AK Parti Milletvekili: Sahipsiz hayvan sorunu için çalışma yürütülüyor

Politika

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, sahipsiz hayvan sorununa ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Adalet bakanlıklarımız birlikte bir çalışma yürütüyo. Parlamentomuzun her iki tarafın hukukunu koruyacak, adil ve düzgün cezaları içeren bir kanunla bu konuyu güzel bir şekilde çözeceğine inanıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisi'nin " Türkiye'de doğurganlık hızının düşmesi"; İYİ Parti'nin "sokak hayvanları"; DEM Parti'nin "6-8 Ekim olayları" ve CHP'nin "Elazığ ili Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki maden ocağının hafriyatı" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, kamuya açık alanlardaki sahipsiz hayvanların saldırılarının herkesi üzdüğünü dile getirdi. Bu sorunu kimlerin yarattığını ve çözüm getirilememesinde kimlerin sorumlu olduğunu soran Özdemir, sahipsiz köpek ve kedilerin gruplar halinde insanların arasında dolaşmalarının asıl sorumlusunun, gerektiği gibi kısırlaştırma ve aşılama önlemleri almayan yönetimler olduğunu söyledi.

Özdemir, bu konudaki kanun ve yönetmelik hükümlerinin yeterli olmadığını belirterek, "İtlaf gibi çağ dışı yöntemlerle çözüm aramak insanlığımıza da inancımıza da asla sığmaz." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, gittikçe büyüyen sokak hayvanları sorunu için acil bir eylem planı gerektiğini belirterek, "Bunun ilk aşaması köpek sahiplenme konusunun çok ciddi şekilde ele alınması, diğeri hızlı ve medeni bir şekilde yapılacak olan kısırlaştırma çalışmalarıdır." dedi.

Hayvan barınaklarının çoğunun durumunun iç açıcı olmadığını anlatan Silkin Ün, hayvan itlafından uzak durulması gerektiğini de belirtti.

"Mutlaka devlet desteği gerekli"

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, sahipsiz hayvanlar sorununa yönelik stratejik herhangi bir plan yapılmadan hareket edilmemesini, diğer ülkelerde uygulamada olan hayvan hakları ile hayvanların bedensel bütünlüklerine ilişkin politikalarının incelenmesi gerektiğini belirtti.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, sahipsiz hayvanlarla birlikte yaşam şartlarının oluşturulamamasının ana nedeninin, 2004 yılında yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda bu hayvanların zarar verme riskleri ile onlara karşı kötü muameleye dair çözüm yöntemlerinin detaylı bir şekilde düşünülememesi olduğunu söyedi.

İncesu, "Yasada sahipsiz evcil hayvan popülasyonunun kontrolü için öngörülen kısırlaştırma hedefinin değil yakalanması, hedefe yaklaşılması bile mümkün olmamıştır. 10 milyona yakın sokak hayvanının olduğunu düşünürsek kısırlaştırma konusunun önemini çok daha iyi anlayabiliriz." dedi.

Sahipsiz hayvanlar için yaşam alanları inşa edilmesi ve veteriner klinikleri eliyle kısırlaştırarak popülasyonlarının azaltılması gerektiğini vurgulayan İncesu, "Teşhis ve tedavi ihtiyaçlarının da yerinde olması sağlanmalıdır. Kısırlaştırma ve diğer söz konusu tedavi maliyetleri yerel yönetimlerin kısıtlı mali kaynaklarıyla üstesinden gelebileceği bir durum değildir, mutlaka devlet desteği gereklidir." şeklinde konuştu.

İncesu, ayrıca TBMM 27. Yasama Dönemi'nde kurulan Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'ndaki çözüm önerilerinin çalışmalarda kullanılabileceğini kaydetti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de belediye başkanlığı yaptığı sırada hayvan hastaneleri kurduğunu anlatarak, "Parlamentodan ricam; kısırlaştır, yerinde yaşat. Belediye başkanlarından da isteğim hayvan hastaneleri kuralım ve can dostlara sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

"Endişelerini, yaşadıkları travmaları dikkate almak zorundayız"

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, partisinin iktidarlarında hayvan haklarına yönelik çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, yapılan düzenlemeleri sıraladı.

Sahipsiz hayvanlardan korkan, can ve mal güvenliğinden endişe duyan çocuklar, kadınlar ve yaşlıların seslerinin duyulmamasının mümkün olmadığını söyleyen Zenbilci, "Endişelerini, yaşadıkları travmaları dikkate almak zorundayız. Başıboş ve sahipsiz bu hayvanlara yönelik tedbirlerin alınması ve bu ağır travmaları hiçbir çocuğumuzun yaşamaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zenbilci, bu soruna TBMM'de çözüm bulunacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Adalet bakanlıklarımız birlikte bir çalışma yürütüyor. Parlamentomuzun her iki tarafın hukukunu koruyacak, adil ve düzgün cezaları içeren bir kanunla bu konuyu güzel bir şekilde çözeceğine inanıyorum. Hayvanları Allah'ın bizim için yarattığı emanet, insanı da eşrefi mahluk olarak biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifinin çıkarılması için bu hassasiyetlere dikkat ederek hepinizden destek bekliyoruz."

Genel Kurulda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.