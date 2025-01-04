AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün partinin içerisinde dört kişi anlaşamazken, koltuk sevdası içerisinde gayret ederken bunlar Türkiye'ye nasıl hizmet etmek için bir araya gelecekler?

04.01.2025 20:46
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün partinin içerisinde dört kişi anlaşamazken, koltuk sevdası içerisinde gayret ederken bunlar Türkiye'ye nasıl hizmet etmek için bir araya gelecekler? Onu iyi değerlendirmemiz lazım." dedi.

Elitaş, partisinin Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde, "Her şey Türkiye için" diyerek yola çıkan bir ekibin 14 Ağustos 2001'den bu tarafa aynı şekilde davayı en üst noktaya taşımak için bir arada olduğunu söyledi.

Millete hizmete devam ettiklerini vurgulayan Elitaş, "İnşallah 2028 yılında yenilenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilliği seçimleriyle 'Ya Allah bismillah yola devam' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aralıkta, "Sayın Cumhurbaşkanı, Esed ile görüşsün" dediğini anlatarak, "Ertesi gün Esed ülkesini terk edip kaçıyor. 1,5 yıl önce millet 14-28 Mayıs tarihinde, 2024 yılının aralık ayında Ortadoğu coğrafyasında çıkacak karmaşayı görmüş ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefet partisinin genel başkanı burnunun ucunu göremiyor." diye konuştu.

Mustafa Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar dörtlü masa yapmışlar. Hani altılı masa vardı ya 14-28 Mayıs'tan önce, 6 benzemezi bir araya getirmişlerdi. Şimdi de birbirinden farklı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde var olan benzemezlerle ittifak kurmaya çalışıyorlar. Bir, İstanbul'daki gölge genel başkan mı, belediye başkanı mı belli değil. İki, Özgür Özel genel başkan diye yazıyor. Bir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı var, bir de 'bay bay' olan Kemal'imiz var. Şimdi dördü birden genel başkanlık mücadelesi yapıyor. Niye; Özgür Özel ertesi günü, yarını görme kudretine sahip değil, çünkü 'Kemal bey gelip de benim yerimi alır mı?' Emaneten oturduğu koltuğu kendisine emanet verenler, altından koltuğu çeker mi kaygısı. Ankara'daki, 'En yüksek oyu ben aldım, bazı şeyler de benim hakkım' diyor. Bugün partinin içerisinde dört kişi anlaşamazken, koltuk sevdası içerisinde gayret ederken bunlar Türkiye'ye nasıl hizmet etmek için bir araya gelecekler? Onu iyi değerlendirmemiz lazım."

Ordu'da tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına da değinen Elitaş, "2025 yılının eylül ayında buraya geldiğimizde kahverengi kokarcanın bittiğini göreceğiz." dedi.

"Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözümledik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını söyledi.

AK Parti'nin bir duruşu olduğunu belirten Yazıcı, "O duruş; Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, dikleşmeden dik durmak. Milletin önündeki bütün engelleri aşmak için liderimizin emsalinde olduğu gibi dikleşmeden dik durduk. Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözümledik." dedi.

Yazıcı, "Partiler arası siyasi rekabetin değerler üzerinden değil, projeler üzerinden yürütülmesi gerekir." ifadesini kullanarak, "Değerler, vatan, devlet, bayrak hepimizin ve 85 milyon tek milletiz, milletin kardeşliği esastır. Milletin sorunlarını çözmek için vizyonerlik ortaya koyarak, proje üreterek siyasi partilerle yarışı o alanda yaparız, o alanda da yapmamız gerekir." diye konuştu.

Geçmişte 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye'nin bugün 272 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Yazıcı, hedeflerinin devam ettiğini belirtti.

Yazıcı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki önemine işaret ederek, "Böylesi ülkelere hamle yaptıracak, atılım gerçekleştirecek başka bir unsura ihtiyaç var, o unsur liderliktir. İşte o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Elitaş, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

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