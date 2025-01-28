AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında dün toplandı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; toplantıda yer alan bakanlar gelen sorular üzerine söz aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili itfaiye denetimlerinin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini dile getirdi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili TBMM'de araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi vereceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği belirtildi.
Öte yandan bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olayda sorumluluğu olduğunu belirten Bahçeli "İlgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiride imtina etmesini doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim" dedi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak - Son Dakika
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