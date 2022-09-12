AK Parti'li Gündoğdu'dan, Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu kutlamalarındaki sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki sözlerine ilişkin "Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım." değerlendirmesinde bulundu.

Gündoğdu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım merkezi sayısını artırarak fındık alımını sürdürmesinin, üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Serbest piyasada açıklanan fındık alım fiyatının üreticiyi son derece üzdüğünü aktaran Gündoğdu, vatandaşların, çocuklarını okula göndereceği bir dönemde serbest piyasada fındık fiyatının düşük tutulmasının son derece yanlış olduğunu belirtti.

"Ferrero firmasının fındık alımı ve satımı konusunda tekelleştiğini"; Ferrero ile piyasadaki fındık alım fiyatı arasında uçurum oluştuğunu kaydeden Gündoğdu, Rekabet Kurulunun devreye girerek daha dengeli bir alım politikasının oluşturulması için inceleme yapmasının faydalı olacağına dikkati çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarındaki konuşmasında "dedelerini hainlikle suçladığını" ifade eden Gündoğdu, "Tunç Soyer konuşurken Atina Belediye Başkanı konuşuyor sandım. Soyer, '100 yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi' dedi. Tunç Soyer'e sormak istiyorum, kim bunlar? Gaflet içinde olanlar kimlerdi? Mustafa Kemal Atatürk'ü mü kastediyorsun?" diye sordu.

Atatürk'ün, Çanakkale'de, Osmanlı'nın paşası olarak mücadele ettiğini dile getiren Gündoğdu, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, onun öncesinde bu toprakları bize emanet eden Osmanlı, Selçuklu, bunlar bizim dedelerimiz. Kendi dedelerine 'ihanet' kelimesini kullanan birini millete havale ediyorum. Bunlar son dönemde HDP ile kol kola girerek, iktidarı değiştirme hırsıyla, siyaseti, ülke menfaatinin önünde gören bir yapıya büründü. Atatürk'ün kurduğu partiyle uzaktan yakından alakası olmayan CHP, dış güçlerin kumandasında, FETÖ'nün izinde, 'sırtımı PKK'ya dayadım' diyen HDP'nin yörüngesinde yol yürüyor." sözlerini sarf etti.