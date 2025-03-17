AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Nevruz programı gerçekleştireceklerini belirterek, "'Terörsüz Türkiye' süreci açısından bakıldığında nevruzun Türkiye'nin terör belasından kurtulması, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması bakımından önemli bir aşama olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Teşkilat Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sunumlarının olduğunu ifade eden Çelik, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün kapsamlı sunum yaptığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ulaştırma hizmetleri projelerine ilişkin MKYK'yı bilgilendirdiğini belirtti.

Nevruzun, Türk dünyasından Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Mezopotamya'ya kadar her yerde kardeşlik bayramı, baharın müjdecisi olarak kutlandığını anımsatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede 21 Mart günü saat 15.00'te Haliç Kongre Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla program gerçekleştireceğiz. Türk Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız bunu koordine ediyor. Bu çerçevede özellikle dünyanın içinden geçmekte olduğu bu kaos döneminde, Türk dünyasından Orta Doğu'ya, Mezopotamya'dan Balkanlar'a kadar bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı verilmesi açısından nevruz yine bir bayram olarak, kadim bir anma olarak kutlanmış olacak. Bütün herkese bekliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' süreci açısından bakıldığında nevruzun Türkiye'nin terör belasından kurtulması, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması bakımından önemli bir aşama olmasını temenni ediyoruz."

"Türkiye, kilit rol üstlenmeye devam edecek"

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında yürüyen tartışmalara bakıldığında ara cümleler, geçiş cümleleri kurmaya gerek olmadığının fiilen görüldüğünü dile getiren Çelik, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin bittiğini gördüklerini vurguladı.

Dünyanın yeni düzen arayışında olduğunu, bu düzen çerçevesinde dünyanın büyük aktörlerinin gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceğinin en önemli konulardan biri olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Burada ister ABD ister AB ister Çin ister Rusya açısından, hangi açıdan bakarsanız bakın, Türkiye, bütün gelişmelerin merkezinde kilit ülke olma rolünü en net şekilde korumaktadır. Türkiye'nin nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki dönemde şekillenecek olan bölge düzeninin, dünya düzeninin de nereye gideceği açısından önemli ipuçları olarak değerlendirilecektir. Bugün Avrupa liderleri gerek hukuk açısından gerek ilkeler açısından birtakım eleştiriler getiriyor, Başkan Trump'ın tasarruflarıyla ilgili çağrılar yapıyorlar. Esasında bugün eleştirdikleri konular kendilerinin yıllarca Türkiye'ye dönük davranışlarının özetidir. Bugün AB liderlerinin dış politikaya, dünyanın gidişine dair eleştirileri, yakınma ve itirazlarını alt alta koyun aslında oradan çıkacak toplam, Türkiye'ye dönük ortaya koydukları çifte standart siyasetinin tam bir özeti olarak önlerine gelecektir. 2. Dünya Savaşı sonrası dikişleri sökülen düzen, artık bu tartışmayla tamamen sona ermiş gözüküyor. Önümüzdeki dönemde AB'nin kendisine nasıl bir yol çizeceği, NATO'nun nerede, ne şekilde yaşamını sürdüreceği, bunun dozunun ne olacağı, katılımcıların katkılarının, misyonunun ne olacağı gibisinden birçok tartışma arka arkaya gelecektir. Bütün bunlara bakıldığında Türkiye kilit rol üstlenmeye devam edecektir."

"Türkiye'yi sadece güvenlik konularına indirgeyemezsiniz"

Avrupa açısından konuşulan konulardan birinin de Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili olduğunu aktaran Çelik, bu konuda Türkiye'nin ne kadar vazgeçilmez olduğuna dair birdenbire çok sayıda makale çıktığını, çok sayıda siyasi beyanatın verildiğini gördüklerini dile getirdi.

Çelik, "Avrupalı dostlarımıza her zaman söylediğimiz şudur: Türkiye'yi sadece güvenlik konularına indirgeyemezsiniz. Türkiye sadece güvenlik konuları temelinde ele alınacak indirgemeci yaklaşımla ele alınamaz. Türkiye'yi demokratik değerler, ekonomik refah, bütün sosyal değerler, bunların paylaşılması ve bu konuda dayanışmanın ortaya çıkması bakımından değerlendirmemiz gerekir. Esasında yıllardır AB üyelik süreciyle ilgili Türkiye'nin önüne koydukları çifte standartlarla yüzleşmelerinin tam zamanıdır." dedi.

Türkiye'nin birtakım mükellefiyetlerini yerine getirmemekle suçlandığını ancak bunun doğru olmadığını vurgulayan Çelik, AB'nin birtakım konuların konuşulması, tartışılması için fasılların dahi açılmasından çekindiğini ifade etti.

Türkiye'nin yıllardır davet edildiği AB Liderler Zirvesi'ne, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde engellemeler olduğunu hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Ukrayna konusunda birtakım toplantılar yaptılar. O zaman da Türkiye'siz bir toplantının sadece vizyonsuzluk olacağını ve herhangi bir sonuç doğurmayacağını ifade etmiştik. Nitekim bütün bu söylediklerimiz ortaya çıktı. Avrupa ve AB açısından küresel güç olmanın yolunun sadece Türkiye'nin tam üyeliğinden geçtiğini ifade etmiştik. Türkiye'nin tam üyeliğinin dışlandığı durumda AB küresel güç olma kabiliyetini kaybetti. Türkiye'nin AB üyeliğini aşırı sağın birtakım hamleleri yüzünden erteleyenler ya da dışlayanlar, bunu yaptıkları için kendi demokrasilerinin aşırı sağ siyasetler tarafından daha güçlü şekilde kuşatıldığını görüyor. Gerçek siyaset gündemiyle yüzleşemedikleri için aşırı sağ hatta faşist partiler, Avrupa'nın pek çok ülkesinde birinci ya da ikinci parti olmuş durumda. Bunlar Türkiye'nin yıllardır ortaya koyduğu tezlerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor."

(Sürecek)