, iktidarın, erkek egemen politikalarının kadınları hedef aldığı, kadın ve Kürt düşmanı politikalar yürüttüğü gibi söylemlerde bulunulduğunu anımsatan Özşavlı, "Bunların tamamı zırva. Konuyu çarpıtmaya çalışıyorsunuz. Burada hiçbir şekilde bir kadının hedef alınması mevzubahis değil. Burada bir milletvekilinin bir süre dağda bulunduğunu örtbas etmek için abuk sabuk açıklamalarda bulunuyorsunuz. Gerçekten oldukça uzak, hayal ürünü çarpıtmalarla bu konuyu örtbas edemezsiniz. Milletimiz bunları görüyor, sandıkta da bunun cevabını verecektir." diye konuştu.

Halil Özşavlı, HDP'li Güzel'in yaptığı açıklamaların da gerçekçi olmadığını, çünkü Güzel'in 2012'den sonraki geçmişinin bilinmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Semra Güzel'in 2012 ile 2018 yılları arasında nerede ve ne yaptığını bilmek zor, fakat basına yansıyan fotoğraflardaki kıyafetlerine baktığınızda nerede ve ne yaptığını anlamak mümkün. Güzel'in kendi açıklaması itiraflarla doludur. '2014'te HDP ile herhangi bir ilişiğim yoktu, 2018'de milletvekili oldum' diyor. 2014'te HDP ile herhangi bir ilişiğiniz yoksa sizi örgüt kampına kim götürdü? HDP değilse, bizatihi örgütün kendisidir. Bu daha vahim bir durumdur. Bunların mutlaka araştırılması gerekiyor. Umuyorum, ilgili kişinin dokunulmazlığının kaldırılması hususu kısa zamanda TBMM Genel Kuruluna gelir. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu kadar önemli bir mevzuda HDP'nin gizli ortakları İYİ Parti ve CHP Genel başkanları ve diğerleri, henüz tek bir kelam etmiş değiller. Adeta bir ölüm sessizliğine bürünmüş durumdalar."

AK Parti'li Özşavlı, HDP'nin, Diyarbakır Milletvekili Güzel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi
AK Parti'li Özşavlı, HDP'nin, Diyarbakır Milletvekili Güzel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özşavlı, HDP'nin, Diyarbakır Milletvekili Güzel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika


Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü         
16:40
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
16:40 Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
16:19 Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
15:45 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 16:46:10. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Özşavlı, HDP'nin, Diyarbakır Milletvekili Güzel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement