Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında, 78 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili olarak "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi. MHP lideri Bahçeli'nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u işaret etmesinin ardından Erdoğan'ın kullandığı "Arkadaşımız dahi olsa" ifadesiyle verdiği mesaj dikkat çekti.

28.01.2025 13:06
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AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında dün toplandı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; toplantıda yer alan bakanlar gelen sorular üzerine söz aldı.

BAKAN ERSOY: İTFAİYE DENETİMLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME GEREKİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili itfaiye denetimlerinin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otel yangınında kimin hatası varsa cezasını alacak

BAKAN IŞIKHAN: 4 MÜFETTİŞ SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otel yangınında kimin hatası varsa cezasını alacak

KANUN TEKLİFİ VERİLECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili TBMM'de araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otel yangınında kimin hatası varsa cezasını alacak

ERDOĞAN: HATASI OLAN HERKES CEZASINI ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği belirtildi.

BAHÇELİ DE BAKAN ERSOY'U İŞARET ETTİ

Öte yandan bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olayda sorumluluğu olduğunu belirten Bahçeli "İlgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiride imtina etmesini doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim" dedi.

Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Burak üstün:
    ulan feto olaylarında bile kandırmışlar deyip işin içinden sıyrıldınız, depremde bir tane akp li yerel veya genel yöneticiniz istifa bile etmedi nerde size muhalefet var onları suçladınız bu halk artık yemiyor bu yalanları 136 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    zaten malı göturen hep arkadaşiniz 129 7 Yanıtla
  • şakir:
    bakan bugün yarın istifa eder artık umarım 97 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Her yaşanan faciada topu sürekli başkalarına atmaktan artık vazgeçin. Ölenlerin çoğu çocuk gencecik insanlar yanarak vefat ettiler. Allah ölümün de hayırlısını versin inşallah. Belediyeler bakanlıklar müdürlükler ihmali olan kimler varsa bunun hesabını vermek zorunda. Bu facia ülkemiz için artık milat olsun ki tekrarı yaşanmasın. 84 0 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Bir istifa haberi bekliyoruz, eli kulağında... 78 1 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Bence bu kez de CHP onların verdiği araştırma önergelerini red etsin. CHP nin soru önergesi Türkiye'deki uyuşturucu baronları, mafyalar çeteler araştırılsın, Soru önergesi Sinan Ateş cinayeti araştırılsın, soru önergesi yeni doğan çetesi araştırılsın, soru önergesi Osman Gökçek'in mal varlığı araştırılsın, soru önergesi Man Adası dosyası araştırılsın, soru önergesi kaçak maden ocakları araştırılsın peki sonuç ? Bu önergelerin hepsi AKP.MHP oyları ile red edildi. Şimdi sıra sizde, sizde red oyu verin 35 4 Yanıtla
  • Yener Çat:
    arkadaş, damat, eş, çocuk… Türkiyenin en az 2015 den beridir sürüklendiği yer ve yol maalesef burası. Biraz akıllı olan zaten terk etti gitti. bizim gibi akıllı olmayanlar burada kaldı. yandaş denilen grup zaten burada olmaktan çok memnun. onların hayatı gayet güzel. gerçekler acıdır ve acıtır. 33 1 Yanıtla
  • Nis Ard:
    haha şaka gibi açıklama, 32 0 Yanıtla
  • 02041007155:
    vay goçum ben şu omurgalı haykırışa bak be!!! yalnız arkadaşlarınız her kötülüğün sorumlusu hepsine bi el atsan sayın kağıt kaplan 28 2 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    aynı açıklama chpden geldi mi....?...kim ne yaptıysa yada yapması gerekini yapmadıysa...cezasını çeksin...ateş düştüğü yeri değil heryeri yaktı...maaalesef 9 12 Yanıtla
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