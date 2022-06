AK Parti'li Yayman: 6'lı masanın da gideceği yol, 2023 seçimlerine kadardır

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "6'lı masa umut vadetmiyor, ışık gözükmüyor. Seçimlere giderken kendi tabanlarını konsolide etmek için her gün bir kriz senaryosu üstünden gündemi belirlemeye çalışıyorlar. Gündemde geriye düştüklerinde de bir yalanla karşımıza çıkıyorlar. 6'lı masanın da gideceği yol, 2023 seçimlerine kadardır" dedi.

AK Parti'li Hüseyin Yayman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin Kızılcahamam kampında milletin gündeminde yer alan her konunun değerlendirildiğini belirten Yayman, "CHP Lideri'nin kendi tabanını konsolide etmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağını dile getirmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltukta oturan Sayın Kılıçdaroğlu'na yakışmamıştır. Kılıçdaroğlu da elbet bir gün bu yakışıksız sözlerin farkına varacaktır. CHP, ne zaman köşeye sıkışsa bir büyük yalana müracaat ediyor. Geçmişte bunun örneklerini gördük ve bugün geldiğimiz noktada da aynı yaklaşımın devam ettiğini görüyoruz. Henüz aday Kılıçdaroğlu mu, Ali Babacan mı? Ahmet Davutoğlu mu? Temel Karamollaoğlu mu? Meral Akşener mi ? ya da başka biri mi? Belli değil. Her konuda konuşan, her meselede bir fikir beyan eden kuru fasulye yemeğinin faydaları konusunda dahi bir görüş ileri süren bu ittifakın, Cumhurbaşkanı adayını belirleyememesi, aslında bir gerçeği ortaya koyuyor. Bu aday bu masada belirlenmeyecek. Milletimiz sokakta bunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

'BUNLARIN AMACI TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK DEĞİL'Seçim dönemine girildiğinde 6'lı masanın ayaklarının 'zangır zangır' titreyeceğini öne süren Yayman, "Aday konusunda dahi anlaşamayanların Türkiye 'nin yönetimi konusunda varabilecekleri bir yer yoktur. Bugün, masanın altından birbirine yumruk atanlar, birbirinin ayağına basanlar, süreç yaklaştığında açık biçimde birbirlerine yumruk atmaya başlayacak. Çünkü bunların amacı, Türkiye'yi yönetmek değil, Türkiye'yi ileri götürmek değil, milletin faydasına olan bir işin yanında yer almak değil. Bunların bir tek derdi var, o da Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin, Cumhur İttifakı gitsin. Onların 'gitsin' demesi ile Cumhur İttifakı gitmez, bitmez. Tayyip Erdoğan gitmez" diye konuştu.'HDP TABANINDAN OY ALMAMIZ LAZIM DİYORLAR'"Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 10 seçimin bir sonucu olmalı. Siyaset sosyolojisi bakımından bir anlamı olmalı" diyen Yayman, sözlerine şöyle devam etti: "CHP tabanı Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Biz seni istemiyoruz. 10 seçimde denedik, sen ne partiyi birinci yapabildin ne iktidara getirebildin ne iktidar ortağı yapabildin' demekte ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bırakması noktasında bir mesaj vermektedir. 6'lı masanın gizli ortağı olduğu aşikar olan HDP konusunda 6'lı masa, dut yemiş bülbüle dönüyor. İttifakın arkasındaki büyük güç, 'Tayyip Erdoğan kaçacak' dedirtiyor. Her konuda ileri geri konuşturuluyorlar ama HDP konusunda tek bir kelime dahi ettirmiyor. Bunun çok manidar olduğunu düşünüyorum. Kendisini milliyetçi olarak gösteren Sayın Meral Akşener'in, Diyarbakır 'da HDP il binası önünde duran analar konusunda tek bir kelime söylediğini duydunuz mu? Söyleyemez, çünkü ona üst akıl kesin talimat vermiş, 'Bu konuda konuşmayacaksın.' Çünkü '2023'e giderken HDP'nin tabanından oy almamız lazım' diyorlar. 6'lı masa umut vadetmiyor, ışık gözükmüyor. Seçimlere giderken kendi tabanlarını konsolide etmek için her gün bir kriz senaryosu üstünden gündemi belirlemeye çalışıyorlar. Gündemde geriye düştüklerinde de bir yalanla karşımıza çıkıyorlar. 6'lı masanın da gideceği yol, 2023 seçimlerine kadardır."

Görüntü dökümü

- Hüseyin Yayman'ın konuşması

Haber- Kamera: Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA,