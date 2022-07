AK Parti Manisa İl Teşkilatı bayramlaşma töreninde buluştu

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, "Otoyollardaki gişeleri balyozla kırma törenleri yapacağız hep beraber" şeklindeki sözlerine cevap veren AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, "Özgür Özel'in genel başkanlığa bir niyeti var ki böyle abuk sabuk her aklına geldiğinde Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve icraatlarımıza saldırıyor" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Partilileri kapıda karşılayan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, partililerle tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti'li Hızlı 2023 seçimleri için çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Uzun süredir bir araya gelemiyorduk. Buradaki samimiyet birbirimizle görüşmemiz. 2023'e de az kaldı. Hep birlikte bayram sonrası çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. 6 milletvekilimiz, 9 belediye başkanımız 3 bin 669 sandığımız, bin 89 mahalle başkanımız, her kademede olmak üzere 415'er tane yönetim kurulu üyesi arkadaşımız, 112 meclis üyemizle çok güçlü bir ekibiz. Allah'ın izniyle hep birlikte sahada olacağız ve 2023'e kadar Manisa'da basmadık yer bırakmayacağız. Biz milletvekillerimizle beraber Manisamız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz çalışmaktan, insanlarımızın dertlerini dinlemekten yorgunluğumuz yok. Muhalefetin yaptıkları, doğru olmayan çabaları bizi üzen kısmı bu. Siyasi rakiplerimize indirgemeden bu toprakların karşıtları her zaman bizim kardeşliğimiz üzerinden bir şey yapmaya çalışmışlardır. Biz kardeşliğimizi de umudumuzu da her zamankinden daha çok koruyoruz. Tüm bunlara sarılarak Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde en büyük hizmetleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Muhalif olanlara söyleyeceğim tek bir söz var, hiç umutlanmasınlar" dedi.

Meclis çalışmalarını tamamladıklarını ve İl Başkanlığı koordinesinde 2023 seçimleri için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, "Bizler de meclis çalışmalarını tamamladık. Yaz arasına girdik. İl başkanımız hemen programlarını yaptı. Bayramda 6 milletvekili arkadaşımızla beraber ilçelere giderek bayramlaşma programlarına katılacağız. Bütün 17 ilçemizde teşkilatlarımızda bayramlaşmalara katılacağız. Ben de Kurban Bayramının 2. günü Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde bayramlaşmalara katılacağım. 2023 seçimlerine giden yolda da Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. 2023 seçimlerini de alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını sonrası özel bir bayramlaşma yaşadıklarını söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "Bu bayram bizim için çok özel. Yerine getiremediğimiz ibadetlerimizi yerine getirebiliyoruz. Birbirimizle yüzyüze hasret giderebildiğimiz bir bayrama kavuştuk. Seneye bu zamanlar da birkaç bayramı bir arada kutluyor olacağız. Hep birlikte AK Parti ailemizle birlikte o bayram hazırlığı için yollara düşmeye başladık. Bizim de bayramın 2. gününde bayramlaşma programımız Saruhanlı, Kırkağaç ve Soma'da olacak. Orada kıymetli teşkilatlarımız ve hemşerilerimizle bir arada olacağız" diye konuştu.

"Tünelde zifiri karanlık dönemi bitti, aydınlık görülmeye başladı"

Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Uzun bir süreden beri bir araya gelemediğimiz bayramlaşmada bir araya gelerek hasret gideriyoruz. Biz de 2. gün Demirci ve Köprübaşı ilçelerimizdeki vatandaşlarımız ve teşkilatımızla bayramlaşacağız. Bugün asgari ücretten, emekli maaşlarına, memurundan işçisine bir çok konuda hamdolsun hükümetimiz Cumhurbaşkanımız çok güzel açıklamalar yaptı. Bunlar ara zam. Esas zamlar aralık ayı içerisinde yılbaşı öncesi olacak. Ekonomiyle alakalı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yansımaları görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın gayretiyle beraber biz hazinede olan paramızı elden geldiğince sizlere birçok alanda aktarıyoruz. Tünelde zifiri karanlık dönemi bitti, aydınlık görülmeye başladı. Yazdan sonra imkanlarla beraber devletin imkanlarını halkımıza sunmaya devam edeceğiz. 20 yıldır dev iktidarımızda olduğu gibi sizlerin vergileri vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecek. 6'lı masaya aldanmayın. Aslında o 6+1 masa. Masanın altında HDP, PKK'dır. Kimlerle ittifak yaptıklarını biliyoruz. Ekonomik sıkıntıyı bahane ederek manipüle etmek ya da piyasaları karıştırmak ya da başka başka işler çıkarmak için uğraşanlara milletimiz prim vermeyecek" dedi.

"En sert seçim geçecek"

Baybatur sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu seçimleri Allah'ın izniyle kazanacağız. Hep beraber çalışacağız. Ama bu seçim karşı taraf açısından söylüyorum, bel altı saldırmalarla, iftiralarla en sert seçim geçecek. Bunların dillerinin kemiği yok. Ne dediklerini bilmeden şuursuzca saldırıyorlar. Biz devletimizin ayakta dik duruşuyla, hükümetimiz ve parti teşkilatlarımızla bunların üstünden geleceğiz" dedi.

"Özgür Özel'in genel başkanlığa niyeti var herhalde"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, "Otoyollardaki gişeleri balyozla kırma törenleri yapacağız hep beraber" şeklindeki sözlerine cevap veren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Cumhuriyet Halk Partisinin tipik söylemleri bunlar. Bunlar biliyorsunuz ki ilk önce gazetecilerden başlayarak, genel başkanları, üst düzey yetkilileri 'Biz iktidara geldiğimizde şu şu şu basın mensuplarına, şu gazetelere el koyacağız' dedi. Biz bunu yapmıyoruz. Bize de muhalif olan ve çok sert muhalefet eden basın yayın organları var. Hiç birine bir müdahalemiz yok. Bunlar 4-6 yaş Kur'an kursu eğitiminin ortaçağ zihniyeti olduğunu söyleyen bedbahtlardır. Biz kimsenin kılığına kıyafetine inancına karışmıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz de budur. Bu beyefendinin ne yaptığını ben de anlamış değilim. Genel başkanlığa bir niyeti var ki böyle abuk sabuk her aklına geldiğinde Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve icraatlarımıza saldırıyor. Ona bakarsanız Sezgin Tanrıkulu da 'SİHA'ları, İHA'ları kaldıracağız. Bu üretimleri durduracağız' diyordu. Ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bugün aslında esaret altında, vesayet altında olduğunu çok net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Bu zihniyetin işi gücü yıkıp dökmek. Bu zihniyet Türkiye'de bir çivi dahi çakmamıştır. Ben şimdi o beyefendiye şunu söylüyorum; iktidara gelemezler de gelirlerse yollarla alakalı yapılan işlerle alakalı yıkıp dökmek bürokrasiye, ona buna ayar vermek bunlar tamamen vesayet mantığının tezahürüdür. Yarın iktidara gelirlerse buyursun gelsin kolaysa o gişeleri yıksın, milletimiz kendi eserlerinin yıkılmasına hele ki Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine geçit vermez. Hala daha bunlar helalleşmeden bahsediyorlar ama neyle helalleşiyorlar merak ediyorum" dedi. - MANİSA