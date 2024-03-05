AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Projelerini Duyurdu

Politika

İzmir'de, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 5 ana başlık altında projelerini duyurdu. Çankırı, "Her proje, aslında saha gözlemlerimizden ortaya çıkmış, sorun-çözüm denklemi çerçevesinde ürettiğimiz fikir ve değerlendirmelerin bir bütünüdür" dedi.

AK Parti'nin Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçimi kazanması halinde yapacakları projeleri kamuoyuyla paylaştı. Çankırı, bir otelde düzenlenen lansman toplantısında projelerini 5 ana başlıkta topladı. Konak'a dair video gösteriminin ardından sahneye çıkan Ceyda Bölünmez Çankırı, "Yerinde yenilenme bizim için çok önemli. 30 Ekim İzmir depreminde 117, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde ise binlerce canımızı kaybettik. İzmir'de ve Konak'ta da bu acıların tekrar yaşanmaması için 'yerinde yenilenmenin tam zamanı' dedik. Can suyunu Yeşildere ile başlatıyoruz. EXPO'yu buradan kaldırıyoruz; çünkü burası İzmir'in ve Konak'ın en verimsiz noktası" dedi.

Yeşildere bölgesinde ilk etapta bin 500 konut inşa edileceğini anlatan Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bir bölümünü hak sahiplerine geri kalanlarını ise can suyu dediğimiz transfer aşamasında kullanılacağımız olan yapılar olacak. Böylece hedefimiz; 5 yılda, 5 bölgede yerinde 5 bin konut yapacağız. Herkes bilsin ki bu süreci kimseyi mağdur etmeden yürüteceğiz. Kadifekale'ye gittiğimde Alsancak'a, Alsancak'a gittiğimizde ise Gültepe'ye hizmet edildiğine dair söylemlerini duyduk. Aslında her iki tarafa da eşit derecede hizmet edilmediğini görmüş oluyoruz. Örnek olarak Hatay bölgesindeki Taktakoğlu Apartmanı; mevcutta 54 dükkan, 56 dairesi var. Şuan ki plana göre 10 daire ve 20 dükkan eksik yapılmak zorunda. Mevcut bina stoku eski ve riskli. Mevcut planla yenilenme, hak kaybından dolayı gerçekleştirilemez. Yeni imar planıyla yerinde yenilenmenin önü açılacak" diye konuştu.

"İzmir'e yakışmayan cephelere estetik bir görünüm kazandıracağız"

Sabıka kaydı bulunan dezavantajlı gruplara katkı sağlanacağının altını çizen Çankırı, "Gün içerisinde herkesin sıklıkla kullandığı güzergahlardan; Kemeraltı, Anafartalar, Kıbrıs Şehitleri, Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Kordon, Asansör önü, Güzelyalı Parkı ve Betonyol'da İzmir'e yakışmayan, gözleri rahatsız eden cephelere estetik bir görünüm kazandıracağız. Belediye bünyesinde açacağımız atölyelerle, 5 yıl içerisinde dokuya uygun tabela, tente ve aydınlatmaya varana kadar göze hitap eden bir değişimi başlatacağız. Burada hem dezavantajlı gruplara (sabıka kaydı bulunan) katkı sağlayacağız hem de sokakta sağlıklaştırmayı sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kemeraltı'ndaki yüzlerce tarihi yapıyı ayağa kaldıracağız"

Trafik sorunu, otopark problemleri ve zamana uygun mekanların olmaması nedeniyle ticaretin merkezi olan Konak'ın merkez olmaktan her geçen gün uzaklaştığını söyleyen Çankırı, "1 Nisan itibariyle Konak'ta ticaretin tam zamanı diyoruz. 270 hektar alanda 7 bin yıllık tarihi bir çarşı. Butik otelleri, restoranları ve mağazaları ile 7/24 canlı yaşayan, turistlerin cazibe merkezi. Alışverişin kalbi olan bir Kemeraltı'nda 'Bir Usta Bin Usta' projesiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler yeniden hayat bulacak. Alt yapı sorunu olmayan Kemeraltı projesi desteklenerek ticaret hacmini arttıracağız. İçinde bulunan; havraları, çeşmeleri, hanları, sinagogları, camileri ve restorasyon bekleyen yüzlerce tarihi yapıyı ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Alsancak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi kritik noktalarda battı-çıktılar yaparak trafiği rahatlatacaklarını vaat eden Çankırı, "Böylelikle ticarete ivme kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Şatoyu kampüs haline getireceğiz"

Varyant'ta bulunan tarihi konuta değinerek, "Şato, gençlerin ve kadınların eğitim alacağı bir kampüs haline getirilecek" diyen Çankırı, "Bölgede bulunan 11 tarihi binanın restorasyonunu tamamlıyor, Hamza başkanımızın da 'oturmayacağım' dediği şatoyu, gençlerin ve kadınların buluşacağı, gastronomi eğitimleri alacağı bir kampüs haline getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konak'ta 40 bini aşkın iş yerinin faaliyet gösterdiğini aktaran Çankırı, belediyenin branş kursları sayesinde, 5 yıl içinde ikametgahı Konak'ta olan 10 bin gence istihdam sağlayacaklarını söyledi.

"Düşler sahnesi yapmayı arzu ediyorum"

"İçerisinde Winter Wonderland benzeri tema parkları, açık ve kapalı tiyatrosu, özel eğitmenler ile yapılan spor alanları, gençler için yapılan kaykay alanları, can dostlarımızın ve evlatlarımızın oynayabileceği bir parkın olacağı düşler sahnesi yapmayı arzu ediyorum" diyen Ceyda Bölünmez Çankırı, sözlerine şunları da ekledi:

"Ayrıca burada herkesin bir defa da olsa mutlaka gittiği Göl Gazinosu'nu yeniden hayata geçirerek, hem Michelin Restoranı hem de belediyenin sosyal tesislerinin bulunduğu her bütçeye uygun adresleri kazandıracağız."

STK kampüsü projesi

38 federasyon ve konfederasyon, bin 327 derneğin kullanacağı bir STK kampüsünü hayata geçirileceğini vurgulayan Çankırı, "2 bin kişilik bir alanda, altında otoparkı olan, hemşehri derneklerimizin programlarını belediye imkanları ile gerçekleştirebileceği bir alana kavuşturuyoruz. Kent ve gençlik meclisleriyle bu kenti burada yaşayanlarla yöneteceğiz. Üretici kadın atölyeleri ile de kadınlar, el emeği ürünlerini pazarlayacakları alanlarda tüketici ile buluşturmalarını sağlayacak; ayrıca e-ticaret yapmalarına ön ayak olacağız" diye konuştu.

Çankırı, Konak'ı 111 mahallesi ile 7 bölgeye ayırdıklarında; otopark, sosyal tesis, pazar yerleri ve üstü sentetik halı sahanın olduğu prototiplerle herkese fayda sağlayacak yapılar kazandıracaklarını söyledi. Cemevi, aşevi, sosyal marketler, mola evleri, gençlik merkezleri, üretici kadın atölyeleri ve apartman görevlileri lokali projelerine de değinen belirten Çankırı, şöyle konuştu:

"Örneğin; Türkiye'de ilk kez hayata geçireceğimiz Apartman Görevlileri Lokali projesi, İzmir'i su bastıktan sonra evlerini kanalizasyon basan o apartman görevlileri ile toplanmak için bir yerlerinin olmadığını gördüğümüzde, projelerimize eklemiş olduk. Sizlere sunmuş olduğum her proje, aslında saha gözlemlerimizden ortaya çıkmış, sorun çözüm denklemi çerçevesinde ürettiğimiz fikir ve değerlendirmelerin bir bütünüdür."

Proje lansmanına ayrıca; AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir milletvekilleri, AK Parti İzmir il yönetimi, AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım sağladı. - İZMİR