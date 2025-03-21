AK Parti\'li Saygılı: "Gençleri sokağa çağırıp polisimizle karşı karşıya getirenlere prim vermeyin"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Sahte diplomalarla insanların hakkına girenlere, yönettikleri şehrin insanlarını sömürerek zenginleşip fildişi kulelerinden gençleri sokağa çağırıp devletimizin polisiyle karşı karşıya getirenlere prim vermeyin. Suç isnat edilen CHP'li. İhbar eden CHP'li. Ama suçlu iktidar öyle mi? Hadi oradan" dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in ev sahipliğinde, Balçova Termal otelde gerçekleştirilen iftar programına AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar katıldı.

Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün bin yıldır bu topraklarda kurulan kardeşlik sofralarından birinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ev sahipliğinde buluştuk. Ramazan-ı Şerif'in bu manevi atmosferinde kardeşliğimizin daim, birliğimizin kaim olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Merhum atamız Sultan Alparslan elinde İslam ile şereflenen sancağımızla Anadolu'nun kapılarına açarken şunu iyi biliyorduk. Bu topraklara sahip olmanın, bu topraklarda hür ve başı dik yaşamanın bir bedeli vardı. Şehit olarak, kanımızı mübarek vatanın toprağına dökerek; Malazgirt'te, İstanbul'un surları önünde, Seddülbahir'de, Afyon Kocatepe'de ve 15 Temmuz'da şehirlerimizin meydanlarında bu bedeli ödedik. Biz meydanlarda tarih yazmaya, şan ve şerefle sancağımızı dalgalandırmaya alışık bir milletiz. Bizim alametifarikamız budur" dedi.

"Ana muhalefet çöplüğünün gerçeklerinden haberi olmayan tertemiz gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bu maskeli piyonlardan ayrı tutuyorum"

CHP'nin gençlerimizi kullandığını, gençlerin sağduyulu olması gerektiğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Ama bugün meydanlarda görüyoruz ki yolsuzluk ve ahlaksızlık çukurunda boğulanların kendini kurtarmak için sahaya sürdükleri maskeli piyonları var. Bu çağrılara samimi duygularla kulak vermiş, bir lağım gibi patlayan ana muhalefet çöplüğünün gerçeklerinden haberi olmayan tertemiz gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bu maskeli piyonlardan ayrı tutuyorum. ve sağduyulu bir şekilde onlara sesleniyorum. Sahte diplomalarla insanların hakkına girenlere, yönettikleri şehrin insanlarını sömürerek zenginleşip fildişi kulelerinden gençleri sokağa çağırıp devletimizin polisiyle karşı karşıya getirenlere prim vermeyin. Sokağa çağıran belaya çağırır. Sokağa çağıran felakete çağırır. Sokağa çağıran kaosa çağırır. Neyden korkuyorlar da yargı süreçlerini beklemiyorlar? Neyden çekiniyorlar da alelacele bir karmaşa planını devreye sokuyorlar? Suç isnat edilen CHP'li. İhbar eden CHP'li. Ama suçlu iktidar öyle mi? Hadi oradan. Kirli ellerinizi tertemiz gençlerimizin üzerinden çekin. Kirli ağızlarınızdan, zehirli dillerinizden Cumhurbaşkanımızı ve onun Türkiye Yüzyılındaki yol ve dava arkadaşı Sayın Devlet Bahçeli'yi uzak tutun. Ağzınızı kırk kez çalkalayın da öyle konuşun."

"Milleti provokasyonlarına alet etmek için sokak çağrısı yapıyor"

Küresel gelişmelerin Türkiye'nin lehine olduğunu, ülkenin terörden arındırıldığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrılarına sert sözlerle yüklendi. Saygılı, "Türkiye'nin Suriye meselesinde bölgesinde ve küresel çapta güçlü bir aktör olduğunu tüm dünya artık kabul ediyor. Türkiye makroekonomik göstergelerini günden güne düzeltiyor, Merkez Bankası rezervleriyle, ihracat rakamlarıyla tarihi rekorlar kırıyor. Cumhurbaşkanımız ve Sayı Devlet Bahçeli Beyefendi'nin omuz omuza yürüdüğü püripak istikamette 'Terörsüz Türkiye' şiarıyla 40 yıllık bela son buluyor. Toplumsal barış sağlanıp, Türkiye'ye para, zaman, huzur ve enerji kaybettiren terör belası gündemimizden çıkıyor Tam da Türkiye için işler bu kadar iyi giderken birden yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali CHP'nin şaibeli belediye Başkanı ve onun satın aldığı delegelerle sözde genel başkan seçilen koltuk emanetçisi, milleti provokasyonlarına alet etmek için sokak çağrısı yapıyor. Devletin yunus yüzü varsa yavuz yüzü de vardır. Kıblesi Amerika, duası İsrail olan kiralık siyaset tüccarları bizim davamızı anlamaz. Devletin merhametini acziyet sanmak büyük bir gaflettir. Her şeyin farkındayız ve takip ediyoruz. Bilinmesini istiyoruz ki 1071'de vatan olarak kanımızla mayalanan bu toprakların önümüzdeki asırlarda hür ve başı dik ilerlemesinin garantisi Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı milleti kendi çıkarları için sokağa çağıran değil, milletin ve devletin ali çıkarları için ömrünü davasına adamışların ruh birliğidir. Ruhunu küresel siyaset çetelerine kiralayıp, onların ceplerinden beslenen siyaset parazitleri Cumhur İttifakı'nın gündemi değildir, olamazlar. Bizim istikametimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin birlikte arşınladığı "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealidir. Ramazan-ı Şerif'in Kadir gecesini arayacağımız bu günlerde ülkemize ve insanımıza bunları yaşatanları esefle kınıyorum. Biz değerlerine bağlı bir milletiz. O yüzden ne olursa olsun bu manevi değeri yüksek günleri birlikte idrak edecek, birlikte dua edecek, birlikte tebessüm edeceğiz. Yarınlar aydınlık, umut dolu ve inşallah hepimizindir. Bu duygu ve düşüncelerle Leyle-i Kadr'inizi ve önümüzdeki hafta erişeceğimiz mübarek Ramazan Bayramı'mızı tebrik ediyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR