AK Parti'li Yavuz, Aydın'da İl İstişare Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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AK Parti'li Yavuz, Aydın'da İl İstişare Toplantısı'nda konuştu

06.03.2022 21:49

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, her zamankinden daha çok çalışacaklarını ve 2023'teki seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak göreceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, her zamankinden daha çok çalışacaklarını ve 2023'teki seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak göreceklerini söyledi.

Yavuz, Efeler Halk Eğitim Merkezinde, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisindeki herkesin yollarda olduğunu ve çalıştığını belirtti.

Bütün bunları Türkiye'nin yarınlarının daha aydınlık olması için yaptıklarını aktaran Yavuz, "Türkiye'nin yarınları daha aydınlık olacaksa, 'karanlığa kapalı aydınlığa açık' diyerek yola düşen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yeniden cumhurbaşkanı olması gerekiyor. En büyük arzumuz teşkilatlar olarak budur." dedi.

Partisinden önceki dönemde bir adım atıldığında "Acaba Avrupa ne der, Amerika ne der?" diye kara kara düşünüldüğüne dikkati çeken Yavuz, "Bir yiğit insan geldi. 'Avrupa ne der, Amerika ne der' diye bakmaya gerek yok. 'Allah ne der, millet ne ister ona bakalım ve yürüyelim' diyen bir lider var, onunla yol almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kendi stratejilerini uyguladıklarına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Önemli bir liderin, Türkiye'nin başında bulunması ve madem böyle bir lider var karşımızda, o liderle biraz daha yol almamız çok önemli. Onun için bizim çok çalışmamız gerekir. 2023 başka bir seçim. Türkiye şu anda adeta iki blok haline ayrıldı. Karşıda bir karşı blok var, karşıt blok, bir de Cumhur İttifakı bloğu var. Karşı blok Türkiye'nin yararına yapılacak her şeye karşı. AK Parti döneminin en önemli icraatlarından bir tanesi başkanlık sistemidir, hiç endişe etmeyin. Eğer başkanlık sistemi olmasaydı Türkiye ne hale düşerdi bir kez daha düşünmek gerekir. Şu 6'lı fotoğrafa bir bakın anlarız. Toplantı yapılacak mı yapılmayacak mı, yapılacaksa nerede yapılacak. kim hangi sıraya göre oturacak. nasıl karar alınacak, söze ilk kim başlayacak alınan kararları kim takip edecek, bir asır geçer ona bir türlü karar veremezler. Elbette oturmaya karar verdiler de daha dur bakalım hangi kararları alacaklar. Diyelim aldılar kim takip edecek, bunların sonu yok. parlamenter sistem tam o fotoğraftaki gibi bir şey. O karşı blok da yok yok. O sadece gördüğünüz 6 resim den ibaret değil. Sizce HDP o resimde yok mu, var."

Recep Tayyip Erdoğan'ın hem istikrar hem de Türkiye'nin daha çok gelişmesi için önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, " Bugünlerde insansız muharebe uçağı üretmek için uğraş veriliyor. Allah'ın izniyle savaş stratejileri tamamen değişecek. Nereden bakarsak bakalım 'Recep Tayyip Erdoğan önemli' dedirtiyor. O zaman el birliği içerisinde daha çok çalışacağız, her zamankinden daha çok çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız ve 2023 yılında hem de ilk turda yeniden sayın cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanı olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de bir konuşma yaptı.

AK Parti'li Yavuz, Aydın'da İl İstişare Toplantısı'nda konuştu
AK Parti'li Yavuz, Aydın'da İl İstişare Toplantısı'nda konuştu
AK Parti'li Yavuz, Aydın'da İl İstişare Toplantısı'nda konuştu

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yavuz, Aydın'da İl İstişare Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


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