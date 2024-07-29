AK Parti Milletvekili Toy, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi

Politika

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Masum kanı bulaşmış elleriyle yazdıkları bu ifadeler, bir suçluluk psikolojisinin tezahürü, hesap verecekleri güne duydukları korkunun yansımasıdır." dedi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Toy, Osmanlı Devletinin Filistin topraklarından çekilmek zorunda kaldığı 1918'de başlayan siyonist çeteler ve teröristlerin gerçekleştirdiği ilk katliamlar, işgal ve soykırımın, İsrail devletinin kurulmasıyla bir devlet politikası haline geldiğini belirtti.

Toy, yıllarca süren zulüm ve katliamlar ile birçok Filistinlinin Lübnan'a, Ürdün'e, Suriye'ye ve başka ülkelere göç ederek dönecekleri günlerin özlemiyle geçen, on yıllar sürecek zorlu bir hayata mahkum olduklarını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 40 bini geçtiğine işaret eden Toy, "Dünyanın gözü önünde gerçekleştirdikleri soykırımın yanında insanı kahreden, bu canilerdeki aymazlık, küstahlık ve şımarıklıkları aslında. Bu barbarlar, adeta eğlenerek bir parça yardıma ulaşmak için toplanmış insanları öldürüyorlar, çadırlarda insanları diri diri yakıyorlar. Bugün katil İsrail'in eylemleri başta olmak üzere insan haklarını ihlal eden tüm politika ve ideolojilere karşı durmak her şeyden önce insanlık vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu korkunç tablonun en büyük kaybedeninin, dünyaya demokrasi ve özgürlük vadeden, kendini medeniyetin merkezi gören Batı devletleri olduğunu dile getiren Toy, bu ülkelerin insanlık adına hiçbir inandırıcılıklarının kalmadığını söyledi.

Toy, şunları kaydetti:

"Kendi halkının soykırım protestolarına karşı duyarsız kalarak, tüm dünyadaki itirazlara kulak tıkayarak bölgesel ve küresel ölçekte yükselen değer Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saldırmayı kendine iş edinmiş İsrail Dışişleri Bakanı, dün yine haddini aşan açıklamalarda bulundu. 29 Nisan'da Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslama acziyetinde bulunan bu şahıs, bugün de salyalarını akıtarak liderimize Saddam Hüseyin benzetmesi yapmış, adeta ağababalarına sinyal göndererek tehdit etmiş gibi görünse de aslında yardım dilemiştir çünkü masum kanı bulaşmış elleriyle yazdıkları bu ifadeler, bir suçluluk psikolojisinin tezahürü, hesap verecekleri güne duydukları korkunun yansımasıdır.

Dün milyonlarca insanın ölümüne neden olan Yahudi soykırımını yaparken kendisini yenilmez gören Hitler nasıl desteğini aldığı tüm ülkelerle birlikte tarumar olduysa, 8 binden fazla Bosnalıyı dünyanın gözü önünde katleden Sırp lider Karadzic mahkemeye çıkıp nasıl hesap verdiyse eninde sonunda katil Netanyahu ve onu alkışlayanlar da Gazze'de işledikleri suçun hesabını tarih önünde vereceklerdir."